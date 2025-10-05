„Hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom” – Dzsudzsák Balázs az ETO FC elleni góljáról

„Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével. Sergio Navarro (a DVSC vezetőedzője – a szerk.) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek, húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak. Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom” – tette hozzá.

Dzsudzsák Balázs szabadrúgásgólja:

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–ETO FC 1–1 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5077 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Dzsudzsák (49.), ill. Anton (66. – 11-esből)

