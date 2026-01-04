Varga Kevin távozott Nyíregyházáról, és a Honvédban folytatja pályafutását

A nyíregyházi klubhonlap híre szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést Varga Kevinnel, aki nyáron érkezett a csapathoz, és ősszel hat NB I-es bajnokin lépett pályára a Szpari mezében.

A 29 éves, karcagi születésű támadó a 2017–18-as idényben nevelőklubjában, a Debreceni VSC-ben mutatkozott be az NB I-ben, 2020 szeptemberében légiósnak állt, a török élvonalbeli Kasimpasához szerződött, majd a svájci, a ciprusi és a román első osztályban is játszott – összegez a kispesti honlap.

A Honvéd a tabella élén várja az NB II tavaszi idényét, a Nyíregyháza az NB I 11. helyén telel.