Kiderült, mi okozta a hegymászó Nagy Márton fájdalmait

Klein Dávid szombaton a közösségi oldalán számolt be társa, Nagy Márton állapotáról. Mint írta, a hegymászó tünetei vesekőre vezethetők vissza: „Nagy Marci hegymászót ma (szombaton – a szerk.) délután, nepáli idő szerint nagyjából 14.00-kor kiengedték a Manipal Oktató Kórházból, és jelenleg Pokharában pihen. Tünetei vesekőre vezethetőek vissza” – írta.

Bejegyzésében továbbá beszámolt arról is, hogy Nagy Márton éjszakára bent tartották a kórházban, infúziót és gyógyszereket kapott. A kórházból végül szombaton kiengedték.

„Hálásak vagyunk a Manipal kórház sürgősségi csapatának! A láthatóan rendkívül túlterhelt egészségügyi csapat alapos és professzionális ellátásban részesítette Marcit a nap folyamán. Végleges diagnózis csak 3-án késő délután született: Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kellene jönnie… Köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Paudel Klárának és férjének, dr. Badri Paudelnek is: a nagy tudású és komoly tekintéllyel bíró pokharai orvos házaspár azonnal segítségünkre sietett, meglátogattak minket a kórházban és mindenben támogattak minket. Hálásak vagyunk” – olvasható a bejegyzésben.

Klein Dávid szavai szerint jelenleg időjárás-előrejelzéseket elemez és szervezi visszatérését az alaptáborba. Egyik lehetősége, hogy Pokharából talál megfelelő helikopteres lehetőséget, a másik, hogy a hegy lábánál – Marpha faluban vagy Tatopaniban – próbálkozik, hátha elcsíp egy ellátmányt szállító helikoptert.