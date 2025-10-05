Nemzeti Sportrádió

Videó: különleges kihívást teljesített Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

T. Z.T. Z.
2025.10.05. 11:01
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
A Sky Sports Beat The Clock (győzd le az órát) elnevezésű kihívásában ezúttal a Premier League-ben szereplő Liverpool FC két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vetélkedett egymással.

Újabb résszel jelentkezett a Sky Sports Beat The Clock (győzd le az órát) elnevezésű kihívása, amelyben ezúttal a Liverpool FC két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos „csatázott” egymással.

A mókás momentumokban is bővelkedő epizódban például a Liverpool játékosait és a Bajnokok Ligájában szereplő csapatokat kellett minél gyorsabban felsorolni, de a konyhában található dolgok, valamint egy meccsnap teendői is feladvány volt, miközben ketyegett az óra.

Mint kiderült: Szoboszlai és Kerkez reakcióidejére sem lehetett panasz, akárcsak a pályán, ügyesen oldották meg a feladatokat.

 

