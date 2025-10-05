Nemzeti Sportrádió

Kiderült, mi okozta a hegymászó Nagy Márton fájdalmait

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.05. 09:37
null
Fotó: Klein Dávid/Facebook
Címkék
Klein Dávid Nagy Márton hegymászás
Klein Dávid a közösségi oldalán számolt be arról, hogy vesekőre visszavezethető tünetek okozták társa, Nagy Márton rosszullétét a Magyar Dhaulagiri Expedíció közben.

Mint arról korábban már hírt adtunk, Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagja csütörtökre virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt, ezért helikopterrel kellett kiemelni a helyszínről.

Egyéb egyéni
2025.10.02. 18:23

Egészségi panaszok miatt helikopteres mentést kértek a Magyar Dhaulagiri Expedíció hegymászójának

Nagy Márton csütörtökre virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt.

Klein Dávid szombaton a közösségi oldalán számolt be társa, Nagy Márton állapotáról. Mint írta, a hegymászó tünetei vesekőre vezethetők vissza: „Nagy Marci hegymászót ma (szombaton – a szerk.) délután, nepáli idő szerint nagyjából 14.00-kor kiengedték a Manipal Oktató Kórházból, és jelenleg Pokharában pihen. Tünetei vesekőre vezethetőek vissza” – írta.

Bejegyzésében továbbá beszámolt arról is, hogy Nagy Márton éjszakára bent tartották a kórházban, infúziót és gyógyszereket kapott. A kórházból végül szombaton kiengedték.

„Hálásak vagyunk a Manipal kórház sürgősségi csapatának! A láthatóan rendkívül túlterhelt egészségügyi csapat alapos és professzionális ellátásban részesítette Marcit a nap folyamán. Végleges diagnózis csak 3-án késő délután született: Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kellene jönnie… Köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Paudel Klárának és férjének, dr. Badri Paudelnek is: a nagy tudású és komoly tekintéllyel bíró pokharai orvos házaspár azonnal segítségünkre sietett, meglátogattak minket a kórházban és mindenben támogattak minket. Hálásak vagyunk” – olvasható a bejegyzésben. 

Klein Dávid szavai szerint jelenleg időjárás-előrejelzéseket elemez és szervezi visszatérését az alaptáborba. Egyik lehetősége, hogy Pokharából talál megfelelő helikopteres lehetőséget, a másik, hogy a hegy lábánál – Marpha faluban vagy Tatopaniban – próbálkozik, hátha elcsíp egy ellátmányt szállító helikoptert.

 

Klein Dávid Nagy Márton hegymászás
Legfrissebb hírek

Egészségi panaszok miatt helikopteres mentést kértek a Magyar Dhaulagiri Expedíció hegymászójának

Egyéb egyéni
2025.10.02. 18:23

Sántha Xénia fagyási sérüléseket szenvedett, de feljutott a Manaszlu csúcsára

Csupasport
2025.09.27. 15:43

Folytatódik a pakisztáni hegyekben eltűnt olimpiai bajnok sílövő keresése

Téli sportok
2025.07.30. 11:25

Nyolcvanhetedik születésnapja előtt célozza meg a Guinness-rekordot a magyar hegymászó

Egyéb egyéni
2025.07.29. 17:44

Irány kétezer fölé! Hegyet másztak és a csúcson jártak a Real Madrid játékosai

Csupasport
2025.06.01. 16:16

Feljutott a francia Alpok csúcsára az Everestet is meghódító fiatal videós

Csupasport
2025.05.19. 20:18

Negyven év után ment fel a hegyen elhunyt édesapja hátizsákjáért két argentin nő

Csupasport
2025.03.24. 22:12

„Majd én, az asztmás ügyvéd megmutatom!” – interjú Neszmélyi Emillel

Képes Sport
2025.02.13. 18:20
Ezek is érdekelhetik