Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított támadójával a Szeged, Aczél Zoltán leváltása fel sem vetődött

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 15:26
null
Novák Csanád (a labdával) hosszabbított Szegeden (Fotó: szeged-grosicsakademia.hu)
Címkék
NB II Szeged Aczél Zoltán magyar foci Szeged-Csanád Grosics Akadémia Novák Csanád
A labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította Novák Csanád szerződését. A klub továbbá ugyanebben a közleményében cáfolta, hogy felvetődött volna Aczél Zoltán vezetőedző menesztése.

A klub közleménye szerint Novák Csanád további két évre kötelezte el magát a Szeged-Csanád Grosics Akadémiához.

Mint írták, Novák 2024 nyarán igazolt a csapathoz, amelyben azóta meghatározó játékossá vált. A kétméteres támadó minden sorozatot figyelembe véve 41 mérkőzésen 19 gólt szerzett, az előző idényben 12 találattal házi gólkirály lett, a mostaniban pedig eddig hétszer talált a kapuba.

„A családommal együtt nagyon szeretjük a várost és a csapatot is. Nyáron lejárt volna a szerződésem, ezt további két évvel meghosszabbítottuk, így 2028 nyaráig segíthetem a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát. Nagy potenciált látok a klubban, örülök, hogy a továbbiakban is szolgálhatom. Szeretném túlszárnyalni az előző évadbeli góltermést, illetve nagy vágyam, hogy utolérjem az örökranglistán Germán Tomit, aki, ha jól tudom, 88 gólt szerzett a Szeged játékosaként” – mondta el a klubhonlapnak a szerződéshosszabbítás után Novák.

A szegediek továbbá közölték azt is, hogy a pletykákkal ellentétben fel sem vetődött Aczél Zoltán vezetőedző menesztése: „Az elmúlt napokban több médium is pletykákat, alaptalan, meg nem erősített információkat publikált a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával kapcsolatban. A sajtóhírekkel ellentétben a klub vezetőségében fel sem vetődött Aczél Zoltán vezetőedző leváltása. A vezetőség a szakmai stábbal közösen értékelte az őszi szezont; a jelenlegi helyezés nem áll összhangban a kitűzött célokkal, ezért a csapatnak a tavaszi idényben egyértelműen javuló teljesítményt kell nyújtania Aczél Zoltán irányításával. A vezetőség a keret megerősítésén dolgozik és több játékossal is tárgyalásokat folytat” – írták.

 

 

NB II Szeged Aczél Zoltán magyar foci Szeged-Csanád Grosics Akadémia Novák Csanád
Legfrissebb hírek

Két játékos távozását is bejelentette a Videoton – hivatalos

Labdarúgó NB II
42 perce

Harmadszor rendezték meg a Grosics Gyuláról elnevezett kapusedző-konferenciát

Labdarúgó NB II
2025.12.17. 12:38

Olekszandr Piscsurért ajánlatot tett a Girona – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.12.16. 13:14

NB II: Kozármislenyben már keresik az új edzőt – Márton nemet mondott

Labdarúgó NB II
2025.12.16. 12:59

A Videoton FC Fehérvár hosszabbított az NB I-et is megjárt védővel

Labdarúgó NB II
2025.12.16. 07:47

A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2025.12.14. 16:43

Zsinórban negyedik bajnoki győzelmét aratta az újra élre álló ETO

Labdarúgó NB I
2025.12.13. 15:54

Menetelő Honvéd, a Vasasnál Erős szerint a szurkolók részéről nincs türelem – ez történt ősszel az NB II-ben, 3. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.13. 10:55
Ezek is érdekelhetik