NB II: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (2–0) – élőben az NSO-n!

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 1460 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Márkus Péter, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Csató M., Kovács G. (Hodonicki, 24.), Mikló – Harsányi I. (Sármány, 72.), Viczián, Zsolnai, Nagy G. (Szabó B., 72.) – Borsos, Ésik Vezetőedző: Csató Sándor

BVSC-ZUGLÓ: Petroff – Böndi, Vinícius, Hesz, Király Á. (Szilágyi M., a szünetben) – Dénes A. (Kelemen P., 64.), Palincsár, – Ureche (Sarkadi, a szünetben), Csernik K., Pekár L. – Farkas Balázs Kesző (Bacsa, 64.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Ésik (3.), Borsos (35.), Sarkadi (67.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Vasas otthonában három gólt szerző, a játéknap előtt holtversenyben 11–12. helyen álló Békéscsaba az első forduló óta gólt sem szerző, kilencedik helyezett BVSC ellen.