NB II: Szeged-Csanád GA–Soroksár SC

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SOROKSÁR SC 0–0 – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 600 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi, Vágó L., Tóth B., Kurdics – Márkvárt, Rabatin – Kun, Holman, Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Soroksár: Radnóti – Nagy O., Lakatos, Könczey M., Horváth K. – Köböl, Németh E. – Madarász, Korozmán , Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző körben a veretlenségét elveszítő Szeged a legutóbbi fordulóban a nyeretlenségének búcsút intő Soroksár ellen.