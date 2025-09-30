Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: Smárason sérülése miatt aggódnak Szegeden

2025.09.30. 12:53
Janus Smárason megsérült (Fotó: Getty Images)
A Csongrád-Csanád Vármegyei hírportál szerint a Tatabánya elleni bajnokin valószínűleg súlyos sérülést szenvedett a csapat világklasszis izlandi kézilabdázója, Janus Smárason.

Mint ismert, a Szeged meglepetésre 34–30-as vereséget szenvedett a Tatabánya vendégeként a férfi kézilabda NB I 4. fordulójában. Janus Smárason a találkozó 54. percében sérült meg, és emiatt akkor nem is tudta folytatni a játékot.

A Délmagyar beszámolója szerint Smárason bár egy rövidebb ápolást követően a saját lábán hagyta el a játékteret, helyzetével kapcsolatban sokat mondó volt, hogy mérgében a kispadba ütött egyet. Állapotáról hétfőn késő délutánig a klub nem közölt friss információkat, a 24.hu azonban kiszúrta, hogy az izlandi Handkastid szerint a 30 éves irányító keresztszalag-szakadást szenvedett.

Szintén Smárasonhoz kapcsolódó hír, hogy egy podcastadásban a házigazda Arnar Dadi Arnarsson megerősítette korábbi hírünket, miszerint a világklasszis kézilabdázó a következő idénytől a Barcában folytatja pályafutását.

