Két játékos távozását is bejelentette a Videoton – hivatalos

A Videoton hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint Tóth Milánnal közös megegyezéssel csütörtökön bontott szerződést a székesfehérvári klub. Mint arra a szűkszavú közleményben emlékeztettek, a támadó az elmúlt fél szezonban négy bajnokin és egy kupamérkőzésen lépett pályára piros-kék mezben.

A klub Papp Milán távozásáról is hírt adott, a hátvéd szerződését ugyancsak közös megegyezéssel bontották fel. A klub közleményében továbbá közölte azt is, hogy ezzel egyidejűleg felbontásra került kölcsönszerződése is, így a játékos visszatér a Kecskeméthez.

Papp a 2021–2022-es idényben már szerepelt a Vidi második csapatában, majd most nyáron kölcsönben tért vissza. Az NB II-ben öt, a MOL Magyar Kupában egyszer lépett pályára az ősszel.