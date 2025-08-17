NB II: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR SC 1–1 (0–1) – élőben az NSO-n!

Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N., Horváth D., Gajág, Turi – Kozics, Dóra D. – Szalka D. (Pesti, 71.), Máté Cs. (Bakó, 59.), Babinszky – Jelena (Kócs-Washburn, 71.). Vezetőedző: Pinezits Máté

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O. (Lukács D., 67.), Könczey M., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Madarász – Kundrák, Köböl, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Babinszky (59.) illetve Kundrák (19.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az egy ponttal egálban 15–16. helyen tanyázó Kozármisleny a két ponttal holtversenyben 11–12. Soroksár ellen.