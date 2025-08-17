Nemzeti Sportrádió

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 18:50
null
Az első három fordulóban még nem tudott nyerni a fekete mezes Soroksár (Archív fotó: Soroksár SC)
Címkék
NB II Misleny élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Soroksár NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában az utolsó helyen álló HR-Rent Kozármisleny a játéknap előtt holtversenyben 11–12. Soroksár SC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR SC  1–1 (0–1) – élőben az NSO-n!
Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N., Horváth D., Gajág, Turi – Kozics, Dóra D. – Szalka D. (Pesti, 71.), Máté Cs. (Bakó, 59.), Babinszky – Jelena (Kócs-Washburn, 71.). Vezetőedző: Pinezits Máté
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O. (Lukács D., 67.), Könczey M., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Madarász – Kundrák, Köböl, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Babinszky (59.) illetve Kundrák (19.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az egy ponttal egálban 15–16.  helyen tanyázó Kozármisleny a két ponttal holtversenyben 11–12. Soroksár ellen.

 

 

 

NB II Misleny élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Soroksár NB II 4. forduló
Legfrissebb hírek

Óriásit küzdve győzte le a Karcag a Vasast

Labdarúgó NB II
1 órája

Négy hónap után kapott ki a Kövesd, az évadban először nyert a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: kikapott a Vasas az újonctól, Novák Csanád triplázott a Szegedben, hátrányban a Honvéd – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
3 órája

Két mallorcai piros, három barcelonai gól, a címvédő könnyed győzelemmel kezdte a La Liga új idényét

Spanyol labdarúgás
23 órája
Ezek is érdekelhetik