NB II: változott az Ajka, a Mezőkövesd, a Szeged és a Kozármisleny kerete is

A Kozármisleny kedden hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette az NB I-es tapasztalattal rendelkező Vogyicska Balázst, aki 2010-től három évig már szerepelt az együttesben, és korábban megfordult a Ferencváros második csapatában, valamint Zalaegerszegen és Pécsen is futballozott, legutóbb pedig a Szeged játékosa volt. A klub tájékoztatása szerint a 22 éves játékos többéves szerződést írt alá.

„Nagyon örülök, hogy újra a mislenyi színeket képviselhetem. Szeretnék minél eredményesebb lenni ebben a szezonban, megtalálni ismét a legjobb formámat, és a csapat hasznára válni” – idézte a Kozármisleny hivatalos honlapja Vogyicskát.

A Mezőkövesd két távozóról adott hírt hivatalos honlapján: mint írták, Vanja Zvekanov és Bora György is elhagyja az együttest. A kövesdiek tájékoztatása szerint mindkét labdarúgóval közös megegyezéssel bontott szerződést a klub, és már azt is tudni lehet, hogy Zvekanov Szegeden folytatja pályafutását, miután a klub kedden hivatalosan is bejelentette az érkezését.

Változott a keret összetétele Ajkán is: a klub szűkszavú közleményében arról számolt be, hogy Bogdán Hunor, Lakatos Márk és Rideg Ábel már nem kezdte meg a január 2-án kezdődő felkészülést a csapattal.