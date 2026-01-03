A Honvéd végleg szerződtetheti a DVTK tehetségét

Szamosi Ádám 2024-ben a DVTK II-től került kölcsönbe a Honvédhoz, melynek őszi remeklésében fontos szerepet játszott, hiszen 11 bajnokin négy gólt és két gólpasszt is elért, mielőtt vállsérülést szenvedett, ami miatt a tavalyi utolsó három fordulóban már nem léphetett pályára.

A korábbi NB I-es futballista, Szamosi Tamás fia 2026 nyaráig került a DVTK-tól kölcsönbe a Honvédhoz, ám a nyáron nemcsak a kölcsönszerződése, hanem a diósgyőri megállapodása is lejár. Információink szerint a Honvéd már előrehaladott tárgyalásokat folytat az U19-es válogatott játékos végleges szerződtetéséről. A tervek szerint akár már januárban bejelenthetik a kispestiek Szamosi Ádám végleges átigazolását, a középpályás egyébként korábban két évet már játszott a Honvéd utánpótlásában is.