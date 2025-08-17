NB II: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

FC AJKA–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum, 2000 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Nagy Viktor, Máyer Gábor)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Doncsecz (Kenderes, 64.), Cipf (Katona I., 25.), Herjeczki – Rideg (Kirchner 25.). Vezetőedző: Horváth András

HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Somogyi, Szamosi Á. – Zuigeber, Pinte, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Kirchner (37.)

Kiállítva: Mészáros B. (68.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE