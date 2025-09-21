Nemzeti Sportrádió

NB II: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2025.09.21. 18:57
Medgyes Zoltánék javítanának a hétközi vereség után (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
NB II 7. forduló Békéscsaba NB II Honvéd Bp. Honvéd élő közvetítés Budapest Honvéd labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 7. fordulójában a játéknap előtt 3. helyen álló Bp. Honvéd a 9. helyezett Békéscsabát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–0
Budapest, Bozsik Aréna, xxxx néző. Vezeti: Derdák Marcell (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)
HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Somogyi, Baki, Csontos, Hangya – Pekár, Szamosi – Zuigeber, Kántor K., Medgyes.
Vezetőedző: Feczkó Tamás
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kuzma, Mikló – Harsányi, Zsolnai, Nagy G., Ésik – Kóródi.
Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Zuigeber (1-0) a 17. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még százszázalékos Budapest Honvéd az idegenben még nyeretlen Békéscsaba ellen.

 

