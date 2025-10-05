Szalai József az idénybeli hat NB II-es gólját Tököli Attilának is köszöni

Érzi a kaput Szalai József, a Mezőkövesd csatára, aki az NB II eddigi nyolc fordulójában hat gólt szerzett.
„Egyre jobb formában futballozom – mondta lapunknak a 22 éves, csaknem két méter magas csatár. – A csapat másodedzője, Tököli Attila rendkívül sokat foglalkozik velem, nemcsak a mérkőzésekre készít fel, nemcsak a megfelelő mozgást, helyezkedést gyakoroltatja velem, a meccsek utáni elemzéseket sem mulasztja el. S nem csupán én, a csapat is fokozatosan fejlődik, az előző bajnokság hatodik helye után apró lépésekkel haladunk előre.”
A kérdésre, mi lesz, ha az NB I küszöbéig lépegetnek, Szalai József elmondta, a minél jobb szereplést tűzték ki célul Mezőkövesden, s ebbe sok minden belefér, például az is, hogy a bajnokság végén élvonalba jutást jelentő helyen végeznek. Ami biztos, a hórihorgas csatár az NB I-ben folytathatja, a nyáron ugyanis a Paksi FC labdarúgója lett, s kölcsönjátékosként futballozik Mezőkövesden.
„Egyelőre nem az NB I jár a fejemben, sokkal jobban foglalkoztat a vasárnapi bajnoki. A Videoton a kezdeti botladozás után egyre inkább magára talál, ezért nehéz meccs vár ránk Székesfehérváron, de bízom benne, hogy miénk lesz a három pont.”
LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
Október 5., vasárnap
13.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny
13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE
15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: FC Ajka–Karcagi SC
17.00: Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|8
|6
|–
|2
|18–7
|+11
|18
|2. Vasas FC
|8
|6
|–
|2
|18–12
|+6
|18
|3. Mezőkövesd
|8
|5
|1
|2
|15–9
|+6
|16
|4. Csákvár
|8
|4
|3
|1
|12–6
|+6
|15
|5. Szeged-Csanád GA
|8
|4
|2
|2
|11–8
|+3
|14
|6. Kecskeméti TE
|8
|4
|1
|3
|11–9
|+2
|13
|7. Karcagi SC
|8
|3
|3
|2
|10–12
|–2
|12
|8. FC Ajka
|8
|3
|1
|4
|6–10
|–4
|10
|9. Videoton FC Fehérvár
|8
|2
|3
|3
|10–9
|+1
|9
|10. Szentlőrinc
|8
|2
|3
|3
|8–8
|0
|9
|11. Soroksár SC
|8
|2
|3
|3
|12–15
|–3
|9
|12. Békéscsaba
|8
|2
|2
|4
|10–13
|–3
|8
|13. Budafoki MTE
|8
|2
|2
|4
|5–10
|–5
|8
|14. Tiszakécske
|8
|2
|2
|4
|8–15
|–7
|8
|15. Kozármisleny
|8
|1
|3
|4
|4–12
|–8
|6
|16. BVSC-Zugló
|8
|1
|1
|6
|6–9
|–3
|4