IFFHS: Kylian Mbappé vezeti a góllövők 9 havi világranglistáját, Varga Barnabás a 33.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet lajstromának első helyét elfoglaló francia csatár a Real Madridban és a nemzeti válogatottban szeptember 30-ig együttesen 47 gólig jutott. Mögötte második a Bayern München angol támadója, Harry Kane 43, a harmadik Erling Haaland, a Manchester Cityt erősítő norvég sztár 34 góllal.

Szintén 34 gólos, de a válogatottban szerzett kevesebb találata miatt Haaland mögé szorul a gaboni Denis Bouanga (Los Angeles) és az argentinok sztárjátékosa, Lionel Messi (Inter Miami). Haaland a nemzeti csapatban 10-szer, Bouanga ötször, Messi kétszer volt idén eredményes.

A 46 nevet soroló IFFHS-listán a Ferencváros és a magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a 33. az év első kilenc hónapjában szerzett 23 találatával. Ebből tízet a bajnokságban, kettőt a hazai kupában, hetet a nemzetközi kupameccseken, négyet a válogatottban szerzett.

Mbappé 47 gólja a második legjobb egyéni teljesítmény az évtizedben az egy naptári évben január és szeptember között gyűjtött találatokat tekintve. Nála csak a lengyel Robert Lewandowski szerzett többet – jelesül 50-et – 2021-ben (az évet 69-cel zárta).

A nagy nevek közül az idei aranylabdás francia Ousmane Dembélé (PSG), a portugál Cristiano Ronaldo (Al-Naszr), s a magyar felmenőkkel bíró svéd Gyökeres Viktor (Sporting CP, majd Arsenal) egyformán 30 gólos volt szeptember végén, Lewandowski (FC Barcelona) pedig a kilenc hónap alatt 25 gólt termelt.