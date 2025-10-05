Videó: különleges kihívást teljesített Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Újabb résszel jelentkezett a Sky Sports Beat The Clock (győzd le az órát) elnevezésű kihívása, amelyben ezúttal a Liverpool FC két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos „csatázott” egymással.

A mókás momentumokban is bővelkedő epizódban például a Liverpool játékosait és a Bajnokok Ligájában szereplő csapatokat kellett minél gyorsabban felsorolni, de a konyhában található dolgok, valamint egy meccsnap teendői is feladvány volt, miközben ketyegett az óra.

Mint kiderült: Szoboszlai és Kerkez reakcióidejére sem lehetett panasz, akárcsak a pályán, ügyesen oldották meg a feladatokat.