Európai kézilabdaligák: tíz magyar gól Brassóban, nyolc a Plockban

A liga honlapja szerint az Európa-bajnoki bronzérmes, ám a bő világbajnoki keretből kihagyott Kácsor Gréta kilenc, a junior Európa-bajnok Pál Tamara pedig tíz lövésből szerezte öt találatát.

Az ugyancsak Eb-bronzérmes Papp Nikoletta három góljával a CS Minaur Baia Mare 28–24-re nyert a sereghajtó CSM Galati otthonában.

A címvédő Super Amara Bera Bera hazai pályán 34–25-re nyert a CBM Morvedre ellen a spanyol női bajnokságban. Ogonovszky Eszter két góllal vette ki részét a sikerből. Somogyi Liza egy gólt dobott a Grafometal Sporting La Riojában a vendég Zonzamas Plus Car Lanzarote ellen 26-19-re megnyert meccsen.

Kuczora Csenge kettő, Faragó Luca egy gólt lőtt az Európa-liga-címvédő Thüringer HC együttesében, amely nagy meglepetésre 33–31-re kikapott hazai pályán az SU Neckarsulmtól a német bajnokságban. Pénzes Laura öt, Szabó Laura négy gólja és Győri Barbara nyolc védése ellenére a BSV Sachsen Zwickau otthon 35–29-re kikapott a HSG Blomberg-Lippétől.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 32–27-re nyert a Strasbourg Achenheim Truchtersheim HB otthonában a női Francia Kupa csoportkörében.

Fazekas Gergő hat, Ilic Zoran és Szita Zoltán egy-egy találattal vette ki részét a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 33–25-ös sikeréből a KGHM Chrobry Glogów otthonában a lengyel bajnokságban.

Szeitl Erik négy, Hanusz Egon egy gólt lőtt a Cesson-Rennes csapatában, amely otthon 40–31-re kikapott a Montpellier-től a francia élvonalban.

Lukács Péter három találattal és két gólpasszal, Máthé Dominik egy góllal és négy gólpasszal zárt az Elverumban, amely 23–23-as döntetlent játszott a Bergen otthonában a norvég bajnokságban.

Ludmán Marcell háromszor talált a hálóba a Frigoríficos del Morrazo együttesében, amely 42–31-re kikapott a címvédő Barcelona otthonában a spanyol élvonalban.

Bognár Alex egyszer volt eredményes az RK Celje PL csapatában, amely otthon 46–35-re verte a Skofljicát a szlovén bajnokságban.



