Gyorsasági kamion Eb: Kiss futamot nyert, Európa-bajnok a Révész Racing

A 40 éves szombathelyi pilóta az időmérő edzésen a tőle megszokott módon magabiztosan szerezte meg az első rajtkockát, a futamgyőzelem esélyét pedig ezúttal sem szalasztotta el. Bár a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn igyekezett nyomást gyakorolni rá, Kiss megtartotta a vezető pozíciót és a leintésig nem is engedte ki a kezéből a sikert.

A Révész Racing korábbi MAN kamionjával versenyző német René Reinert harmadik lett ezen a futamon, ez pedig azt jelentette, hogy a hátralévő három viadalon a riválisok már nem tudják pontszámban utolérni a Reinert-Révész Racing csapatot, így a magyar alakulat sorozatban ötödször lett Eb-győztes.

Az esti második viadalon Kissnek a fordított rajtrács szabálya értelmében a nyolcadik helyről kellett rajtolnia, de ismét több pozíciót javított a leintésig, s végül negyedikként fejezte be a versenyt.

A spanyolországi idényzáró vasárnap újabb időmérő edzéssel, valamint a szezon utolsó két futamával fejeződik be Jaramában.