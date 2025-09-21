Nemzeti Sportrádió

NB II: Budafoki MTE–Karcagi SC

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.09.21. 15:48
Második győzelmére hajt a Budafok (Fotó: Boros Sándor/BMTE, archív)
NB II 7. forduló NB II Karcag BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Budafok
A labdarúgó NB II 7. fordulójában az utolsó helyen álló Budafoki MTE az újonc létére a hatodik pozícióban lévő Karcagi SC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0 – élőben az NSO-n!
Budapest, BMTE Sporttelep, 300 néző. Vezeti: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)
BUDAFOKI MTE: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf, Hajdú R. – Bukta, Vasvári. Vezetőedző: Mészöly Géza
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D., Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila 

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

