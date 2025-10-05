Varga Barnabás a Paks ellen játszhatja 100. meccsét FTC-mezben

Lendületből venné a Ferencváros a Paksi FC jelentette akadályt. A budapesti zöld-fehérek a meccsdömping közepette éppen formába lendülnek, az elmúlt napokban az ETO FC otthonában nyertek 2–0-ra, majd az Európa-ligában Genkben győztek 1–0-ra. Csakhogy az éllovas Paks mumusa az FTC-nek, amely az utóbbi kilenc egymás elleni összecsapásból mindössze hármat nyert meg.

Robbie Keane vezetőedző irányításával sem sziporkázik a Ferencváros Bognár György csapata ellen, három egymás elleni mérkőzésből csupán egyet nyert meg, egyet elbukott, a Mol Magyar Kupa-döntőben pedig döntetlen után tizenegyesek döntöttek a paksiak javára. A forduló előtt második helyezett fogadja a listavezetőt – kérdés, marad-e a négy pont a felek között, vagy csökken, esetleg nő a különbség. Éppen ezért biztosak lehetünk benne, hogy a hazaiak a lehető legerősebb összetételükben lépnek pályára, már csak azért is, mert nincs mire tartalékolniuk a válogatott szünet előtt.

A ferencvárosi középpálya fontos láncszeme lehet Ötvös Bence. A 27 éves futballista a nyáron érkezett a Pakstól az FTC-hez, amelynek színeiben 14 mérkőzésen játszott az idényben. Teljesítményével kivívta Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, immár kétszeres válogatott, és októberben Örményország, valamint Portugália ellen is lehetőséget kaphat. Noha jól kezdte az évadot (a Bajnokok Ligája selejtezőjében meggyőzően futballozott), augusztus végi kisebb sérülése óta visszaesett a formája – erről ő maga is beszélt a Genk elleni találkozót követően a vegyes zónában, hozzátéve, nem tudja, mi ennek az oka, mindenesetre kőkeményen dolgozik, hogy visszaszerezze helyét a kezdő tizenegyben. Mivel a Ferencvárosban kevés a magyar labdarúgó, és meg akar felelni az NSMI élvonalbeli klubokra és kiemelt akadémiákra vonatkozó szabályának és ajánlásainak, borítékolható a bevetése. Motiválhatja, hogy korábbi társai ellen bizonyíthat, valamint az is, hogy erősségeit megvillantva (megelőző szerelések, védekező légi párharcok, labdavezetések, labdabiztosság, progresszív és támadópasszok, valamint helyzetkialakítás) kulcsfigurává léphet elő, ami biztosan elősegítené, hogy pályára lépjen a vb-selejtező októberi meccsein.

Mérföldkőhöz ér Varga Barnabás Fotó: MTI Jubilál Varga Barnabás: a harmincéves támadó a századik ferencvárosi mérkőzésére készül. A válogatott első számú középcsatára 2023 júliusában igazolt Paksról az FTC-hez, amelynek színeiben eddig 62 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott, valamint két bajnoki címet nyert.

Ötvös Bence a nyáron a Paksból igazolt a Ferencvároshoz, vasárnap előző klubja ellen csillogtathatja erényeit (Fotó: Kovács Péter)

Századik mérkőzésén a magyar élvonalban Jasmin Mesanovic

A DVTK elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen a Kisvárda Master Good, valamint a csapat kapitánya, Jasmin Mesanovic egyaránt mérföldkőhöz érkezik.

Kettős jubileum. Századik NB I-es mérkőzését játssza a Várkerti Stadionban a Kisvárda Master Good, amelynek csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic ugyancsak századszor juthat lehetőséghez a magyar élvonalban a Diósgyőri VTK ellen vasárnap. Az első adat kiegészítésre szorul, hiszen valójában 101. alkalommal lesz pályaválasztó a Kisvárda a honi élvonalban, de egyszer, 2021. február 13-án a Zalaegerszeg elleni meccsen (2–1) az újpesti Szusza Ferenc Stadionban volt otthon, mert a kisvárdai létesítményben a fagyos időjárási viszonyok miatt nem lehetett mérkőzést rendezni. Az egyszeres válogatott bosnyák támadó statisztikája viszont kikezdhetetlen, 2021 nyári érkezésével ő a legrégebben, megszakítás nélkül „hivatalban” lévő játékos a keretben.

„Az első mérkőzésemet már csak azért sem tudom elfelejteni, mert a négy évvel ezelőtti nyitó fordulóban a Ferencváros ellen idegenben nyertünk kettő-egyre – mondta megkeresésünkre a jubileum kapcsán a rokonszenves légiós. – Jól érzem magam a klubban, mondhatni, otthonra találtam Kisvárdán a családommal, a kisfiam kiválóan beszél magyarul, már második osztályos, ráadásul a kisvárdai akadémián futballozik. Harminchárom évesen gondolnom kell a labdarúgás utáni életemre is, elképzelhető, hogy Kisvárdán telepedünk le.”

Jasmin Mesanovic jól érzi magát Kisvárdán, meglehet, karrierje után a városban telepedik le (Fotó: Czinege Melinda)

Jasmin Mesanovic a hetedik labdarúgó, aki a nyáron az élvonalban a hetedik idényét kezdő kisvárdai klubban eljut a századik NB I-es meccsig. Az NB II-es fellépésekkel, a Magyar Kupa-, valamint a Konferencialiga-mérkőzésekkel együtt a vasárnapi lehet a 146. bevetése, 33 góljából 23-at szerzett a élvonalban. Apropó, Konferencialiga!

„A Real Madrid kedden abban a stadionban, a kazahsztáni Almatiban játszott Bajnokok Ligája-mérkőzést, ahol mi is felléptünk és nyertünk egy-nullára három évvel ezelőtt a Kl-ben – nosztalgiázott a bosnyák futballista. – Jó volt felidézni azokat a szép időket, a ma már BL-főtáblás Kajrat ellen kettős sikerrel elért továbbjutást, majd a norvég Molde elleni szoros párharcot, hazai győzelemmel. De ebből nem élünk meg, most arra kell figyelni, hogy megszakadjon a rossz sorozatunk, és nyerjünk a Diósgyőr ellen. Nem az a lényeg, hogy a jubileumi mérkőzésemet góllal tegyem emlékezetessé, csapatemberként nekem sokkal fontosabb a három pont megszerzése.”

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 3., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 3–1

Október 4., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1

Puskás Akadémia–Újpest FC 0–0

Debreceni VSC–ETO FC 1–1

Október 5., vasárnap

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)