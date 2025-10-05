MotoGP: a világbajnok Marc Márquez óriásit bukott, Aldeguer karrierje első sikerét aratta – videó

Marc Márquez már felkötött karral válaszolt az újságíróknak

A király kategória 27 körös versenyének rajtja után az élről induló olasz Marco Bezzecchi gyatrán rajtolt, visszaesett a hatodik helyre, majd néhány kanyar után rendkívül meggondolatlanul igyekezett előre törni és hátulról belehajtott a MotoGP immár hétszeres világbajnokának hátsó kerekébe. Az ütközés után mindkét versenyző hatalmasat bukott, de igazán Márquez járt rosszul, aki olyan szerencsétlenül esett a jobb vállára, hogy – az előzetes vizsgálatok alapján – eltörte a kulcscsontját. A spanyol sztár vélhetőleg továbbra sem zárta a szívébe az Indonéz Nagydíjat, melyen négyszer indult, de még egyszer sem tudott célba érni.

Márquez csapata, a Ducati a verseny után közleményt adott ki, amelyben jelezte, a kiváló versenyző már vasárnap este Spanyolországba utazik. „A mai ütközésben Marc Márquez jobb kulcscsontja sérült meg. A spanyol versenyző ma este Madridba utazik, ahol további vizsgálatokat végeznek majd rajta és azokat követően döntenek az orvosok a kezelése módjáról ” – írta az olasz csapat motorosáról, aki 2020-ban a szezon első versenyén a jobb felkarját törte el, melyet többször is műteni kellett.

„Nem ez a legjobb módja egy világbajnoki cím ünneplésének – mondta kissé keserűen Márquez a pálya mellett elvégzett vizsgálatok után. – Marco Bezzecchi odajött hozzám és elnézést kért. Sajnos ilyen esetek néha előfordulnak, van, hogy én követek el ilyen hibát, van, hogy más. Az biztos, hogy nem szándékosan tette, de tisztában van vele, hogy ő hibázott.”

A futam első tíz körében a szintén spanyol Pedro Acosta vezetett, majd később a Gresini 20 éves újonc motorosa, Aldeguer átvette a vezetést és végül nagy fölénnyel győzött, megszerezve ezzel karrierje első futamgyőzelmét.

Moto2-ben a pontversenyben második helyen álló brazil győzött fölényesen a listavezető spanyol Manuel González előtt, míg a Moto3-ban a vb-éllovas spanyol José Antonio Rueda diadalmaskodott.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, INDONÉZ NAGYDÍJ

MOTOGP (27 kör, 116.127 km)

1. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini) 41:07.65 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 6.987 másodperc hátrány

3. Álex Márquez (spanyol, Gresini) 7.896 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra)

1. (és már világbajnok) Marc Márquez 545 pont, 2. Álex Márquez 362 pont, 3. Francesco Bagnaia 274 pont

MOTO2 (22 kör, 94.622 km)

1. Diogo Moreira (brazil, KALEX) 34:23.800 perc

2. Manuel González (spanyol, KALEX) 4.678 másodperc hátrány

3. Izan Guevara (spanyol,BOSCOSCURO) 7.261 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra)

1. Manuel González 258 pont, 2. Diogo Moreira 229 pont, 3. Aron Canet 202 pont

MOTO3 (18 kör, 77.418 km)

1. José Antonio Rueda (spanyol, KTM) 29:28.292 perc

2. Luca Lunetta (olasz, Honda) 29:28.597 0.305 másodperc hátrány

3. Guido Pini (olasz, KTM) 0.388 mp h.

A vb-pontverseny állása 18 futam után (még 4 van hátra)

1. José Antonio Rueda 340 pont, 2. Ángel Piqueras 231 pont, 3. Máximo Quiles 217 pont