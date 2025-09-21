Nemzeti Sportrádió

NB II: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2025.09.21. 15:46
A bajnokság eddigi meglepetéscsapatával találkozik a Szentlőrinc (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE, archív)
A labdarúgó NB II 7. fordulójában a nyolcadik helyen álló Szentlőrinc a csak kevesebb rúgott góljával második Aqvital FC Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep. Vezeti: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a két győztes bajnokija után legutóbb Soroksáron vereséget szenvedő Szentlőrinc a bajnokság eddigi meglepetéscsapata, a listavezető Mezőkövesd mögé mindössze a kevesebb rúgott góljával második helyre szoruló Aqvital FC Csákvár ellen.  

 

Csákvár Szentlőrinc NB II 7. forduló NB II élő közvetítés labdarúgó NB II
