Nemzeti Sportrádió

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 18:48
null
A szürke mezes BVSC a még nyeretlen Békéscsaba otthonában vendégszerepel (Archív fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
Címkék
Békéscsaba NB II Békéscsaba 1912 Előre BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a játéknap előtt holtversenyben a 11–12. helyen álló Békéscsaba a kilencedik BVSC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (2–0) – élőben az NSO-n!
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 1460 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Márkus Péter, Dobos Dávid)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Csató M., Kovács G. (Hodonicki, 24.), Mikló – Harsányi I. (Sármány, 72.), Viczián, Zsolnai, Nagy G. (Szabó B., 72.) – Borsos, Ésik Vezetőedző: Csató Sándor
BVSC-ZUGLÓ: Petroff – Böndi, Vinícius, Hesz, Király Á. (Szilágyi M., a szünetben) – Dénes A. (Kelemen P., 64.), Palincsár, – Ureche (Sarkadi, a szünetben), Csernik K., Pekár L. – Farkas Balázs Kesző (Bacsa, 64.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Ésik (3.), Borsos (35.), Sarkadi (67.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Vasas otthonában három gólt szerző, a játéknap előtt  holtversenyben 11–12. helyen álló Békéscsaba az első forduló óta gólt sem szerző, kilencedik helyezett BVSC ellen.

 

 

 

Békéscsaba NB II Békéscsaba 1912 Előre BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló NB II 4. forduló
Legfrissebb hírek

Óriásit küzdve győzte le a Karcag a Vasast

Labdarúgó NB II
1 órája

Négy hónap után kapott ki a Kövesd, az évadban először nyert a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: kikapott a Vasas az újonctól, Novák Csanád triplázott a Szegedben, hátrányban a Honvéd – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
3 órája

Két mallorcai piros, három barcelonai gól, a címvédő könnyed győzelemmel kezdte a La Liga új idényét

Spanyol labdarúgás
23 órája
Ezek is érdekelhetik