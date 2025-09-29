Újra az első helyen: öt gólt szerezve győzte le a Honvéd a Karcagot

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–KARCAGI SC 5–2 (3–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 2850 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Horváth Zoltán, Ország Péter)

HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Baki, Csontos D. – Szamosi Á. (Somogyi T., 77.), Somogyi Á. (Ujváry, 62.) – Zuigeber (Pekár I., 62.), Gyurcsó (Hangya, 62.), Medgyes Z. – Kántor K. (Pinte, 71.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T. (Győri Á., a szünetben), Fazekas L., Pap Zs. – Hidi P. (Tarcsi, 67.), Szűcs K. – Szakács L. (Kaye, a szünetben), Györgye (Regenyei, a szünetben), Girsik Á. – Székely D. (Sain, 80.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Csontos D. (13., 65. – mindkettőt 11-esből), Zuigeber (40., 45+3.), Kántor K. (56.), ill. Kovalovszki (10.), Pap Zs. (54.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A hazai pályán még százszázalékos Budapest Honvéd a jól rajtoló, bár idegenben még nyeretlen, újonc Karcagot fogadta az NB II 8. fordulójának hétfő esti mérkőzésén. A találkozót eredetileg Karcagon rendezték volna, de a nagykunságiak kérésére felcserélték a pályaválasztói jogot. A csere oka az volt, hogy a karcagi vendégszektor jelenleg még nem megfelelő arra, hogy nagyszámú Honvéd-drukkert fogadjon.

Mindkét tábor kiváló hangulatot teremtett (Fotó: Kovács Péter)

A két csapat először találkozott egymással tétmérkőzésen, egyetlenegy korábbi, felkészülési találkozójukat a Karcag nyerte meg 2006 januárjában. Gyors gólváltással indult a meccs, a 10. percben a Honvédban éveket töltő, most karcagi színekben pályára lépő Hidi Patrik tekert remekül egy szabadrúgást a hosszú kapufa irányába, az ott érkező Kovalovszki Máté pedig öt méterről a jobb alsó sarokba fejelt. Szinte azonnal jött a hazaiak válasza, jobb oldali beadás után Kántor elesett a tizenhatoson belül Fazekas Lóránt szorításában, Karakó Ferenc játékvezető tizenegyest ítélt a kispestiek javára – a labda mögé Csontos Dominik állt, és ballal, nagy erővel a bal alsó sarokba lőtt. A két gyors gól után sokáig szinte helyzetet is alig láthattunk, majd Zuigeber Ákos percei következtek. A fővárosiak jobbszélsője a 40. percben egyéni akció végén 19 méterről, az első félidő hosszabbításának harmadik percében szabadrúgásból, 20 méterről lőtt a jobb alsó sarokba.

Zuigeber Ákos (7) és Csontos Dominik (5) is duplázott a Honvédban (Fotó: Kovács Péter)

A második félidő két Honvéd-helyzettel indult, de az 54. percben Pap Zsolt 19 méteres lövése utat talált a hazai kapu jobb alsó sarkába, így szépítettek a vendégek. Nem sokáig örülhettek azonban, mert két perc elteltével Gyurcsó Ádám szabadrúgásból a rövid sarok irányába ívelt, az érkező Kántor Kevin Hidit megelőzve pedig a jobb alsó sarokba fejelt három méterről. A 65. percben ismét bekerült a vendégkapuba a labda. A jogosan megítélt tizenegyest Csontos Dominik értékesítette, így ő is megszerezte második gólját a mérkőzésen. Egy héttel a Vasas Mezőkövesd elleni 4–3-as győzelme után ismét hétgólos találkozóval zárult a másodosztályú forduló. A Honvéd győzelmével újfent a tabella első helyére lépett, a Karcag sorozatban második mérkőzésén maradt nyeretlen. 5–2

