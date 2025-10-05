Nemzeti Sportrádió

Gyorsasági kamion Eb: Kiss futamot nyert, Európa-bajnok a Révész Racing

2025.10.05. 09:05
Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott a friss hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamionos Eb idényzáró jaramai hétvégéjének szombati napján, a viadalon pedig csapata a címét megvédve ötödször lett a kontinens legjobbja ebben a kategóriában.

 

A 40 éves szombathelyi pilóta az időmérő edzésen a tőle megszokott módon magabiztosan szerezte meg az első rajtkockát, a futamgyőzelem esélyét pedig ezúttal sem szalasztotta el. Bár a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn igyekezett nyomást gyakorolni rá, Kiss megtartotta a vezető pozíciót és a leintésig nem is engedte ki a kezéből a sikert. 

A Révész Racing korábbi MAN kamionjával versenyző német René Reinert harmadik lett ezen a futamon, ez pedig azt jelentette, hogy a hátralévő három viadalon a riválisok már nem tudják pontszámban utolérni a Reinert-Révész Racing csapatot, így a magyar alakulat sorozatban ötödször lett Eb-győztes.

Az esti második viadalon Kissnek a fordított rajtrács szabálya értelmében a nyolcadik helyről kellett rajtolnia, de ismét több pozíciót javított a leintésig, s végül negyedikként fejezte be a versenyt.

A spanyolországi idényzáró vasárnap újabb időmérő edzéssel, valamint a szezon utolsó két futamával fejeződik be Jaramában.

 

