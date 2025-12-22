IFFHS: a férfiaknál Luis Enrique, a nőknél Renée Slegers lett az év edzője
A párizsi klubbal triplázó spanyol szakember 222 ponttal végzett a 2025-ös rangsor élén, utcahosszal megelőzve a második helyen végző Enzo Marescát, aki Konferencialiga-, illetve klubvilágbajnoki győzelemre vezette a Chelsea-t. A képzeletbeli dobogó alsó fokára az FC Barcelonával bajnoki címet szerző Hansi Flick állhatott fel.
1.
|Luis ENRIQUE
spanyol
Paris SG
222
2.
|Enzo MARESCA
olasz
Chelsea FC
60
3.
|Hansi FLICK
német
FC Barcelona
57
4.
|Vincent KOMPANY
belga
FC Bayern München
42
5.
|Mikel ARTETA
spanyol
Arsenal FC
24
6.
|Antonio CONTE
olasz
SSC Napoli
21
7.
|Simone INZAGHI
olasz
Inter Milan/Al Hilal FC
17
8.
|Xabi ALONSO
spanyol
Leverkusen/Real Madrid CF
14
9.
|Abel FERREIRA
portugál
SE Palmeiras
10
10.
|Krunoslav JURCIC
horvát
Pyramids FC
9
|Filipe LUIS
brazil
CR Flamengo
9
A nőknél az Arsenallal Bajnokok Ligáját nyerő Renée Slegers végzett az élen, mögötte a Barcelona mestere, Pere Romeu, valamint a Chelsea-t irányító Sonia Bompastor áll a ranglistán.
Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.
1.
|Renée SLEGERS
holland
Arsenal FC
145
2.
|Père ROMEU
spanyol
FC Barcelona
120
3.
|Sonia BOMPASTOR
francia
Chelsea FC
97
4.
|Jonatan GIRALDEZ
spanyol
Washington/OL Lyonnes
27
5.
|Vlatko ANDONOVSKI
amerikai
Kansas City Current
7
|Jerry TSHABALALA
dél-afrikai
Mamelodi/SC Casablanca
7
7.
|Pedro MARTINEZ
spanyol
Tigres UANL
6
8.
|Oscar TORRES
mexikói
Pachuca FC
5
|Jonas URIAS
brazil
Cruzeiro
5
10.
|Liv LIN
kínai
Wuhan Jianghan
4