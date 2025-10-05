Hornyák Zsolt: Máskor ennyi helyzetből két-három gólt szerzünk

Van, amikor nem szabad a tabellára nézni



Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Megvan az első hazai győzelem. Nagy kő esett le a szívéről?

– Igen. Az első félidőben sem játszottunk rosszul, helyzeteink voltak. Érdekes, a szünetben végrehajtott cserével kicsit alacsonyabbá vált a csapat, mégis szögletek és szabadrúgás után szereztük a góljainkat.

– Ha két hete kiemelte Katona Bálint emberi nagyságát, akkor mit tud mondani most?

– Megint kiderült, hogy szép a futball, de az egészség a legfontosabb. Bálint testvére, Katona Mátyás két hete rosszullét miatt jött le a pályáról, most egész héten kórházban volt az Újpesten elszenvedett hasi sérülés miatt. Nagyon jó testvérekről van szó. Bálint vállalta a játékot, remekelt, gólt szerzett, a gólörömén is látszott a visszafogottság, de biztos vagyok benne, hogy a találatával hozzájárul Matyi gyógyulásához.

– Mennyire volt nyomasztó szombat délutánig sereghajtóként látni a csapatot?

– Ott voltam Mezőkövesden pénteken, mire késő este hazaértem, akkor tudatosult, hol is állunk. Mindennap megveszem a Nemzeti Sportot, de szombaton nem nézegettem a tabellát… Noha a bajnokságnak ebben a fázisában még nincs nagy jelentősége a helyezéseknek, nyilván nyomasztó lett volna a válogatott szünet alatt az utolsó pozícióban állni.

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan tudták volna elkerülni a szögletekből és szabadrúgásokból kapott gólokat?

– Szögezzük le, a Nyíregyháza az első perctől kezdve agresszívabban játszott, de természetesen nincs annál bosszantóbb, mint ilyen szituációkból gólt kapni. Nem kérdés, ezen a téren előre kell lépnünk.

– Mindent felborított a második félidő elején kapott gól?

– Arról beszélgettünk az öltözőben, hogy többet kell birtokolnunk a labdát, mert úgy könnyebb lesz helyzeteket kialakítanunk. Akadt is néhány lehetőségünk, de nem nagyok. Egy héttel ezelőtt megmutattuk, hogy képesek vagyunk sok helyzetet kidolgozni, ezúttal az döntött, hogy az ellenfél az agresszivitása révén nem engedett elég teret nekünk.

– Mit nehezebb kiismerni, az NB I mezőnyét vagy a saját csapatát?

– Az élvonal megismerésével nem lenne baj, de az igaz, hogy a csapatom teljesítménye nagyon rapszodikus, és ez gondot okoz. Nyilván azt szeretném, ha a teljesítményünk ahhoz lenne közel, amit a Kazincbarcika ellen nyújtottunk. Ugyanakkor sok a fiatal, tizenkilenc-húsz éves játékosunk, idő kell ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan jó teljesítményre legyenek képesek.

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 3–1 (0–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4246 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (85.), ill. Lima (36.)

Pihenés, lazítás? Ilyesmiről szó sem lehet!



Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője

– Mire jó ez a döntetlen?

– Nem vagyok elégedett az eredménnyel. Még akkor sem, ha kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést, de a támadójáték kevés volt a győzelemhez. Az első félidőben három-négy nagy helyzetünk volt, jobban kellett volna gazdálkodni velük. A szerencse sem áll mostanában mellettünk.

– A hajrában a lécet találták telibe, és lesgólt is szereztek: végig bízott a győzelemben?

– Voltak helyzeteink, ez tény, úgyhogy egy gólt mindenképpen szereznünk kellett volna. Ezúttal legalább a védekezésünk rendben volt, márpedig ezen a téren korábban akadtak gondjaink. Nem tudom, hogy az újpestiek örültek-e az egy pontnak, én nem…

– Jól jön a csapatnak a válogatott mérkőzések miatti szünet?

– Senkinek sem lesz pihenő. Előtérbe kerülnek a fiatalok, sokan mennek utánpótlás- vagy nagyválogatottba. Az akarattal most sem volt gond, a kapu előtt kell jobban odafigyelni. Máskor ennyi helyzetből két-három gólt szerzünk.

Damir Krznar, az Újpest FC vezetőedzője

– Úgy tűnt, csapatának az volt a legfontosabb, hogy ne kapjon gólt. Valóban így volt?

– Nem ez volt az eltervezett forgatókönyvünk, de a játékosok fejében ez is ott lehetett. Győzelemre törtünk, de az utolsó passzok rosszak voltak, vagyis a kritikus helyzetekben nem hoztunk jó döntéseket. Sohasem lépünk úgy pályára, hogy az egy pont reményében inkább csak a biztonságra törekszünk. Ettől függetlenül pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, hosszú idő után történt ez meg…

– Ahogyan korábban, a csapat szurkolói ismét háborogtak, s ezzel az egy ponttal sem voltak elégedettek: mit szól a reakciójukhoz?

– Úgy gondolom, jobb teljesítményben reménykedtek. Mint ahogy én is… A támadójátékunk nem volt elég a győzelemhez, ami leginkább hiányzott, az a tizenhatoson belüli összpontosítás, több gólhelyzetet kellett volna teremtenünk. Nem hinném, hogy a nulla-nullával bármelyik csapat is elégedett lenne.

– Két hét szünet következik a bajnokságban, mit gondol, lehet rendezni a sorokat?

– Folytatjuk a kemény munkát. Csütörtökön felkészülési mérkőzést játszunk, és készülünk a következő bajnokira. Pihenésről, lazításról szó sem lehet.

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Újpest FC 0–0

Felcsút, Pancho Aréna, 2388 néző. Vezette: Bognár

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Bosszankodni felesleges a döntetlen miatt

Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője

– Vezettek, de csak egy pontot szereztek: elégedett, vagy csalódott?

– Nehéz mérkőzés volt, mert az ETO a bajnokság egyik legjobb csapata. Kemény volt számunkra az első félidő, alkalmazkodnunk kellett a Győr játékrendszeréhez, és úgy gondolom, sikerült. Jól játszott az ellenfelünk, mi pedig jól védekeztünk.

– Dzsudzsák Balázs jóval több lehetőéghez jut, mint az előző edzőnél: milyen szerepe van a kapitánynak a DVSC rendszerében?

– Ő a csapat vezére – az öltözőben és a pályán is – sokat dolgozik, nagyon elégedett vagyok vele. Nagyon örülök annak, hogy ezúttal a rá jellemző módon mesteri gólt szerzett szabadrúgásból.

– Jóval több pontot gyűjtöttek, mint tavaly ilyenkor: előrenéznek – vagy hátra?

– Sok jó csapat van a bajnokságban, így minél több pontot szeretnénk gyűjteni. A játékosaim sokat dolgoznak, és egyre jobban értik, mi az a játék, amit szeretnénk megvalósítani.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Egy pontot szereztek Debrecenben, de mit gondol, több volt ebben a meccsben?

– Érdekes meccset játszottunk, hiszen taktikailag és minőségben is közel egyforma a két csapat és hasonló stílusban próbálunk futballozni. Talán közelebb álltunk a győzelemhez, de bosszankodásra nincs okunk.

– Komoly labdabirtoklási fölényben voltak: ez volt a meccsterv?

– Ez a stílusunk, így szeretünk játszani, s fontos, hogy labdavesztés után a visszarendeződés is úgymond kontroll alatt legyen. Jól kezdtük a meccset, voltak lehetőségeink, de ekkor nem rúgtunk gólt.

– Az első félidő végén le kellett cserélnie Zseljko Gavricsot, akinek nem nézett ki jól a bal lába. Mit lehet tudni a sérüléséről?

– Kifordult a bokája, remélem, nem lesz komoly baja, hiszen fontos tagja a csapatnak.

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–ETO FC 1–1 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5077 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Dzsudzsák (49.), ill. Anton (66. – 11-esből)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!