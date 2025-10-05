Nemzeti Sportrádió

Doppingolásért négy év eltiltást kapott négy grúz sportoló

Vágólapra másolva!
2025.10.05. 11:14
null
Fotó: AFP (illusztráció)
Címkék
CAS Dopping Nemzetközi Sportdöntőbírósaág
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy kiemelkedő grúz sportolót – két súlyemelőt és két birkózót – négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.

A CAS fegyelmi ítéletéről beszámolva az insidethegames.biz portál kiemelte, hogy a jogi testület ezzel hatályon kívül helyezte azt a helyi ítéletet, amellyel – még 2024 júniusában – Tbiliszi városi bírósága azt mondta ki: a sportolók doppingolás áldozatai lettek. A polgári bírósági ítélet alapján a Grúz Doppingellenes Ügynökség is arra a megállapításra jutott, hogy a két súlyemelő – a világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok Revaz Davitadze és az U23-as Eb-aranyérmes Gurami Giorbelidze –, továbbá a két szabadfogású birkózó – a vb- és Eb-bronzérmes Nika Kencsadze, s Dato Piruzasvili – nem vétkesek, s felmentette őket a doppingvád alól.

A CAS mostani döntésében viszont hamisnak ítélte a tbiliszi érvelést, amely szerint a válogatottak edzőtáborában valaki a négy érintett ivópoharába csempészte volna az osztarin nevű doppingszert. A sportdöntőbíróság határozata szerint „tudományosan bizonyított, hogy az osztarin nem oldódik vízben”, s a sportolók nem tudták bizonyítani, hogy a gyógyszerhasználatuk nem volt szándékos. Négyéves eltiltásuk 2025. szeptember 30-tól hatályos.

 

CAS Dopping Nemzetközi Sportdöntőbírósaág
Legfrissebb hírek

Távozott a nemzetközi Sportdöntőbíróság elnöke

Egyéb egyéni
2025.09.29. 18:48

Kiberbűnözők károsították meg a Ferencvárost és a Rijekát

Labdarúgó NB I
2025.09.23. 10:54

A CAS fenntartotta a budapesti atlétikai vb-n ezüstérmes Katir négyéves eltiltását

Atlétika
2025.09.22. 13:44

Atlétikai vb: a CAS felfüggesztette a női 1500 méter budapesti ezüstérmesét

Atlétika
2025.09.13. 12:09

Imane Helif fellebbezett a vb-indulás reményében

Ökölvívás
2025.09.01. 22:40

Az El-kizárás után közleményt adott ki a Crystal Palace

Angol labdarúgás
2025.08.12. 15:24

Mostantól Svájcon kívül is felülvizsgálhatók a nemzetközi Sportdöntőbíróság ítéletei

Egyéb egyéni
2025.08.01. 15:47

„Meg fogjuk védeni sportolóink jogait” – a CAS-hoz fordul az Orosz Szánkószövetség

Egyéb egyéni
2025.07.17. 10:46
Ezek is érdekelhetik