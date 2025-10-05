Vívás: „Szeretném szépen zárni a junioréveket” – Papp Zsadány

A BVSC 19 éves kardvívója, Papp Zsadány az első után a juniorok második kupafordulóját, egyben válogatóversenyét is megnyerte a Vasas vívócsarnokában. Bódy Benjámin tanítványa a szombati döntőben Vajda Oszkárt múlta felül egyetlen tussal, 15:14-re. Az elmúlt idényben egyéni junior Európa-bajnoki bronzérmet kiérdemlő kitűnőség az újabb sikerét követően nyilatkozott honlapunknak.

„Egy újabb jól sikerült kupanapon vagyok túl, amely könnyen indult a számomra. Már a csoportkörben is jól vívtam, aztán az egyenes kieséses szakaszban is koncentrált tudtam maradni, odafigyeltem, amikor kellett és bevittem az utolsó tusokat. A döntő szoros volt, de ez nem meglepő, hiszen Oszkárral jól ismerjük egymást. Számos alkalommal vívtunk már egymás ellen, sokszor döntőben is találkoztunk és változó eredmények születtek. Örülök, hogy ezúttal nekem sikerült jobban az asszó vége. Mivel mindig mindketten nyerni szeretnénk, egészséges rivalizálás van közöttünk, de a páston kívül jóban vagyunk, elismerjük a másikat, a válogatott csapatversenyeken pedig egymásért küzdünk. Remélem, hogy a nemzetközi versenyeken is jó eredményeket érek el a szezonban.

Motiváltnak és fejben is összeszedettnek érzem magam ahhoz, hogy további sikerélményekben legyen részem.

Papp Zsadány motivációjára természetesen hatással van az elmúlt évadban Antalyában szerzett egyéni junior Eb-bronz is.

„Egy ilyen érem után az ember mindig úgy érzi, nem szívesen adná lejjebb, de nagyon sokat kell dolgozni ahhoz is, hogy legalább annyit elérjünk, mint legutóbb. Természetesen bizakodó és elszánt vagyok, mert szeretném, hogy a nevem még inkább beégjen a nemzetközi élmezőnybe. Viszont konkrét eredményeket nem szoktam meghatározni célként, csak csinálom a dolgom, és ha jól végzem a munkát, akkor a siker sem marad el. Az Eb-bronz magabiztosságot ad, és folyamatosan érzem magamon a fejlődést. Egyre inkább képes vagyok dominálni az asszókban és jó értelemben véve lazábban vívni. Terveim szerint több felnőttversenyen is indulok, hiszen az idősebbek között is meg akarom mutatni, hogy mit tudok. Ez az utolsó juniorévem, és szeretném szépen zárni az utánpótláskorszakot.”

Papp Zsadány a második junior válogatóverseny megnyerése után Forrás: MVSZ

A múlt idényben a Luo Han, Papp Zsadány, Péch Kornél, Vajda Oszkár összeállítású kardcsapat a junior Eb-n az ötödik lett, a vb-n pedig a hetedik hely jutott a fiúknak.

„Legutóbb a csapat szereplése nem sikerült a legjobban, de újból reménykedhetünk, mert erős vívóink vannak. Úgy gondolom, hogy

össze tud állni egy olyan válogatott, amely bárkit képes megverni.

Mindannyiunk szeme előtt az Eb- és vb-érem lebeg, nagyon szeretnénk dobogóra állni, és ezért mindent meg is fogunk tenni. Azonban még előbb a világkupákon kell megmutatnunk, hogy mi van bennünk.”

(Kiemelt képünkün: Papp Zsadány Fotó: Bizzi Team)