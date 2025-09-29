Nemzeti Sportrádió

Újra az első helyen: öt gólt szerezve győzte le a Honvéd a Karcagot

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.09.29. 21:53
null
Kiváló játékkal szolgálta ki szurkolóit a hazai csapat (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NB II 8. forduló NB II Honvéd Karcag Bp. Honvéd élő közvetítés Budapest Honvéd labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 8. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Budapest Honvéd 5–2-re legyőzte a Karcagot. A vezetést az újonc szerezte meg a találkozó elején, de a szünetben már kétgólos Honvéd-előny mellett vonulhattak öltözőbe a felek. A második félidő első gólját is a vendégek szerezték, de a Honvéd negyedik és ötödik találatára már nem volt válasza a nagykunsági csapatnak.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–KARCAGI SC 5–2 (3–1)
Budapest, Bozsik Aréna, 2850 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Horváth Zoltán, Ország Péter)
HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Baki, Csontos D. – Szamosi Á. (Somogyi T., 77.), Somogyi Á. (Ujváry, 62.) – Zuigeber (Pekár I., 62.), Gyurcsó (Hangya, 62.), Medgyes Z. – Kántor K. (Pinte, 71.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T. (Győri Á., a szünetben), Fazekas L., Pap Zs. – Hidi P. (Tarcsi, 67.), Szűcs K. – Szakács L. (Kaye, a szünetben), Györgye (Regenyei, a szünetben), Girsik Á. – Székely D. (Sain, 80.). Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Csontos D. (13., 65. – mindkettőt 11-esből), Zuigeber (40., 45+3.), Kántor K. (56.), ill. Kovalovszki (10.), Pap Zs. (54.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A hazai pályán még százszázalékos Budapest Honvéd a jól rajtoló, bár idegenben még nyeretlen, újonc Karcagot fogadta az NB II 8. fordulójának hétfő esti mérkőzésén. A találkozót eredetileg Karcagon rendezték volna, de a nagykunságiak kérésére felcserélték a pályaválasztói jogot. A csere oka az volt, hogy a karcagi vendégszektor jelenleg még nem megfelelő arra, hogy nagyszámú Honvéd-drukkert fogadjon.

Mindkét tábor kiváló hangulatot teremtett (Fotó: Kovács Péter)

A két csapat először találkozott egymással tétmérkőzésen, egyetlenegy korábbi, felkészülési találkozójukat a Karcag nyerte meg 2006 januárjában. Gyors gólváltással indult a meccs, a 10. percben a Honvédban éveket töltő, most karcagi színekben pályára lépő Hidi Patrik tekert remekül egy szabadrúgást a hosszú kapufa irányába, az ott érkező Kovalovszki Máté pedig öt méterről a jobb alsó sarokba fejelt. Szinte azonnal jött a hazaiak válasza, jobb oldali beadás után Kántor elesett a tizenhatoson belül Fazekas Lóránt szorításában, Karakó Ferenc játékvezető tizenegyest ítélt a kispestiek javára – a labda mögé Csontos Dominik állt, és ballal, nagy erővel a bal alsó sarokba lőtt. A két gyors gól után sokáig szinte helyzetet is alig láthattunk, majd Zuigeber Ákos percei következtek. A fővárosiak jobbszélsője a 40. percben egyéni akció végén 19 méterről, az első félidő hosszabbításának harmadik percében szabadrúgásból, 20 méterről lőtt a jobb alsó sarokba.

Zuigeber Ákos (7) és Csontos Dominik (5) is duplázott a Honvédban (Fotó: Kovács Péter)

A második félidő két Honvéd-helyzettel indult, de az 54. percben Pap Zsolt 19 méteres lövése utat talált a hazai kapu jobb alsó sarkába, így szépítettek a vendégek. Nem sokáig örülhettek azonban, mert két perc elteltével Gyurcsó Ádám szabadrúgásból a rövid sarok irányába ívelt, az érkező Kántor Kevin Hidit megelőzve pedig a jobb alsó sarokba fejelt három méterről. A 65. percben ismét bekerült a vendégkapuba a labda. A jogosan megítélt tizenegyest Csontos Dominik értékesítette, így ő is megszerezte második gólját a mérkőzésen. Egy héttel a Vasas Mezőkövesd elleni 4–3-as győzelme után ismét hétgólos találkozóval zárult a másodosztályú forduló. A Honvéd győzelmével újfent a tabella első helyére lépett, a Karcag sorozatban második mérkőzésén maradt nyeretlen. 5–2

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd86218–7+1118
  2. Vasas FC86218–12+618
  3. Mezőkövesd851215–9+616
  4. Csákvár843112–6+615
  5. Szeged-Csanád GA842211–8+314
  6. Kecskeméti TE841311–9+213
  7. Karcagi SC833210–12–212
  8. FC Ajka83146–10–410
  9. Videoton FC Fehérvár823310–9+19
10. Szentlőrinc82338–809
11. Soroksár SC823312–15–39
12. Békéscsaba822410–13–38
13. Budafoki MTE82245–10–58
14. Tiszakécske82248–15–78
15. Kozármisleny81344–12–86
16. BVSC-Zugló81166–9–34

 

 

PERCRŐL PERCRE

NB II 8. forduló NB II Honvéd Karcag Bp. Honvéd élő közvetítés Budapest Honvéd labdarúgó NB II
Legfrissebb hírek

Soroksári sikerével élre ugrott a Vasas, idegenben nyert a Budafok és az Ajka – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
Tegnap, 21:00

Hajdú Roland duplája döntött, Tiszakécskén szerezte meg első idegenbeli győzelmét a Budafok

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:55

Sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg a Vasas

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:54

Három vesztes bajnoki után nyert újra az Ajka

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:50

Kétszeri hátrány után be kellett érnie a döntetlennel a hajrában büntetőt hibázó KTE-nek

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:49

Sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Ferencváros a vízilabda Magyar Kupát

Vízilabda
Tegnap, 20:03

A Kozármisleny hazai pályán, míg a Videoton idegenben maradt nyeretlen

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:52

Megszakadt a rossz sorozat: legyőzte a Szeged a Szentlőrincet

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:52
Ezek is érdekelhetik