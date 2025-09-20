Folytatódott a zuglói mélyrepülés, az eddig nyeretlen Misleny is győzni tudott a fővárosban

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0)

Budapest, Szőnyi út, 311 néző. Vezette: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)

BVSC: Megyeri G. – Székely K. (Kelemen P., 90.), Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 68.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. (Bliznyuk, 68.) – Pekár L. (Dénes A., 81.), Farkas B. K. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky (Szalka, 81.), Bakó, Kocsis D. (Dóra, 90.), Máté Cs. (Sebestyén, 81.) – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Kocsis D. (86.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nem érdemeltünk vereséget. Az első félidőben, ha kicsivel jobban koncentrálunk, megszerezhettük volna a vezetést, a meccs hajrájában pedig elkerülhető gólt kaptunk. Nagyon sajnálom a srácokat, mindenki odatette magát, de ez sajnos mégis kevés...

Pinezits Máté: – Az előző hetek teljesítménye és a ma mutatottak alapján méltóvá váltunk arra, hogy Fortuna „nekünk adja kegyeit”. Az eddigi fordulókban – egy mérkőzés kivételével – jó, kezdeményező futballt játszottunk, s ma is sokszor álltunk a kapussal szemben, ezért gondolom úgy, hogy megérdemelten nyertünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nyugodtan írhatjuk, hogy az NB II két legrosszabb formában levő csapata találkozott egymással szombat este Zuglóban. A BVSC az első forduló óta nem nyert találkozót, a Kozármisleny pedig még nyeretlen volt a kezdés előtt. A zuglóiak szombaton rendezték meg nyílt napjukat, ezért került a mérkőzés is ebbe az NB II-ben szokatlan időpontra. Nyílt nap ide vagy oda, sokkal több néző nem látogatott ki a Szőnyi útra, mint a vasárnap délutáni időpontokban.

A találkozót a hazaiak kezdték jobban, a hatodik percben Farkas Balázs Kesző helyzeténél zárt jól a mislenyi védelem, majd három perc múlva Palincsár Martin sarokkal kapura tett labdáját védte Lékai Soma. A hazaiak kezdeti lendülete gyorsan elfogyott, a félidő második felében főleg a vendégek veszélyeztettek. A 23. percben Vinícius szerencsétlen mozdulata után Megyeri Gábor bravúrral mentette meg a hazai kaput a góltól. Öt perc múlva Babinszky Bence tört egyedül kapura, Megyeri ezúttal lábbal védett. A félidő legnagyobb lehetősége az utolsó másodpercben maradt ki, Turi Tamás beadása után Babinszky fejese a keresztlécen csattant.

Pekár László nem tudott a kapuba találni (Fotó: BVSC-Zugló/Szűcs Attila)

A második félidő első nagy lehetősége a hazaiak előtt adódott, de a Lékai melléről kipattanó labdára Farkas nem számított, így a hazai támadó fejese a kapu mellé szállt. A folytatásban a vendégek kétszer is betaláltak a fővárosi kapuba, azonban mind Jelena Richárd, mind Bakó Sámuel leshelyzetből indulva volt eredményes. A 74. percben nagy lehetőséget hibáztak el a mislenyiek, az üresen maradt Horváth Dániel hét méterről a kapus kezébe emelte a labdát. A mérkőzés mindent eldöntő góljára a 86. percig kellett várni, a csereként frissen beálló Szalka Dominik beadásából a védőjét megelőző Kocsis Dominik négy méterről lőtt a léc alá. 0–1

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

16.00: Budafoki MTE–Karcagi SC

16.00: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

17.00: Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC

17.00: FC Ajka–Kecskeméti TE

19.00: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre

Hétfő

20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)