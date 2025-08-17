Nemzeti Sportrádió

NB II: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 18:42
null
A fehér mezes Tiszakécske az alföldi rangadón a Szegedet látja vendégül (Archív fotó: Soroksár SC)
Címkék
NB II Szeged Tiszakécskei LC Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában az eddig veretlen, ötödik helyen álló újonc Tiszakécske a vele azonos pontszámmal álló, hatodik helyezett Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA  (0–4) (0–4) –  élőben az NSO-n!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezeti: Móri Tamás (Szalai Dániel, Becséri Gergely)
TISZAKÉCSKE: Szmola – Balázs B., Csáki R. (Horváth E., a szünetben), Valencsik, Grünvald (Pataki B., 72.) – Varga J., Lucas – Gyenes (Vukk, 72.), Bódi (Tóth Zs., a szünetben), Zámbó – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z. , Tóth B., Pejovics, Kurdics (Kalmár O. 77.) – Márkvárt, Borvető – Kun Á., Holman, Miskolczi – Novák Cs. (Holman D. 77.) . Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Novák Cs. (3., 19., 39.), Borvető (38.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire az eddig veretlen és ötödik helyen álló újonc Tiszakécske, a hatodik helyezett Szeged ellen.

 

 

 

NB II Szeged Tiszakécskei LC Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA NB II 4. forduló
Legfrissebb hírek

Óriásit küzdve győzte le a Karcag a Vasast

Labdarúgó NB II
1 órája

Négy hónap után kapott ki a Kövesd, az évadban először nyert a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: kikapott a Vasas az újonctól, Novák Csanád triplázott a Szegedben, hátrányban a Honvéd – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
3 órája

Két mallorcai piros, három barcelonai gól, a címvédő könnyed győzelemmel kezdte a La Liga új idényét

Spanyol labdarúgás
23 órája
Ezek is érdekelhetik