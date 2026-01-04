Nemzeti Sportrádió

Varga Kevin távozott Nyíregyházáról, és a Honvédban folytatja pályafutását

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 20:19
null
Varga Kevin (Fotó: honvedfc.hu)
Címkék
Nyíregyháza Bp. Honvéd Varga Kevin magyar átigazolás
Az ősszel a Nyíregyházában futballozó Varga Kevin az NB II-ben, a Honvédban folytatja a pályafutását – tudtuk meg a két labdarúgócsapat hivatalos honlapjáról vasárnap este.

A nyíregyházi klubhonlap híre szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést Varga Kevinnel, aki nyáron érkezett a csapathoz, és ősszel hat NB I-es bajnokin lépett pályára a Szpari mezében.

A 29 éves, karcagi születésű támadó a 2017–18-as idényben nevelőklubjában, a Debreceni VSC-ben mutatkozott be az NB I-ben, 2020 szeptemberében légiósnak állt, a török élvonalbeli Kasimpasához szerződött, majd a svájci, a ciprusi és a román első osztályban is játszott – összegez a kispesti honlap.

A Honvéd a tabella élén várja az NB II tavaszi idényét, a Nyíregyháza az NB I 11. helyén telel.

 

Nyíregyháza Bp. Honvéd Varga Kevin magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír

Labdarúgó NB I
49 perce

Kölcsönvette az U-válogatott játékost a DVTK, miközben az Újpest fiatalja visszatért klubjához

Labdarúgó NB I
3 órája

A másodosztályból igazolt támadót a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
Tegnap, 20:15

Varga Barnabás vasárnap utazhat Athénba – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:59

A Honvéd végleg szerződtetheti a DVTK tehetségét

Labdarúgó NB II
Tegnap, 15:17

A Kazincbarcika már érdeklődik a válogatott védő iránt

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:52

Hazai pofonok Nyíregyházán, hiányos keret Barcikán – kieső helyen telelnek az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.01.02. 14:04

„Varga Barnabás félelmetes duót alkothat a volt Real Madrid-csatárral”

Labdarúgó NB I
2026.01.02. 12:48
Ezek is érdekelhetik