NB II: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (0–4) (0–4) – élőben az NSO-n!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezeti: Móri Tamás (Szalai Dániel, Becséri Gergely)

TISZAKÉCSKE: Szmola – Balázs B., Csáki R. (Horváth E., a szünetben), Valencsik, Grünvald (Pataki B., 72.) – Varga J., Lucas – Gyenes (Vukk, 72.), Bódi (Tóth Zs., a szünetben), Zámbó – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z. , Tóth B., Pejovics, Kurdics (Kalmár O. 77.) – Márkvárt, Borvető – Kun Á., Holman, Miskolczi – Novák Cs. (Holman D. 77.) . Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Novák Cs. (3., 19., 39.), Borvető (38.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire az eddig veretlen és ötödik helyen álló újonc Tiszakécske, a hatodik helyezett Szeged ellen.