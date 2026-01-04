Varga Kevin távozott Nyíregyházáról, és a Honvédban folytatja pályafutását
Az ősszel a Nyíregyházában futballozó Varga Kevin az NB II-ben, a Honvédban folytatja a pályafutását – tudtuk meg a két labdarúgócsapat hivatalos honlapjáról vasárnap este.
A nyíregyházi klubhonlap híre szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést Varga Kevinnel, aki nyáron érkezett a csapathoz, és ősszel hat NB I-es bajnokin lépett pályára a Szpari mezében.
A 29 éves, karcagi születésű támadó a 2017–18-as idényben nevelőklubjában, a Debreceni VSC-ben mutatkozott be az NB I-ben, 2020 szeptemberében légiósnak állt, a török élvonalbeli Kasimpasához szerződött, majd a svájci, a ciprusi és a román első osztályban is játszott – összegez a kispesti honlap.
A Honvéd a tabella élén várja az NB II tavaszi idényét, a Nyíregyháza az NB I 11. helyén telel.
