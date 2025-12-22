NB III: a Maldív-szigetekre igazolt az Eger középpályása

A Vasas FC utánpótlásában nevelkedett középpályás a Gyirmót FC érintésével idén nyáron igazolt Egerbe. A hevesi klub honlapjának beszámolója szerint a közelmúltban jelentős érdeklődés mutatkozott Farkas iránt, a négyszeres kupagyőztes Victory SC például már novemberben több teljes mérkőzésük felvételét is elkérte.

A fiatal futballista az egriek összes őszi tétmérkőzésén kezdő volt, két gólt szerzett, az idény elején ráadásul középhátvédként kellett helyt állnia.

Új csapatában – amely a tabella ötödik helyén áll – a huszadik születésnapján, pénteken mutatkozhat be.