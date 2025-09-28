Hajdú Roland duplája döntött, Tiszakécskén szerezte meg első idegenbeli győzelmét a Budafok

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC−BUDAFOKI MTE 1–2 (0–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Balla Levente)

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Valencsik, Visinka (Zámbó, 53.) – Szekér (Takács T., 87.) – Bódi, Lucas, Vukk, Pataki B. (Grünvald, 53.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B. (Rehó, 22.), Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Vasvári, 69.) – Bukta, Posztobányi, Stumpf (Herczeg, 69.) – Varga B. (Németh M., 69.), Hajdú R. (Nándori, 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: M. Ramos (61.), ill. Hajdú R. (21., 46. – az elsőt 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Nagyon fájó vereséget szenvedtünk, főleg, hogy a mérkőzés jelentős részében fölényben játszottunk, s rögtön az elején kapufát is rúgtunk. Nem tudom, mi az oka, hogy az ilyen helyzetek nem mennek be... Aztán a semmiből kaptunk gólt, de mentünk tovább, majd kijöttünk a második félidőre, és egyből betalált az ellenfél. Innen már rendkívül nehéz dolgunk volt, és ugyan a fiúk rengeteg munkát tettek bele a mérkőzésbe, az egyenlítést már nem sikerült elérnünk.

Mészöly Géza: – Nagyon készültünk az első idegenbeli győzelmünkre, sokat is tett érte a csapat. A Tiszakécske tele van rutinos játékosokkal, nem adta fel nulla kettőnél sem, és van egy olyan Ramosa, aki bármikor megvillanhat, ahogy azt meg is tette. Utána viszont tudtunk váltani, a hármas cserénk stabilizálta a csapatot, és még kontrákból sikerült is veszélyeztetnünk, így megőriztük az előnyünket.

Fontos három pontot szerzett a Budafok (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét csapat a kiesőzóna felett állva kezdte a fordulót, így egy győzelem mindkét oldalon sokat érhetett volna. A találkozót a Tiszakécske indította jobban, Szekér Ádám a hatodik percben a lécet találta telibe, és ezt követően is a hazaiak voltak aktívabbak. Aztán a semmiből mégis a Budafok szerzett vezetést, Selyem Bálint harcolt ki egy tizenegyest (amibe bele is sérült, mert ráesett a vállára), Hajdú Roland pedig némi szerencsével értékesítette a büntetőt – Rotislav Prokop lábbal beleért ugyan, de hárítani nem tudott. Hiába nőtt a kapott gól után a kécskei fölény, ez nagy helyzetekben nem, csupán pontatlan távoli lövésekben mutatkozott meg. Sőt, egy kontrából még nőhetett is volna a vendégek előnye, ám Valencsik Dávid nagyot mentett a gólvonal előtt.

Varga Balázsnak (piros-feketében) nem sok területe volt (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

Mindösszesen 35 másodperc telt el a második félidőből, máris kettővel vezetett a BMTE, ismét Hajdú Roland volt eredményes, aki ezúttal a ziccerét értékesítette. A vendéglátó ezzel szemben nem használta ki a helyzetét, Myke Ramos hosszan tolta meg a labdát, így Hársfalvi András lelopta a lábáról. A brazil-magyar csatár néhány perccel később kijavította a hibáját, és betalált, így fél órával a találkozó vége előtt visszajöttek a hazai remények. A Budafok ezt követően eredményesen tördelte a játékot, Stumpf Gábor háromperces ápolása megtörte a hazaiak lendületét. A vendégcsapat teljesen kifogta a szelet a Tiszakécske vitorlájából, amely hiába próbálkozott rengeteg beíveléssel, helyzetet sem igazán tudott kidolgozni, így a BMTE megszerezte első idegenbeli győzelmét a mostani kiírásban. 1–2

Hajdú Rolandot (balra) Varga József sem igazán tudta tartani (Fotó: Boros Sándor/BMTE)





