Szalai József az idénybeli hat NB II-es gólját Tököli Attilának is köszöni

VAJDA GYÖRGYVAJDA GYÖRGY
2025.10.05. 06:56
Szalai József bízik a jó folytatásban (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NB II Szalai József labdarúgó NB II Mezőkövesd
Jól szerepel a Mezőkövesd Zsóry a labdarúgó NB II-ben, a csapat Csertői Aurél vezetőedző irányításával öt győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel 16 pontot gyűjtve nyomul a listavezető Budapest Honvéd, valamint a szintén az élvonalba igyekvő, ugyancsak 18 pontos Vasas mögött.

Érzi a kaput Szalai József, a Mezőkövesd csatára, aki az NB II eddigi nyolc fordulójában hat gólt szerzett.

„Egyre jobb formában futballozom – mondta lapunknak a 22 éves, csaknem két méter magas csatár. – A csapat másodedzője, Tököli Attila rendkívül sokat foglalkozik velem, nemcsak a mérkőzésekre készít fel, nemcsak a megfelelő mozgást, helyezkedést gyakoroltatja velem, a meccsek utáni elemzéseket sem mulasztja el. S nem csupán én, a csapat is fokozatosan fejlődik, az előző bajnokság hatodik helye után apró lépésekkel haladunk előre.”

A kérdésre, mi lesz, ha az NB I küszöbéig lépegetnek, Szalai József elmondta, a minél jobb szereplést tűzték ki célul Mezőkövesden, s ebbe sok minden belefér, például az is, hogy a bajnokság végén élvonalba jutást jelentő helyen végeznek. Ami biztos, a hórihorgas csatár az NB I-ben folytathatja, a nyáron ugyanis a Paksi FC labdarúgója lett, s kölcsönjátékosként futballozik Mezőkövesden.

„Egyelőre nem az NB I jár a fejemben, sokkal jobban foglalkoztat a vasárnapi bajnoki. A Videoton a kezdeti botladozás után egyre inkább magára talál, ezért nehéz meccs vár ránk Székesfehérváron, de bízom benne, hogy miénk lesz a három pont.”

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
Október 5., vasárnap
13.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny
13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE
15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: FC Ajka–Karcagi SC
17.00: Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd86218–7+1118
  2. Vasas FC86218–12+618
  3. Mezőkövesd851215–9+616
  4. Csákvár843112–6+615
  5. Szeged-Csanád GA842211–8+314
  6. Kecskeméti TE841311–9+213
  7. Karcagi SC833210–12–212
  8. FC Ajka83146–10–410
  9. Videoton FC Fehérvár823310–9+19
10. Szentlőrinc82338–809
11. Soroksár SC823312–15–39
12. Békéscsaba822410–13–38
13. Budafoki MTE82245–10–58
14. Tiszakécske82248–15–78
15. Kozármisleny81344–12–86
16. BVSC-Zugló81166–9–34

 

Ezek is érdekelhetik