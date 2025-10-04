Dráma a Chelsea otthonában, megint a ráadásban bukta el az egy pontot a Liverpool

Már bajnok volt a Liverpool, amikor a 35. fordulóban májusban 3–1-re kikapott a Stamford Bridge-en a Chelsea-től. Elérkezett a visszavágás ideje, s Arne Slot menedzser „Big Six” elleni statisztikája (az angol szaksajtó hosszú ideje a Manchester Cityt, az Arsenalt, a Liverpoolt, valamint az elmúlt években gyengébben szereplő Chelsea-t, Tottenhamet és Manchester Unitedet sorolja a top hat csapat közé a Premier League-ben) alapján reménykedhettek a „vörösök”. Tavaly ősszel az Anfieldben a Liverpool nyert, az Arsenal elleni két döntetlen után ebben az idényben megverte a bajnokságban az „ágyúsokat”, a United ellen hatból négy, a City és a Tottenham ellen egyaránt hatból hat pontot szerzett. A nyári átigazolásokkal kapcsolatos nehézségeket (Alexander Isak erőnléte, Hugo Ekitiké buta piros lapja, Jeremie Frimpong és Kerkez Milos, no meg főleg Mohamed Szalah és Florian Wirtz formaingadozása) egy darabig palástolta a Szuperkupa-vereséget követő hat, többségében a hajrában kiharcolt győzelem, de a Crystal Palace (PL) és a Galatasaray (BL) elleni kudarc azt jelenti, hogy Arne Slot regnálása óta másodszor készült egymás után két vereséggel tétmeccsre a Liverpool.

Talán éppen ezért kezdett az előző idény betonbiztos, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik alkotta középpályával a holland menedzser, és ismét Kerkez Milos volt a kezdő balhátvéd. A Chelsea az egyre romló bajnoki eredmények mellett sérülésekkel (a legfontosabbak hiányzó Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Liam Delap és Cole Palmer) és formaingadozással fordult a rangadóra, de nem kereshetett kifogásokat, hiszen a jól sikerült első három forduló után mostanra ott tartanak a londoniak, hogy újra a középmezőnyben szenvednek.

Az első tíz perc nem ígért túl jó mérkőzést: a Liverpool próbált játszani a felállt védelem ellen, de a hazaiak viszonylag könnyedén állították meg a támadásokat, a gyors ellenakciók pedig pontatlan megoldások miatt haltak el idő előtt mindkét oldalon. Csakhogy a 14. percben elég volt egy világklasszis megmozdulás ahhoz, hogy kibillenjen a mérkőzés az addigi medréből: Moisés Caicedo a félpálya környékén a labdaátvételével a teljes liverpooli középpályát átjátszotta, majd harmincméteres labdavezetést követően kilőtte a jobb felső sarkot, a Premier League-ben először kezdő Giorgi Mamardasvili csak ujjheggyel ért hozzá a labdához.

A 18. percben Szoboszlai Dominik egyenlíthetett volna, a mérkőzést igencsak aktívan kezdő Cody Gakpo a szélről passzolta a labdát a magyar középpályás felé, de a lövését közvetlenül a kapus Robert Sánchez előtt blokkolta Benoit Badiashile. A 30. percben Moisés Caicedo belépője után ijesztő módon, a bal térde tájékát fájlalva terült el Szoboszlai Dominik, szerencsére pillanatokkal később méltatlankodva ugyan, de felpattant. Három perccel később a másik magyar, Kerkez Milos került reflektorfénybe, először tudta igazán feltörni a Chelsea védekezését a Liverpool, Cody Gakpo szenzációs kiugratása után került ziccerbe a balhátvéd, de lövés helyett gólpasszt akart adni, átadását középen lefülelte Marc Cucurella, mielőtt Mohamed Szalah betalálhatott volna. A 39. percben Alejandro Garnacho előbb 17 méteres lövésével villogott, centiméterekkel tévesztette el a bal sarkot, talán a kapufát is súrolta a labda. Másodpercekkel később a bal oldalon futott el, Szoboszlai Dominikot lehagyta, de a magyar játékos fellökte a tizenhatoson belül, a mozdulatért nem ítélt tizenegyest Anthony Taylor játékvezető. A félidő még egy lehetőséget tartogatott, a 44. percben Mohamed Szalah bal külsővel tekerte középre a labdát a jobb oldalról, Alexander Isak azonban nem találta el a kaput fejesével.

Még arra sem volt idő a második félidő kezdete után, hogy a Florian Wirtz pályára lépése miatti változásokat összegezzük: Cody Gakpo labdaszerzése után a tizenhatoson belülre futó német csillagot játszotta meg, aki fordulásból, sarokkal hozta ziccerbe Mohamed Szalahot, de az egyiptomi jobblábas lövése nyomán a labda a rövid sarok mellé ment. Conor Bradleyt váltotta egyébként Wirtz, így Szoboszlai visszahúzódott jobbhátvédnek. Szalah az 53. percben is helyzetbe került, s bár a tizenhatoson kívülről próbálkozott, ballal középről ennél jobb megoldásokat szoktunk meg tőle. Az 55. percben véget ért a mérkőzés Kerkez Milosnak, Andrew Robertsonnak kellett életet lehelnie a bal oldalba, noha Gakpo ennek maradéktalanul eleget tett elöl, a holland a liverpooliak legjobbja volt Londonban. A 60. percben Marc Cucurella beadását követően Pedro Neto fejelhette volna be a második Chelsea-gólt, ám Virgil van Dijk blokkjával ezt megakadályozta, s ez fontos pillanatnak bizonyult.

Szoboszlai a 63. percben az alapvonalról ívelte középre, Alexander Isak remek mozdulattal pattintotta a labdát Cody Gakpo elé, aki közelről a léc alá bombázott. Akár a fordítást is megünnepelhette volna a Liverpool néhány percen belül, de Szalah ismét pocsék lövéssel fejezett be góllal kecsegtető kontratámadást. Szerencséjére utólag kiderült, lesről indult... A Chelsea időközben mindkét belső védőjét elveszítette sérülés miatt, de nem a csereként pályára lépő Jorrel Hato vagy Roméo Lavia bizonytalankodott, hanem a csapatkapitány, Reece James: Szoboszlai Dominik Galatasaray elleni esetéhez hasonlóan tenyérrel csapott Alexander Isak arcába a tizenhatoson belül, de ezért nem járt büntető a vendégeknek.

A hajrá rendkívül izgalmasan alakult, összességében a Chelsea állt közelebb a győzelemhez. Enzo Fernández beadásánál Ryan Gravenberch kapott bele a labdába a 80. percben, amely így nem sokkal kerülte el Mamardasvili kapuját. A túloldalon Szoboszlai ballábas lövését blokkolták, majd a 84. percben a Liverpool grúz kapusa kétszer is szép mozdulattal védett két cserecsatár, Jamie Gittens és Estevao lövése után. A 88. percben Jamie Gittens léphetett volna ki ziccerben, de Szoboszlai Dominik óriásit mentett, majd Moisés Caicedo veszélyes távoli lövését követően a magyar középpályás nem sokkal lőtt mellé a túloldalon. A 90+2. percben aztán majdnem róla kapott gólt a csapata, Estevao szenzációs beadása után mögüle bújt ki Enzo Fernández, és hatalmas gólhelyzetben a jobb kapufa külső oldalára fejelte a labdát. A Liverpoolnak is maradt még esélye, Hugo Ekitiké kiugratta Curtis Jonest, aki kissé kiszorított helyzetből nem találta el a kaput, és, mint kiderült, a hibáért súlyos árat fizetett csapata: a lefújás előtt Marc Cucurella a leshatárról indulva laposan passzolt középre, a hosszú oldalon érkező Estevao pedig megkoronázta ragyogó teljesítményét, 18 évesen győztes gólt szerzett a Liverpool ellen.

A „vörösök” egymás után harmadszor kaptak ki tétmeccsen (Arne Slot időszakában először történt ilyen), az előző két Premier League-meccsüket pedig a 90+7., illetve a 90+6. percben veszítették el, a következő fordulóban pedig a Manchester United érkezik az Anfieldbe.

