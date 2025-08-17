NB II: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAFOKI MTE 1–0 (1–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Szigetváry Márk (Mohos Milán, Szabó Dániel)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Szakály D., 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger (Rdics, 61.), Magyar Zs.(Somfalvi, 71.) – Szabó B. (Haragos, 61.), Bányai (Simon A., 71.), Ominger B. Vezetőedző: Tóth Balázs

BMTE: Hársfalvi – Selyem, Horgosi, Jagodics M., Stumpf, Kun B. – Varga Gy. B.(Bukta, 73.), Posztobányi, Németh M. (Kovács D., szünetben), Rehó – Vasvári(Herczeg, 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Magyar Zs. (1-0) a 28. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a villámrajtot vett és hét ponttal második Aqvital FC Csákvár az egy ponttal holtversenyben utolsó előtti Budafoki MTE ellen.