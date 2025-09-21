Nemzeti Sportrádió

NB II: Szeged-Csanád GA–Soroksár SC

2025.09.21. 16:46
Fővárosi csapat ellen javíthat a Szeged (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd, archív)
A labdarúgó NB II 7. fordulójában az 5. helyen álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia a 12. helyezett Soroksárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SOROKSÁR SC 0–0 – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 600 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)
Szeged-Csanád GA:  Veszelinov – Szilágyi, Vágó L., Tóth B., Kurdics – Márkvárt, Rabatin – Kun, Holman, Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Soroksár: Radnóti – Nagy O., Lakatos, Könczey M., Horváth K. – Köböl, Németh E. – Madarász, Korozmán , Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző körben a veretlenségét elveszítő Szeged a legutóbbi fordulóban a nyeretlenségének búcsút intő Soroksár ellen.

 

