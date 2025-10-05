Nemzeti Sportrádió

Akad pozitívum is a Kassa eddigi szereplésében: Kovács Mátyás

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Zsolna
2025.10.05. 12:00
Kovács Mátyás már négy gólnál jár a bajnokságban (Fotó: FC Kassa)
Címkék
Kovács Mátyás FC Kassa Niké Liga
Nincs jó helyzetben az FC Kassa. A Niké Ligában kilenc lejátszott mérkőzés után mindössze négy ponttal az utolsó helyen áll. A közvélemény és a szakértők azonban találtak egy pozitívumot is a többségi magyar tulajdonban lévő klubnál: az MTK-ban, illetve a legutóbbi idényt a Videotonban töltő Kovács Mátyás teljesítményét, aki remek mutatókkal rendelkezik.

 

A 22 éves középpályás ezt szombat este Zsolnán is bizonyította (4–1), ahol a vendégek egyetlen gólját szerezte. „Ezt az estét sem így képzeltük el. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, szó szerint bent maradtunk az öltözőben, és az első öt percben két gólt kaptunk. Ezután felébredtünk, és nagyon jól játszottunk. Uraltuk a játékot, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Sajnos csak egy gólt tudtunk szerezni az első félidőben, pedig még a szünetig akár meg is fordíthattuk volna a meccset. A második félidőre azonban elfogyott a lendületünk, és onnantól már nem volt esélyünk a fordításra” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Kovács Mátyás.

A vendégek egyetlen találatát a magyar játékos szerezte: jobb oldali szögletrúgás után közelről kotorta a kapuba a labdát. „A gólom előtt még két nagy helyzetem is volt, sajnos egyik sem ment be. Nagy kár, hogy sem én, sem a csapattársaim nem céloztunk pontosan” – tette hozzá csalódottan a középpályás.

Az MTK neveltje a nyáron, amikor Kassára érkezett egyéves kölcsönbe, kijelentette: kulcsjátékosa szeretne lenni új klubjának. Nyolc bajnoki után kijelenthető, hogy így is lett. Roman Cerepkaival együtt négy góllal a csapat legeredményesebb játékosa. Míg a szlovák futballistának ehhez kilenc mérkőzés és 678 játékperc kellett, a 22 éves magyarnak mindezt nyolc találkozón, 460 perc alatt sikerült elérnie.

Annak nagyon örülök, hogy játszom, és hogy már négy gólnál tartok, hiszen az előző másfél-két évem Magyarországon nem volt sikeres. Örülök, hogy egyénileg ilyen formában vagyok, és remélem, hogy a csapatnak is jót tesz ez a válogatott szünet. Az új edző vezetésével rendezhetjük a sorokat. Már többször bizonyítottuk, hogy élvezetes, jó futballt tudunk játszani és sok helyzetet kialakítani. Sajnos a két tizenhatoson belül sokat hibázunk – védekezésben és támadásban is –, emiatt úsztak el a pontok” – zárta Kovács Mátyás.

