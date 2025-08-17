A Honvéd Ajkán, a Vasas Karcagon kapott ki, a Csákvár állt a tabella élére – ez történt az NB II-ben



LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

FC AJKA–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 2000 néző. Vezette: Iványi Gábor (Nagy Viktor, Máyer Gábor)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Doncsecz (Kenderes, 64.), Cipf (Katona I., 25.), Herjeczki (Jagodics B., 82.) – Rideg (Kirchner 25.; Lakatos M., 82.). Vezetőedző: Horváth András

HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Kesztyűs B., 84.), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Somogyi Á. (Szabó Á., 84.), Szamosi Á. (Simon B., 73.) – Zuigeber (Csonka B., 84.), Pinte (Ihrig-Farkas, 73.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Kirchner (1–0) a 37. percben

Kiállítva: Mészáros B. (második sárga lappal) a 68. percben

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Egy kicsit visszanyúlnék most az ankétra, hogy a hazai meccsek mérlegén javítani kell, most talán ezen sikerült változtatni. Hatalmas küzdés volt, a megszerzett gól után stabilak tudtunk maradni és nem tudott a Honvéd betalálni. A srácok minden párharcba úgy mentek bele, hogy ezt meg kell nyerni ezt a meccset. A folytatásunk sem lesz könnyebb hazai pályán, de szeretnénk folytatni a mintát.

Feczkó Tamás: – Azt mondják, hogy kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni, a játékunkkal kapcsolatban pedig annyi, hogy ennyi kidolgozott helyzetünk a három meccs alatt nem volt, ezen változtatnunk kell a jövőben, mert ez siralmas volt. A kiállítás után felborult a pálya, de már az első húsz percben vezetnünk kellet volna. Az Ajka viszont hősiesen védekezett.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAFOKI MTE 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Szigetváry Márk (Mohos Milán, Szabó Dániel)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Szakály D., 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger (Radics, 61.), Magyar Zs.(Somfalvi, 71.) – Szabó B. (Haragos, 61.), Bányai (Simon A., 71.), Ominger B. Vezetőedző: Tóth Balázs

BMTE: Hársfalvi – Selyem, Horgosi, Jagodics M., Stumpf, Kun B. – Varga B. (Bukta, 73.), Posztobányi, Németh M. (Kovács D., szünetben), Rehó – Vasvári (Herczeg B., 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Magyar Zs. (1–0) a 28., Haragos (2–0) a 90+4. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Remek első félidő után megérdemelten vezettünk a szünetben. A fordulást követően ránk jött a Budafok, de Lehoczki Bendegúz meccsben tartotta csapatunkat, a hajrában pedig már sokkal korábban lezárhattuk volna a mérkőzést.

Mészöly Géza: – A játékunk rendben van, helyzeteink ismét megvoltak, de képtelenek voltunk a kapuba találni. A hajrában mindent elkövettünk az egyenlítés érdekében, belső védőink is támadtak, de egy egyéni hiba miatt mégis mi kaptunk gólt…

KARCAGI SC–VASAS FC 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 1000 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Berényi Ákos, Tőkés Róbert)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Hidi P. (Bodor, 62.), László D. (Györgye, 72.) – Pap Zs., Szűcs K., Szakács L. (Sain, 82.) – Girsik Á., Tarcsi (Kaye, 62.). Vezetőedző: Varga Attila

VASAS: Uram – Girsik A., Pávkovics, Baráth, Doktorics – Hidi M (Rab B., a szünetben), Sztojka (Urblík J., a szünetben) – Tóth M., Hős (Barkóczi B., 75.), Kapornai (Radó, a szünetben), Pethő (Zimonyi, 82.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Kovalovszki (1–0) a 45. percben

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – A siker nem abból áll, hogy jobb vagy a másiknál, hanem abból, hogyha a Vasas sokat fut, akkor mi még többet futunk. A Karcag egy egységes nagybetűs csapat, és ezt most 96 percen keresztül bizonyítottuk. Hősiesen védtük az előnyünk, úgyhogy szerintem ez egy igazi hatpontos mérkőzés volt számunkra.

Erős Gábor: – Nagyon tompán kezdtük a mérkőzést, nem igazán sikerült helyzeteket kialakítanunk. A félidő végén ráadásul egy ide-oda pattogó lövés után megszerezte a vezetést a házigazda. A szünetben próbáltunk változtatni, ami úgy-ahogy sikerült is, de az ellenfelünk hatalmasat küzdött, így megérdemelten nyerte meg a találkozót.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZENTLŐRINC 0–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Takács Tamás (László István Sándor, Topálszki Szabin)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zvekanov (Pintér Á. a szünetben) – Kovalenko (Vidnyánszky, a szünetben), Lőrinczy (Bartusz, 71.), Bertus (Csatári, 71.) – Szalai J., Sáreczki (Saja, 71.). Vezetőedző: Csertői Aurél

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Milovanovic, 44.), Poór P. Márta L. – Nyári, Szolgai – Ambach (Samson, 59.), Nagy R. Bőle (Kiss-Szemán, 59.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 73.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Nagy R. (0–1) a 18., Adamcsek (0–2, 11-esből) a 65., Szolgai (0–3) a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Eddig úgy nyertük meg a meccseket, hogy az ellenfél hibáit kihasználtuk, ezt most ugyanígy veszítettük el. Egy pillanatig sem forgott veszélyben az ellenfél győzelme. Enerváltan, kisebb sebességgel játszottunk, voltak ugyan fordulópontok, de ezek nem hoztak áttörést. Az, hogy tizenhárom beadásból egy lett jó, és hogy védekezésben nagy hibákat követtünk el, ezt eredményezte. A 11-es kérdőjeles, de nem ezért kaptunk ki, a végén kinyíltunk, és az ellenfél kontrából szerzett gólt. Teljesen megérdemelten nyert a Szentlőrinc.

Waltner Róbert: – Csertői Aurél csapatai ellen soha nem könnyű, nagyon nagyra tartom őt, mint edzőt. A mai meccsen összejött minden, egy jó csapat ellen. Már az előző két bajnokinkon is jól játszottunk, kevés helyzete volt ellenfeleinknek, mégsem sikerült nyernünk, most viszont igen. Támadásban és védekezésben is jól funkcionált a csapat, jól küzdöttek a fiúk, az átmeneteket jól csináltuk, a létszámfölényes helyzetek, a labda nélküli mozgások is jók voltak, több helyzetet alakítottunk ki. Mindez biztató a jövő szempontjából. Remélem, hogy ezen az úton megyünk tovább. Büszke vagyok a csapatomra, aki ma pályára lépett, az maximálisan, fegyelmezetten odatette magát.

TISZAKÉCSKEI LC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–4 (0–4) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Móri Tamás (Szalai Dániel, Becséri Gergely)

TISZAKÉCSKE: Szmola – Balázs B., Csáki R. (Horváth E., a szünetben), Valencsik, Grünvald (Pataki B., 72.) – Varga J., Lucas – Gyenes (Vukk, 72.), Bódi (Tóth Zs., a szünetben), Zámbó – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z. , Tóth B., Pejovics, Kurdics (Kalmár O. 77.) – Márkvárt, Rabatin (Takács-Földes, 62.) – Kun Á. (Tóth N., 87.), Borvető, Miskolczi (Vágó O., 62.) – Novák Cs. (Holman D. 77.) . Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Novák Cs. (0–1) a 3., Novák Cs. (0–2) a 20., Borvető (0–3) a 38., Novák Cs. (0–4) a 39., M. Ramos (1–4) a 90. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Mint minden mérkőzés ez is tanulságos a számunkra. Sajnos az első félidőben nagyon sok egyéni hibát vétettünk, amit ezen a szinten keményen megbüntetnek. Sajnos ezek is mi vagyunk, előfordul minden csapat életében ilyen rövidzárlat, meg is bűnhődtünk érte. A második félidőben próbáltunk kozmetikázni a játék képén és az eredményen is. Ez részeben sikerült, mert voltak olyan periódusok, amivel elégedettek lehetünk.

Aczél Zoltán: – Nagy fegyverténynek tartom, hogy egy nagyon jó Tiszakécske otthonában magabiztos győzelmet tudtunk aratni. Ennek a kulcsa az volt, hogy az első félidőben mind fizikálisan, mind taktikailag, a játékosok extra játékot nyújtottak. Az első félidőben hatalmas különbség volt a két csapat között. A null-négy után van némi hiányérzetem a második félidőben, a látottak miatta. Aki egy ilyen csapatnak négy gólt tud rúgni és le tud győzni, akkor nincs negatívum.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR SC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N., Horváth D., Gajág, Turi (Nahirnij Artem, 82.) – Kozics, Dóra D. – Szalka D. (Pesti, 71.), Máté Cs. (Bakó, 59.), Babinszky – Jelena (Kócs-Washburn, 71.). Vezetőedző: Pinezits Máté

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O. (Lukács D., 67.), Könczey M., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Madarász – Kundrák (Korozmán, 82.), Köböl, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Kundrák (0–1) a 19., Babinszky (1–1) az 59. percben

Kiállítva: Gajág (második sárga lappal) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Kalapemelés a csapatom előtt. Szinte nem is tudom, mennyi helyzetet hagytunk ki. Nyerhettünk volna, de csak egy pont lett belőle. Sajnos úgy tűnik, Turi Tamás orrtörést szenvedett. A piros lap pedig elmaradt, de nem szeretnék magyarázkodni.

Lipcsei Péter: – Gratulálok a fiúknak, mert nem kaptunk ki. Az első játékrészben nekünk is akadtak helyzeteink. Volt a találkozónak egy olyan szakasza, amikor a hazaiak jelentős fölényben voltak, de sikerült kijönnünk a szorításból.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1460 néző. Vezette: Nagy Róbert (Márkus Péter, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Csató M., Kovács G. (Hodonicki, 24.), Mikló – Harsányi I. (Sármány, 72.), Viczián, Zsolnai, Nagy G. (Szabó B., 72.) – Borsos (Kóródi, 82.), Ésik (Kristóf, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor

BVSC-ZUGLÓ: Petroff – Böndi, Vinícius, Hesz, Király Á. (Szilágyi M., a szünetben) – Dénes A. (Kelemen P., 64.), Palincsár – Ureche (Sarkadi, a szünetben), Csernik K., Pekár L. – Farkas Balázs Kesző (Bacsa, 64.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Ésik (1–0) a 3., Borsos (2–0) a 35., Sarkadi (2–1) a 67. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben az történt, amit mi szerettünk volna. Sikerült jól lezárni a területeket. A második félidőben jól cserélt a BVSC és voltak gondjaink. Igyekeztünk még gólt lőni, de nem sikerült, sőt mi kaptunk egyet. El kell ismerni, hogy jól játszott az ellenfél.

Kincses Ádám, a BVSC-Zugló asszisztens edzője: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott. Akadtak kétes szituációk a mérkőzésen. A cserék sokat lendítettek a játékunkon, akadt több lehetőségünk is, de csak egy gólt rúgtunk, ami nem volt elég a pontszerzéshez.

Augusztus 18., hétfő

20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)