Szalai József az idénybeli hat NB II-es gólját Tököli Attilának is köszöni

Érzi a kaput Szalai József, a Mezőkövesd csatára, aki az NB II eddigi nyolc fordulójában hat gólt szerzett.

„Egyre jobb formában futballozom – mondta lapunknak a 22 éves, csaknem két méter magas csatár. – A csapat másodedzője, Tököli Attila rendkívül sokat foglalkozik velem, nemcsak a mérkőzésekre készít fel, nemcsak a megfelelő mozgást, helyezkedést gyakoroltatja velem, a meccsek utáni elemzéseket sem mulasztja el. S nem csupán én, a csapat is fokozatosan fejlődik, az előző bajnokság hatodik helye után apró lépésekkel haladunk előre.”

A kérdésre, mi lesz, ha az NB I küszöbéig lépegetnek, Szalai József elmondta, a minél jobb szereplést tűzték ki célul Mezőkövesden, s ebbe sok minden belefér, például az is, hogy a bajnokság végén élvonalba jutást jelentő helyen végeznek. Ami biztos, a hórihorgas csatár az NB I-ben folytathatja, a nyáron ugyanis a Paksi FC labdarúgója lett, s kölcsönjátékosként futballozik Mezőkövesden.

„Egyelőre nem az NB I jár a fejemben, sokkal jobban foglalkoztat a vasárnapi bajnoki. A Videoton a kezdeti botladozás után egyre inkább magára talál, ezért nehéz meccs vár ránk Székesfehérváron, de bízom benne, hogy miénk lesz a három pont.”

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

Október 5., vasárnap

13.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny

13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE

15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: FC Ajka–Karcagi SC

17.00: Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC