Szombati sportműsor: a Debrecen dán, a Győr román riválist fogad a női kézi BL-ben

OKTÓBER 4., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–West Ham United (Tv: Match4)

16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

13.30: Hull City–Sheffield United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

17.00: Metz–Marseille

19.00: Brest–Nantes

21.05: Auxerre–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin

15.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–St. Pauli

18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

15.00: Lazio–Torino

15.00: Parma–Lecce

18.00: Internazionale–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Como (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Girona–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

16.30: Nacional–Moreirense (Tv: Sport2)

TÖRÖK SÜPER LIG

19.00: Galatasaray–Besiktas (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

14.00: Csíkszereda–Universitatea Cluj – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

18.30: Zseleznicsar Pancsevo–Topolya – élőben az NSO-n!

NŐI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

14.00: ETO FC–Budaörs

16.00: Viktória–Szekszárd

18.00: Eger–Diósgyőr

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

Vasárnap, 1.30: Florida State–Miami (Tv: Match4)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama

15.50: 1. futam

18.05: 2. futam

NASCAR

23.00: Xfinity Series, rájátszás, Charlotte (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, playoff, főcsoport-elődöntő

22.00: Philadelphia Phillies–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

FORMULA–1

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR

11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

22.00: Mississippi Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG

9.00: férfi U23 mezőnyverseny (Feldhoffer Bálint, Grósz Gergő, Kárpáti Bálint, Takács Zsombor), 121 km

14.00: női mezőnyverseny (Zsankó Petra), 116.1 km

Langkawi körverseny

8.00: férfiak, 7. szakasz (Tv: Eurosport1)

Horvát körverseny

13.00: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

Drome–Ardeche

15.00: női egynapos (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, világkupa, Lake Placid

18.45: nők (Tv: Eurosport1)

20.00: férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

13.00: Dortmund (német)–Storhamar (norvég)

16.00: DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Metz (francia)–Buducsnoszt (montenegrói)

B-CSOPORT

18.00: Sola (norvég)–Ikast (dán)

FÉRFI NB I

16.30: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI NB I

17.00: NEKA–Mol Esztergom

18.00: Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA

18.00: Szombathelyi KKA–Vasas SC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Atomerőmű SE

18.00: NKA Universitas Pécs–Zalakerámia ZTE KK

18.30: Egis Körmend–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I

17.00: Csata TKK–Uni Győr

17.30: ELTE BEAC Újbuda–DVTK HunTherm

18.00: Sopron Basket–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: Vasas Akadémia–TFSE-MTK

18.00: VBW CEKK Cegléd-Tarr KSC Szekszárd

LOVASSPORT

12.00: Nemzeti Vágta, Szilvásvárad

MOTORSPORT

MOTOGP, INDONÉZIAI NAGYDÍJ

2.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

3.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

4.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

5.00: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

6.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

7.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

8.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

SALAKMOTOR

18.30: Nemzetek Kupája, döntő, Torun (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

A férfi és női Európa-bajnokság csoportjainak sorsolása, Bari

SPORTLÖVÉSZET

Bajnokok Ligája, Isztambul

Férfiak, légpuska

8.00: a 3. helyért

13.00: döntő

Nők, légpuska

9.15: a 3. helyért

14.15: döntő

SÚLYEMELÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE

NŐK

10.00: 63 kg, C-csoport

14.30: 58 kg, B-csoport

19.30: 58 kg, A-csoport

FÉRFIAK

12.30: 65 kg, B-csoport

17.00: 65 kg, A-csoport

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

WTA 1000-es torna, Peking

TRIATLON

Világkupa, Róma

9.30: női verseny

11.30: férfiverseny

VÍVÁS

Párbajtőr Magyar Kupa, 1. forduló, Gödöllő

10.00: férfi egyéni

14.00: női egyéni

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

D-csoport (Terrassa)

16.00: Szolnoki Dózsa–OSC Potsdam

NŐI OB I

12.00: Valdor-Szentes–UVSE-Helia D

17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–FTC-Telekom

17.00: BVSC-Manna ABC–Dunaújvárosi FVE

18.00: III. Kerületi TVE–One-Eger

18.00: GYVSE-Uni Győr–KSI SE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea. Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: A vízilabdázók Magyar Kupa-döntőjével foglalkozunk

7.40: Danyi Gábor a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Kovács Sándor NFL-szakértőt hívjuk

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel labdarúgásról beszélgetünk

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Regős László Pál

14.00: 50 éve lett bajnok a Debreceni Dózsa férfi kézilabdacsapata. A vonalban Süvöltős Mihály

14.15: Közvetítés a Nyíregyháza–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés a DVSC–Esbjerg női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő

17.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

17.45: Csodák csodája

18.00: Közvetítés a Győr–Gloria Bistrita női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

19.30: Közvetítés a Debrecen–Győr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel