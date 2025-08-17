NB II: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
FC AJKA–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 2000 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Nagy Viktor, Máyer Gábor)
AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Doncsecz (Kenderes, 64.), Cipf (Katona I., 25.), Herjeczki – Rideg (Kirchner 25.). Vezetőedző: Horváth András
HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Somogyi, Szamosi Á. – Zuigeber, Pinte, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Kirchner (37.)
Kiállítva: Mészáros B. (68.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE