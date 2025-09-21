NB II: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–0

Budapest, Bozsik Aréna, xxxx néző. Vezeti: Derdák Marcell (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)

HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Somogyi, Baki, Csontos, Hangya – Pekár, Szamosi – Zuigeber, Kántor K., Medgyes.

Vezetőedző: Feczkó Tamás

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kuzma, Mikló – Harsányi, Zsolnai, Nagy G., Ésik – Kóródi.

Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Zuigeber (1-0) a 17. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még százszázalékos Budapest Honvéd az idegenben még nyeretlen Békéscsaba ellen.