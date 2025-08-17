NB II: máris vezet a Szentlőrinc – ÉLŐ eredménykövető!

Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 4. fordulójában. Késő délután a harmadik helyen álló Mezőkövesd a Szentlőrincet, az újonc Karcag pedig a negyedik Vasast fogadja. Az esti folytatásban 19 órától a játéknap előtt még hibátlan, éllovas Honvéd Ajkán lép pályára, míg a második Csákvár a Budafokot látja vendégül. A Szeged Tiszakécskén, a BVSC Békéscsabán, míg a Soroksár Kozármislenyben játszik. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!



LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 17.30-kor kezdődött:

Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc 0–1 (Nagy R. 18.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Karcagi SC–Vasas FC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

Augusztus 18., hétfő

20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 3 3 – – 8–1 +7 9 2. Csákvár 3 2 1 – 6–1 +5 7 3. Mezőkövesd 3 2 1 – 5–1 +4 7 4. Vasas FC 3 2 – 1 7–8 –1 6 5. Tiszakécske 3 1 2 – 5–3 +2 5 6. Szeged-Csanád GA 3 1 2 – 4–3 +1 5 7. Karcagi SC 3 1 1 1 5–6 –1 4 8. FC Ajka 3 1 1 1 2–5 –3 4 9. BVSC-Zugló 3 1 – 2 4–3 +1 3 10. Kecskeméti TE 3 1 – 2 2–3 –1 3 11. Soroksár SC 3 – 2 1 5–6 –1 2 Békéscsaba 3 – 2 1 5–6 –1 2 13. Szentlőrinc 3 – 2 1 3–4 –1 2 14. Videoton FC Fehérvár 3 – 2 1 1–4 –3 2 15. Kozármisleny 3 – 1 2 1–5 –4 1 Budafoki MTE 3 – 1 2 1–5 –4 1