NB III: a Maldív-szigetekre igazolt az Eger középpályása

Farkas Bence Balázs a Maldív-szigeteki labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Victory SC-hez, Geri Gergely vezetőedző csapatához igazolt.
A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron igazolt Egerbe. A hevesi klub honlapjának beszámolója szerint a közelmúltban jelentős érdeklődés mutatkozott Farkas iránt, a négyszeres kupagyőztes Victory SC például már novemberben több teljes mérkőzésük felvételét is elkérte.
A fiatal futballista az egriek összes őszi tétmérkőzésén kezdő volt, két gólt szerzett, az idény elején ráadásul középhátvédként kellett helyt állnia.
Új csapatában – amely a tabella ötödik helyén áll – a huszadik születésnapján, pénteken mutatkozhat be.
Legfrissebb hírek
Edzőváltás az NB III egyik sereghajtójánál
Labdarúgó NB II
2025.12.03. 18:37
Dragóner Attila lett a PMFC sportigazgatója
Labdarúgó NB II
2025.12.02. 21:12
Gyirmóti évzáró a sikeres ősz után, két távozóval
Labdarúgó NB II
2025.11.29. 10:13
Ezek is érdekelhetik