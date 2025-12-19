Hosszabbított támadójával a Szeged, Aczél Zoltán leváltása fel sem vetődött

A klub közleménye szerint Novák Csanád további két évre kötelezte el magát a Szeged-Csanád Grosics Akadémiához.

Mint írták, Novák 2024 nyarán igazolt a csapathoz, amelyben azóta meghatározó játékossá vált. A kétméteres támadó minden sorozatot figyelembe véve 41 mérkőzésen 19 gólt szerzett, az előző idényben 12 találattal házi gólkirály lett, a mostaniban pedig eddig hétszer talált a kapuba.

„A családommal együtt nagyon szeretjük a várost és a csapatot is. Nyáron lejárt volna a szerződésem, ezt további két évvel meghosszabbítottuk, így 2028 nyaráig segíthetem a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát. Nagy potenciált látok a klubban, örülök, hogy a továbbiakban is szolgálhatom. Szeretném túlszárnyalni az előző évadbeli góltermést, illetve nagy vágyam, hogy utolérjem az örökranglistán Germán Tomit, aki, ha jól tudom, 88 gólt szerzett a Szeged játékosaként” – mondta el a klubhonlapnak a szerződéshosszabbítás után Novák.

A szegediek továbbá közölték azt is, hogy a pletykákkal ellentétben fel sem vetődött Aczél Zoltán vezetőedző menesztése: „Az elmúlt napokban több médium is pletykákat, alaptalan, meg nem erősített információkat publikált a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával kapcsolatban. A sajtóhírekkel ellentétben a klub vezetőségében fel sem vetődött Aczél Zoltán vezetőedző leváltása. A vezetőség a szakmai stábbal közösen értékelte az őszi szezont; a jelenlegi helyezés nem áll összhangban a kitűzött célokkal, ezért a csapatnak a tavaszi idényben egyértelműen javuló teljesítményt kell nyújtania Aczél Zoltán irányításával. A vezetőség a keret megerősítésén dolgozik és több játékossal is tárgyalásokat folytat” – írták.