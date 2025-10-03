Szombati sportműsor: a Debrecen dán, a Győr román riválist fogad a női kézi BL-ben

OKTÓBER 4., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
13.30: Hull City–Sheffield United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
17.00: Metz–Marseille
19.00: Brest–Nantes
21.05: Auxerre–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin
15.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–St. Pauli
18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
15.00: Lazio–Torino
15.00: Parma–Lecce
18.00: Internazionale–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Como (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
16.30: Nacional–Moreirense (Tv: Sport2)
TÖRÖK SÜPER LIG
19.00: Galatasaray–Besiktas (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
14.00: Csíkszereda–Universitatea Cluj – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
18.30: Zseleznicsar Pancsevo–Topolya – élőben az NSO-n!
NŐI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
14.00: ETO FC–Budaörs
16.00: Viktória–Szekszárd
18.00: Eger–Diósgyőr
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
Vasárnap, 1.30: Florida State–Miami (Tv: Match4)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama
15.50: 1. futam
18.05: 2. futam
NASCAR
23.00: Xfinity Series, rájátszás, Charlotte (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, playoff, főcsoport-elődöntő
22.00: Philadelphia Phillies–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
FORMULA–1
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR
11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
22.00: Mississippi Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG
9.00: férfi U23 mezőnyverseny (Feldhoffer Bálint, Grósz Gergő, Kárpáti Bálint, Takács Zsombor), 121 km
14.00: női mezőnyverseny (Zsankó Petra), 116.1 km
Langkawi körverseny
8.00: férfiak, 7. szakasz (Tv: Eurosport1)
Horvát körverseny
13.00: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
Drome–Ardeche
15.00: női egynapos (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, világkupa, Lake Placid
18.45: nők (Tv: Eurosport1)
20.00: férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
13.00: Dortmund (német)–Storhamar (norvég)
16.00: DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Metz (francia)–Buducsnoszt (montenegrói)
B-CSOPORT
18.00: Sola (norvég)–Ikast (dán)
FÉRFI NB I
16.30: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged
NŐI NB I
17.00: NEKA–Mol Esztergom
18.00: Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA
18.00: Szombathelyi KKA–Vasas SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Atomerőmű SE
18.00: NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK
18.30: Egis Körmend–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–Uni Győr
17.30: ELTE BEAC Újbuda–DVTK HunTherm
18.00: Sopron Basket–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: Vasas Akadémia–TFSE-MTK
18.00: VBW CEKK Cegléd-Tarr KSC Szekszárd
LOVASSPORT
12.00: Nemzeti Vágta, Szilvásvárad
MOTORSPORT
MOTOGP, INDONÉZIAI NAGYDÍJ
2.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
3.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
4.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
5.00: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
6.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
7.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
8.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
SALAKMOTOR
18.30: Nemzetek Kupája, döntő, Torun (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
A férfi és női Európa-bajnokság csoportjainak sorsolása, Bari
SPORTLÖVÉSZET
Bajnokok Ligája, Isztambul
Férfiak, légpuska
8.00: a 3. helyért
13.00: döntő
Nők, légpuska
9.15: a 3. helyért
14.15: döntő
SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE
NŐK
10.00: 63 kg, C-csoport
14.30: 58 kg, B-csoport
19.30: 58 kg, A-csoport
FÉRFIAK
12.30: 65 kg, B-csoport
17.00: 65 kg, A-csoport
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
WTA 1000-es torna, Peking
TRIATLON
Világkupa, Róma
9.30: női verseny
11.30: férfiverseny
VÍVÁS
Párbajtőr Magyar Kupa, 1. forduló, Gödöllő
10.00: férfi egyéni
14.00: női egyéni
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
D-csoport (Terrassa)
16.00: Szolnoki Dózsa–OSC Potsdam
NŐI OB I
12.00: Valdor-Szentes–UVSE-Helia D
17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–FTC-Telekom
17.00: BVSC-Manna ABC–Dunaújvárosi FVE
18.00: III. Kerületi TVE–One-Eger
18.00: GYVSE-Uni Győr–KSI SE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea. Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: A vízilabdázók Magyar Kupa-döntőjével foglalkozunk
7.40: Danyi Gábor a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Kovács Sándor NFL-szakértőt hívjuk
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel labdarúgásról beszélgetünk
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Regős László Pál
14.00: 50 éve lett bajnok a Debreceni Dózsa férfi kézilabdacsapata. A vonalban Süvöltős Mihály
14.15: Közvetítés a Nyíregyháza–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
16.00: Közvetítés a DVSC–Esbjerg női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő
17.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
17.45: Csodák csodája
18.00: Közvetítés a Győr–Gloria Bistrita női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
19.30: Közvetítés a Debrecen–Győr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel