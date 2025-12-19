Nemzeti Sportrádió

Két játékos távozását is bejelentette a Videoton – hivatalos

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 16:01
null
Papp Milán is távozik Székesfehérvárrol (Fotó: vidi.hu)
Címkék
Tóth Milán NB II Videoton FC Fehérvár Papp Milán magyar foci Videoton
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy Papp Milán és Tóth Milán is elhagyja az együttest.

A Videoton hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint Tóth Milánnal közös megegyezéssel csütörtökön bontott szerződést a székesfehérvári klub. Mint arra a szűkszavú közleményben emlékeztettek, a támadó az elmúlt fél szezonban négy bajnokin és egy kupamérkőzésen lépett pályára piros-kék mezben.

A klub Papp Milán távozásáról is hírt adott, a hátvéd szerződését ugyancsak közös megegyezéssel bontották fel. A klub közleményében továbbá közölte azt is, hogy ezzel egyidejűleg felbontásra került kölcsönszerződése is, így a játékos visszatér a Kecskeméthez.

Papp a 2021–2022-es idényben már szerepelt a Vidi második csapatában, majd most nyáron kölcsönben tért vissza. Az NB II-ben öt, a MOL Magyar Kupában egyszer lépett pályára az ősszel.

 

Tóth Milán NB II Videoton FC Fehérvár Papp Milán magyar foci Videoton
Legfrissebb hírek

Hosszabbított támadójával a Szeged, Aczél Zoltán leváltása fel sem vetődött

Labdarúgó NB II
1 órája

Olekszandr Piscsurért ajánlatot tett a Girona – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.12.16. 13:14

NB II: Kozármislenyben már keresik az új edzőt – Márton nemet mondott

Labdarúgó NB II
2025.12.16. 12:59

A Videoton FC Fehérvár hosszabbított az NB I-et is megjárt védővel

Labdarúgó NB II
2025.12.16. 07:47

A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2025.12.14. 16:43

Zsinórban negyedik bajnoki győzelmét aratta az újra élre álló ETO

Labdarúgó NB I
2025.12.13. 15:54

Menetelő Honvéd, a Vasasnál Erős szerint a szurkolók részéről nincs türelem – ez történt ősszel az NB II-ben, 3. rész

Labdarúgó NB II
2025.12.13. 10:55

Szerződést bontott támadójával a Videoton

Labdarúgó NB II
2025.12.12. 16:56
Ezek is érdekelhetik