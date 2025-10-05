Nemzeti Sportrádió

„Hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom” – Dzsudzsák Balázs az ETO FC elleni góljáról

2025.10.05. 08:48
null
Fotó: m4sport.hu
A Debreceni VSC szombaton 1–1-es döntetlent játszott az ETO FC-vel a labdarúgó NB I 9. fordulójában. A találkozón Dzsudzsák Balázs szerzett vezetést a hazaiaknak, aki a meccset követően többek között a szabadrúgásból szerzett góljáról beszélt az M4 Sportnak.

A 38 éves középpályás szabadrúgásból vette be a győriek kapuját, elmondása szerint többször is szerzett hasonló gólt, de az NB I-ben ritkán végezhetett el szabadrúgást ilyen szögből. „Egész héten éreztem valamit. Tizenegyesre készültem – legalábbis az volt a megérzésem –, de többször is hangoztattam, hogy a szabadrúgás a gyenge pontom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a bajnokságban is sikerült betalálnom, meg annak is, hogy nem kaptunk ki”idézte az M4sport.hu Dzsudzsákot.

Labdarúgó NB I
12 órája

Dzsudzsák szabadrúgásgólja után az egy pontnak is örülhetett a Loki az ETO ellen

Sokáig a debreceniek irányították a mérkőzést, azonban az egyenlítő találat után a győriek dönthették volna el a három pont sorsát.

„Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével. Sergio Navarro (a DVSC vezetőedzője – a szerk.) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek, húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak. Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom” – tette hozzá.

Dzsudzsák Balázs szabadrúgásgólja:

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–ETO FC 1–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5077 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Dzsudzsák (49.), ill. Anton (66. – 11-esből)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

8

5

3

22–12

+10

18

  2. Debreceni VSC

9

4

3

2

12–11

+1

15

  3. Ferencváros

7

4

2

1

16–  6

+10

14

  4. MTK Budapest

9

4

1

4

18–16

+2

13

  5. ETO FC

8

3

4

1

16–10

+6

13

  6. Puskás Akadémia

9

3

2

4

12–15

–3

11

  7. Kisvárda

7

3

1

3

  7–13

–6

10

  8. Újpest FC

9

2

3

4

12–12

0

9

  9. Nyíregyháza 

9

2

3

4

13–18

–5

9

10. Diósgyőri VTK

8

1

5

2

12–16

–4

8

11. Kazincbarcika

8

2

1

5

  9–18

–9

7

12. Zalaegerszegi TE

9

1

4

4

16–18

–2

7

 

 

