NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZENTLŐRINC 0–1 – ÉLŐ

Mezőkövesd, 500 néző. Vezeti: Takács Tamás (László István Sándor, Topálszki Szabin).

MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zvekanov – Kovalenko, Lőrinczy, Bertus – Szalai J., Sáreczki. Vezetőedző: Csertői Aurél

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P., Márta L. – Nyári, Szolgai – Ambach, Nagy R. Bőle – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Nagy R. (18.).

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a remekül rajtoló, 3. helyen álló Mezőkövesd az eddig mindössze két pontot szerző, 13. helyen álló Szentlőrinc ellen.