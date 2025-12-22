Nemzeti Sportrádió

IFFHS: a férfiaknál Luis Enrique, a nőknél Renée Slegers lett az év edzője

M. B.M. B.
2025.12.22. 08:58
null
Fotók: Getty Images
A futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS) a Paris Saint-Germaint irányító Luis Enrique lett az év férfi edzője, míg a női szakágban az Arsenalt irányító Renée Slegers végzett a ranglista élén.

A párizsi klubbal triplázó spanyol szakember 222 ponttal végzett a 2025-ös rangsor élén, utcahosszal megelőzve a második helyen végző Enzo Marescát, aki Konferencialiga-, illetve klubvilágbajnoki győzelemre vezette a Chelsea-t. A képzeletbeli dobogó alsó fokára az FC Barcelonával bajnoki címet szerző Hansi Flick állhatott fel.

1.

Luis ENRIQUE

spanyol

Paris SG

222

2.

Enzo MARESCA

olasz

Chelsea FC

60

3.

Hansi FLICK

német

FC Barcelona

57

4.

Vincent KOMPANY

belga

FC Bayern München

42

5.

Mikel ARTETA

spanyol

Arsenal FC

24

6.

Antonio CONTE

olasz

SSC Napoli

21

7.

Simone INZAGHI

olasz

Inter Milan/Al Hilal FC

17

8.

Xabi ALONSO 

spanyol

Leverkusen/Real Madrid CF

14

9.

Abel FERREIRA

portugál

SE Palmeiras

10

10.

Krunoslav JURCIC

horvát

Pyramids FC

9

 

Filipe LUIS

brazil

CR Flamengo

9

az iffhs 2025-ös rangsora a férfi vezetőedzők között

A nőknél az Arsenallal Bajnokok Ligáját nyerő Renée Slegers végzett az élen, mögötte a Barcelona mestere, Pere Romeu, valamint a Chelsea-t irányító Sonia Bompastor áll a ranglistán.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is. 

1.

Renée SLEGERS

holland

Arsenal FC

145

2.

Père ROMEU

spanyol

FC Barcelona

120

3.

Sonia BOMPASTOR

francia

Chelsea FC

97

4.

Jonatan GIRALDEZ

spanyol

Washington/OL Lyonnes

27

5.

Vlatko ANDONOVSKI

amerikai

Kansas City Current

7

 

Jerry TSHABALALA

dél-afrikai

Mamelodi/SC Casablanca

7

7.

Pedro MARTINEZ

spanyol

Tigres UANL

6

8.

Oscar TORRES

mexikói

Pachuca FC

5

 

Jonas URIAS

brazil

Cruzeiro

5

10.

Liv LIN

kínai

Wuhan Jianghan

4

az iffhs 2025-ös rangsora a női vezetőedzők között

 

