NB II: máris vezet a Szentlőrinc – ÉLŐ eredménykövető!

P. Gy.P. Gy.
2025.08.17. 17:21
null
A Vasas ezúttal az újonc Karcag otthonában lép pályára (Fotó: Tóth Patrik/Vasas FC)
Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Szeged Ajka Karcag Tiszakécske BVSC Bp. Honvéd élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét BVSC-Zugló Soroksár NB II 4. forduló Mezőkövesd Budafok
Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 4. fordulójában. Késő délután a harmadik helyen álló Mezőkövesd a Szentlőrincet, az újonc Karcag pedig a negyedik Vasast fogadja. Az esti folytatásban 19 órától a játéknap előtt még hibátlan, éllovas Honvéd Ajkán lép pályára, míg a második Csákvár a Budafokot látja vendégül. A Szeged Tiszakécskén, a BVSC Békéscsabán, míg a Soroksár Kozármislenyben játszik. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!


LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődött:
Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc 0–1 (Nagy R. 18.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Vasas FC 0–0ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
 

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló
19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE
19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC
Augusztus 18., hétfő
20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
 

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd338–1+79
  2. Csákvár3216–1+57
  3. Mezőkövesd3215–1+47
  4. Vasas FC3217–8–16
  5. Tiszakécske3125–3+25
  6. Szeged-Csanád GA3124–3+15
  7. Karcagi SC31115–6–14
  8. FC Ajka31112–5–34
  9. BVSC-Zugló3124–3+13
10. Kecskeméti TE3122–3–13
11. Soroksár SC3215–6–12
      Békéscsaba3215–6–12
13. Szentlőrinc3213–4–12
14. Videoton FC Fehérvár3211–4–32
15. Kozármisleny3121–5–41
      Budafoki MTE3121–5–41

 

 

NB II: Karcagi SC–Vasas FC

Labdarúgó NB II
47 perce

NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
48 perce

A Vasastól igazolhat a ZTE, brazil védő a második csapatban

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:26

A Honvéd meccse is képernyőre kerül az NB II 5. fordulójában az ETO halasztása miatt

Labdarúgó NB II
2025.08.15. 21:50

Bulgáriában kötött ki a Viditől távozó északmacedón játékos – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.08.15. 17:40

NB II: játékost cserélt a Szeged és a Kecskemét

Labdarúgó NB II
2025.08.15. 16:06

Pénzbírság és szektorbezárás az ETO és a BVSC büntetése

Magyar foci
2025.08.13. 17:17

Katona Levente a Nyíregyháza játékosa lett – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.12. 15:37
