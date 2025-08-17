Nemzeti Sportrádió

NB II: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

Vörös SándorVörös Sándor
2025.08.17. 18:50
Ajka-Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
NB II Honvéd Ajka élő közvetítés Budapest Honvéd labdarúgó NB II NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a játéknap előtt nyolcadik helyen álló FC Ajka a tabellát vezető Budapest Honvéd FC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
FC AJKA–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 2000 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Nagy Viktor, Máyer Gábor)
AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Doncsecz (Kenderes, 64.), Cipf (Katona I., 25.), Herjeczki – Rideg (Kirchner 25.). Vezetőedző: Horváth András
HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Somogyi, Szamosi Á. – Zuigeber, Pinte, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Kirchner (37.)
Kiállítva: Mészáros B. (68.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Ajka-Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

 

