NB III: a Maldív-szigetekre igazolt az Eger középpályása

2025.12.22. 09:16
Fotó: egerse.hu
Victory SC Farkas Bence Eger SE NB III
Farkas Bence Balázs a Maldív-szigeteki labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Victory SC-hez, Geri Gergely vezetőedző csapatához igazolt.

A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron igazolt Egerbe. A hevesi klub honlapjának beszámolója szerint a közelmúltban jelentős érdeklődés mutatkozott Farkas iránt, a négyszeres kupagyőztes Victory SC például már novemberben több teljes mérkőzésük felvételét is elkérte.

A fiatal futballista az egriek összes őszi tétmérkőzésén kezdő volt, két gólt szerzett, az idény elején ráadásul középhátvédként kellett helyt állnia.

Új csapatában – amely a tabella ötödik helyén áll – a huszadik születésnapján, pénteken mutatkozhat be.

 

