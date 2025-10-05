Vinícius Júnior tizenegyeséről is beszélt Xabi Alonso a Real Madrid győzelme után

„Nagyon jók a benyomásaim, remek győzelmet arattunk – kezdte mérkőzés utáni értékelését Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője. – Már az első félidőben megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, a játékosok bíztak a meccstervben, és végül értékes győzelmet arattunk egy Bajnokok Ligájában szereplő csapat ellen. Minden tekintetben fontos meccs volt.”
A madridiak mestere beszélt a megítélt tizenegyesről is, amelyet ezúttal nem Kylian Mbappé, hanem némi meglepetésre Vinícius Júnior váltott gólra – bár lövését kis híján hárította a Villarreal kapusa, Arnau Tenas. „Egymás között döntötték el, hogy ki lövi a tizenegyest. Az első számú büntetőlövőnk azonban továbbra is Mbappé” – fogalmazott.
Xabi Alonso kitért arra is, hogy elégedett csapata játékával, és beszélt Jude Bellinghamről, aki a második félidőben csereként lépett pályára: „Napról napra jobb állapotban lesz” – mondta.
A Villarreal vezetőedzője, Marcelino García Toral is beszélt a tizenegyesről, amelyet videózás után ítéltek meg a Real Madrid javára: „Nem tudom, jogos volt-e, nem szeretnék a játékvezetőről beszélni. Döntsön a VAR, biztos vagyok benne, hogy minden rendben volt...” – ironizált, utalva arra, hogy a megítélt büntető finoman szólva is vitatható volt.
Győzelmének köszönhetően a Real Madrid átvette a vezetést a tabellán, a vesztett pontok tekintetében azonban továbbra is az FC Barcelona van jobb helyzetben – a katalánok ma este (vasárnap) lépnek pályára a Sevilla vendégeként.
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Real Madrid–Villarreal 3–1 (0–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 216 néző. Vezette: Guillermo Cuadra Fernández
Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Ceballos (Camavinga, 64.), Tchouaméni, Güler (Jude Bellingham, 64.) – Mastantuono (Brahim Díaz, 75.), K. Mbappé (Rodrygo, 83.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Villarreal: Tenas – Mourino, Rafa Marín, Veiga, Cardona – Buchanan (Pépé, a szünetben), Santi Comesana (Parejo, 86.), Partey, Pape Gueye (Pedraza, 73.) – Oluwaseyi (Altimira, 82.), Moleiro (Mikautadze, a szünetben). Vezetőedző: Marcelino
Gólszerző: Vinícius Júnior (47., 69. – a másodikat 11-esből), K. Mbappé (81.), ill. Mikautadze (73.)
Kiállítva: Mourino (77.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|2. Barcelona
|7
|6
|1
|–
|21–5
|+16
|19
|3. Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14–8
|+6
|16
|4. Elche
|7
|3
|4
|–
|10–6
|+4
|13
|5. Athletic Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9–9
|0
|13
|6. Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14–9
|+5
|12
|7. Betis
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|8. Espanyol
|7
|3
|3
|1
|10–9
|+1
|12
|9. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|10. Sevilla
|7
|3
|1
|3
|11–10
|+1
|10
|11. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|12. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|13. Alavés
|7
|2
|2
|3
|6–7
|–1
|8
|14. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Oviedo
|8
|2
|–
|6
|4–14
|–10
|6
|16. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|17. Rayo Vallecano
|7
|1
|2
|4
|7–10
|–3
|5
|18. Celta Vigo
|7
|–
|5
|2
|6–9
|–3
|5
|19. Real Sociedad
|7
|1
|2
|4
|7–11
|–4
|5
|20. Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7–13
|–6
|5