Nemzeti Sportrádió

NB II: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 18:51
null
A Csákvár villámrajtot vett és még veretlen (Fotó: vidi.hu)
Címkék
Csákvár NB II BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 4. forduló Budafok
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a játéknap előtt második helyen álló Aqvital FC Csákvár a holtversenyben 15–16. Budafoki MTE-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAFOKI MTE 1–0 (1–0) 
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Szigetváry Márk (Mohos Milán, Szabó Dániel)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Szakály D., 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger (Rdics, 61.), Magyar Zs.(Somfalvi, 71.) – Szabó B. (Haragos, 61.), Bányai (Simon A., 71.), Ominger B. Vezetőedző: Tóth Balázs
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Horgosi, Jagodics M., Stumpf, Kun B. – Varga Gy. B.(Bukta, 73.), Posztobányi, Németh M. (Kovács D., szünetben), Rehó – Vasvári(Herczeg, 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Magyar Zs. (1-0) a 28. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a villámrajtot vett és hét ponttal második Aqvital FC Csákvár az egy ponttal holtversenyben utolsó előtti Budafoki MTE ellen.

 

 

 

Csákvár NB II BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 4. forduló Budafok
Legfrissebb hírek

Óriásit küzdve győzte le a Karcag a Vasast

Labdarúgó NB II
1 órája

Négy hónap után kapott ki a Kövesd, az évadban először nyert a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: kikapott a Vasas az újonctól, Novák Csanád triplázott a Szegedben, hátrányban a Honvéd – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
3 órája

Két mallorcai piros, három barcelonai gól, a címvédő könnyed győzelemmel kezdte a La Liga új idényét

Spanyol labdarúgás
23 órája
Ezek is érdekelhetik