„Hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom” – Dzsudzsák Balázs az ETO FC elleni góljáról

A 38 éves középpályás szabadrúgásból vette be a győriek kapuját, elmondása szerint többször is szerzett hasonló gólt, de az NB I-ben ritkán végezhetett el szabadrúgást ilyen szögből. „Egész héten éreztem valamit. Tizenegyesre készültem – legalábbis az volt a megérzésem –, de többször is hangoztattam, hogy a szabadrúgás a gyenge pontom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a bajnokságban is sikerült betalálnom, meg annak is, hogy nem kaptunk ki” – idézte az M4sport.hu Dzsudzsákot.
„Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével. Sergio Navarro (a DVSC vezetőedzője – a szerk.) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek, húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak. Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom” – tette hozzá.
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–ETO FC 1–1 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5077 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Dzsudzsák (49.), ill. Anton (66. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
8
5
3
–
22–12
+10
18
|2. Debreceni VSC
9
4
3
2
12–11
+1
15
|3. Ferencváros
7
4
2
1
16– 6
+10
14
|4. MTK Budapest
9
4
1
4
18–16
+2
13
|5. ETO FC
8
3
4
1
16–10
+6
13
|6. Puskás Akadémia
9
3
2
4
12–15
–3
11
|7. Kisvárda
7
3
1
3
7–13
–6
10
|8. Újpest FC
9
2
3
4
12–12
0
9
|9. Nyíregyháza
9
2
3
4
13–18
–5
9
|10. Diósgyőri VTK
8
1
5
2
12–16
–4
8
|11. Kazincbarcika
8
2
1
5
9–18
–9
7
|12. Zalaegerszegi TE
9
1
4
4
16–18
–2
7