NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc

2025.08.17. 17:18
A piros mezes Szentlőrinc nyeretlenül, 2 ponttal a tarsolyában érkezett Mezőkövesdre (Archív fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Szentlőrinc NB II élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 4. forduló Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a 3. helyen álló Mezőkövesd a 13. helyen álló Szentlőrincet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZENTLŐRINC 0–1 – ÉLŐ
Mezőkövesd, 500 néző. Vezeti: Takács Tamás (László István Sándor, Topálszki Szabin).
MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zvekanov – Kovalenko, Lőrinczy, Bertus – Szalai J., Sáreczki. Vezetőedző: Csertői Aurél
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P., Márta L. – Nyári, Szolgai – Ambach, Nagy R. Bőle – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
Gólszerző: Nagy R. (18.).

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a remekül rajtoló, 3. helyen álló Mezőkövesd az eddig mindössze két pontot szerző, 13. helyen álló Szentlőrinc ellen.

 

