NB II: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep. Vezeti: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a két győztes bajnokija után legutóbb Soroksáron vereséget szenvedő Szentlőrinc a bajnokság eddigi meglepetéscsapata, a listavezető Mezőkövesd mögé mindössze a kevesebb rúgott góljával második helyre szoruló Aqvital FC Csákvár ellen.