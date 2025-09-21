NB II: Budafoki MTE–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, BMTE Sporttelep, 300 néző. Vezeti: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)

BUDAFOKI MTE: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf, Hajdú R. – Bukta, Vasvári. Vezetőedző: Mészöly Géza

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D., Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE