Gulácsi Péter: Egyértelmű volt, hogy maradni akarok

Mint ismert, a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató Lipcse szombaton döntetlent játszott a Borussia Dortmund vendégeként a Bundesligában. Az egyik legismertebb német sportlap, a Bild még a találkozó előtt beszélgetett a lipcseiek magyar kapusával, akit többek között a jövőjéről faggattak.

„Más külföldi klubok is érdeklődtek irántam, de az ügynökömmel, Hasan Cetinkayával nyílt megbeszéléseket folytattunk Marcel Schäfer sportigazgatóval – mondta el az interjúban Gulácsi, hozzátéve, számára nem volt kérdés, hogy az ajánlatok ellenére marad jelenlegi csapatánál. – Tudtam, hogy mindenképpen benne vagyok a keretben ebben az idényben, ezért egyértelmű volt, hogy maradni akarok és harcolni szeretnék a kezdő pozícióért. A klub és a város is rengeteget jelent számomra, vonakodtam volna feladni mindezt.”

Később beszélt az esetleges szerződéshosszabbításról is: „Soha nem voltam még ilyen helyzetben pályafutásom során, hogy a szerződésem utolsó évébe lépek. Ugyanakkor harmincöt éves vagyok, úgyhogy ez bizonyos mértékig normális. Nagyon hálás vagyok azért az elismerésért, amit ebben a városban kaptam. Azt is tudom viszont, hogy ez sem tart örökké, eljön az idő, amikor mindennek vége lesz. Fizikailag remekül érzem magam, reményeim szerint itt folytathatom, de meg kell látnunk, mik a klub tervei. Még nem beszéltünk a jövőről.”

Majd szóba került posztriválisa, a belga Maarten Vandevoordt, akit Gulácsi szavai szerint emberileg és szakmailag is nagyra tart.

Arra a kérdésre, hogy adott esetben átigazolna-e az Egyesült Államokba vagy Szaúd-Arábiába, Gulácsi kitérő választ adott: „Lipcsei srác vagyok... A futballban a dolgok gyorsan változnak, sosem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Csak a jelenről tudok beszélni, nem érzem a késztetést arra, hogy megpróbáljak valami mást. Értékelem azt, amim van.”