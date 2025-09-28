Nemzeti Sportrádió

Soroksári sikerével élre ugrott a Vasas, idegenben nyert a Budafok és az Ajka – ez történt az NB II-ben

F. B., P. Gy.F. B., P. Gy.
2025.09.28. 21:00
Urblíkék (piros-kékben) a második félidő elején gyorsan kétgólos előnyhöz jutottak Soroksáron (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 8. fordulójában. Délután a Mezőkövesd hazai pályán egy góllal jobbnak bizonyult az utolsó BVSC-nél, a Szeged legyőzte a Szentlőrincet, a Kozármisleny pedig odahaza csak ikszelt a Videotonnal, így a baranyai csapat visszacsúszott a kieső zónába. Az esti folytatásban megrendezett négy mérkőzésből három is vendégsikert hozott: a Vasas két góllal nyert Soroksáron, és legalább hétfő estig a tabella élére ugrott, a Budafok Tiszakécskéről, az Ajka pedig Békéscsabáról vitte haza a három pontot. A Csákvár kétszeri vezetés után döntetlent ért el Kecskeméten, ahol a hajrában a hazai csapat tizenegyest hibázott.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

SOROKSÁR SC−VASAS FC 0–2 (0–0)  ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Haraszti út, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Króner, Horváth K. (Csemer, 81.) – Köböl (Bagi Á., 81.), Németh E. – Gálfi (Gágyor, 81.), Korozmán (Vass Á., 69.), Kundrák (Varga Z., 69.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Cseke B. (Sztojka, 84.), Urblík J., Rab B. (Hidi M. S., 62.) – Radó (Pethő, a szünetben), Tóth M. (Horváth R., 73.), Molnár Cs. (Barkóczi B., a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Pethő (0–1) a 48., Otigba (0–2) az 56. percben
MESTERMÉRLEG
Lipcsei Péter: – A Vasasnak sokáig nem is volt helyzete, aztán jöttek a minőségi cseréi és tíz perc alatt eldöntötték a találkozót.
Erős Gábor: – Nagyon megnehezítette a dolgunkat a Soroksár. A második félidőben gyorsan sikerült megszereznünk a vezetést, és ez döntőnek bizonyult.

TISZAKÉCSKEI LC−BUDAFOKI MTE 1–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Balla Levente)
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Valencsik, Visinka (Zámbó, 53.) – Szekér (Takács T., 87.) – Bódi, Lucas, Vukk, Pataki B. (Grünvald, 53.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B. (Rehó, 22.), Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Vasvári, 69.) – Bukta, Posztobányi, Stumpf (Herczeg, 69.) – Varga B. (Németh M., 69.), Hajdú R. (Nándori, 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Hajdú R. (0–1) a 19., Hajdú R. (0–2) a 46., Ramos (1–2) 61. percben
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – Nagyon fájó vereséget szenvedtünk, főleg, hogy a mérkőzés jelentős részében fölényben játszottunk, s rögtön az elején kapufát is rúgtunk. Nem tudom, mi az oka, hogy az ilyen helyzetek nem mennek be... Aztán a semmiből kaptunk gólt, de mentünk tovább, majd kijöttünk a második félidőre, és egyből betalált az ellenfél. Innen már rendkívül nehéz dolgunk volt, és ugyan a fiúk rengeteg munkát tettek bele a mérkőzésbe, az egyenlítést már nem sikerült elérnünk.
Mészöly Géza: – Nagyon készültünk az első idegenbeli győzelmünkre, sokat is tett érte a csapat. A Tiszakécske tele van rutinos játékosokkal, nem adta fel nulla kettőnél sem, és van egy olyan Ramosa, aki bármikor megvillanhat, ahogy azt meg is tette. Utána viszont tudtunk váltani, a hármas cserénk stabilizálta a csapatot, és még kontrákból sikerült is veszélyeztetnünk, így megőriztük az előnyünket.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE−FC AJKA 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 850 néző. Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Dobos Dávid)
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma, Viczián, Hodonicki, Mikló – Harsányi I. (Sármány, 75.), Szabó B. (Pelles, 75.), Zsolnai (Pusztai, 85.), Nagy G. (Kóródi, 62.) – Borsos, Ésik (Balla, a szünetben) Vezetőedző: Csató Sándor
AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Katona I., 75.) – Tóth G., Csizmadia Z., Mohos (Sejben, 60.), Szabó M. (Doncsecz, 55.) – Cipf (Kenderes, 75.), Herjeczki (Kirchner, 55.) Vezetőedző: Horváth András
Gólszerző: Mohos (0–1) az 54., Katona I. (0–2) a 80. percben
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – Az egész mérkőzésen nagyon lagymatagon, pontatlanul játszottunk. Azt hittem, hogy a kihagyott büntető feldob bennünket, volt is egy-két értékelhető akciónk. Nem voltunk jók a kapu előtt, de a mezőnyben is gyengén játszottunk.
Horváth András: – Három elveszített bajnoki mérkőzés után érkeztünk Békéscsabára, de mentálisan erősek voltunk. Utólag még örültem is annak, hogy a tizenegyes nem ment be, mert éreztem, hogy lesz még gól a mérkőzésen. A legjobbkor rúgtuk mindkettőt. Nagyon jól szálltak be a cserejátékosok, egy csapatnak így kell kinéznie. Büszke vagyok a játékosokra.

KECSKEMÉTI TE−AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 1549 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Haris (Bocskay, 87.), Eördögh – Merényi (Czékus, 60.), Banó-Szabó (Farkas B., 87.) – Beke P. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter (Helembai, 68.) – Dencinger (Simon A., 74.), Farkas A. – Szabó B. (Fejős, 68.), Magyar Zs., Mondovics – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs 
Gólszerző: Mondovics (0–1) a 38., Derekas (1–1) a 40., Bányai (1–2) az 56., Derekas (2–2) a 62. percben
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Nagy iramú, jó meccset játszottunk, büszke vagyok a csapatra, hogy kétszer is hátrányból álltunk talpra. Ezen a meccsen nem fért bele, hogy döntő pillanatokban hibázzunk.
Tóth Balázs: – A tizenegyes után nekünk is megvoltak a helyzeteink, sajnos kimaradtak. Reális eredmény született.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC−BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Aradi József, Szabó Dániel)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő, Ternován (Vajda S., 59.) – Csatári – Pintér Á. (Bartusz, 77.), Vidnyánszky, Bertus (Varjas Z., 90.) – Szalai J., Saja (Vörös, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél
BVSC: Megyeri G. – Bliznyuk (Sarkadi, 77.), Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Király Á.– Székely K. (Dénes A., 66.), Palincsár, Tóth K. (Kelemen P., 87.), Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 77.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Szalai J. (1–0) a 63. percben
Csertői Aurél: – Számítottunk rá, hogy nagyon nehéz mérkőzésünk lesz, felállást is változtatott az ellenfél, nehéz volt feltörni a védekezésüket. Sok helyzet nem alakult ki, brusztolós meccs volt, amolyan egygólos mérkőzés, szerencsére azt az egy találatot mi szereztük. Gyengébb játékkal tudtunk nyerni, a három pont megszerzése volt a legfontosabb ezen a bajnokin. 
Dragan Vukmir: – Nagyon sajnálom, mint ahogy az előző meccseket is. A srácok maximálisan odatették magukat, de a bravúrt nem sikerült megcsinálni, pedig benne volt ez a mérkőzésben. Voltak lehetőségeink, három is, az első félidőben és a másodikban is betalálhattunk volna. Sajnos, nem sikerült, ilyen passzban vagyunk, az ellenfél tulajdonképpen helyzet nélkül ért el gólt. 

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 1000 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Máté Cs. – Babinszky (Pesti, 86.), Bakó, Kocsis D. – Jelena (Zamostny –, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté
VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok –, 88.), Murka, Spandler, Virágh – Kovács B. (Kálnoki-Kis Zs., 64.) Kocsis G. (Bedi, 88.) Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Simut, 57.) Zsótér (Dékei, 57.). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Kocsis D. (1–0) az 58., Nagy D. (1–1) a 73. percben
MESTERMÉRLEG
Pinezits Máté: – Azt gondoltam, nem az lesz a kérdés, hogy nyerünk-e, hanem hogy mennyivel. Ehhez képest egy pontot szereztünk.
Boér Gábor: – Azt hittem, túl vagyunk már azon az időszakon, amikor megremegnek a lábak… Hátrányban voltunk, innen nézve megfelelő eredmény nekünk a döntetlen.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA– SZENTLŐRINC 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged, 892 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ring Kevin, Topálszi Szabin)
SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Vágó L., Tóth B. – Sándor M. (Sztankó, 90.), Rabatin (Holman, 73.), Márkvárt, Miskolczi, Kurdics (Pejovics, 87.) – Borvető (Kalmár O., 87.), Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Herczeg, 80.) – Szolgai, Nyári (Kesztyűs, 69.) – Décsy (Samson, a szünetben), Nagy R., Bőle (Kiss-Szemán, 62.) – Tóth-Gábor (Adamcsek, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert
Gólszerző: Borvető (1–0) az 58., Novák Cs. (2–0) a 78. percben
MESTERMÉRLEG
Aczél Zoltán: – A játékosok jól reagáltak az elmúlt hetek mérsékelt teljesítményére. Jó csapat ellen rászolgáltunk a három pontra.
Waltner Róbert: – Néhány labdarúgóm szív nélküli játéka elfogadhatatlan. A Szeged jobban akarta a győzelmet, az összkép alapján megérdemelten nyert.

HÉTFŐ
20.00: Budapest Honvéd–Karcagi SC

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC86218–12+618
  2. Mezőkövesd851215–  9+616
  3. Budapest Honvéd75213–  5+815
  4. Csákvári TK843112–  6+615
  5. Szeged-Csanád GA842211–  8+314
  6. Kecskeméti TE841311–  9+213
  7. Karcagi SC7331  8–  7+112
  8. FC Ajka8314  6–10–410
  9. Videoton FCF823310–  9+19
10. Szentlőrinc SE8233  8–  809
11. Soroksár SC823312–15–39
12. Békéscsaba822410–13–38
13. Budafoki MTE8224  5–10–58
14. Tiszakécske8224  8–15–78
15. Kozármisleny8134  4–12–86
16. BVSC Zugló8116  6–  9–34

 

 

