Tiszakécskére adta kölcsön belső védőjét a Kisvárda – hivatalos
A 24 éves Körmendi Kevin kilenc NB I-es találkozón jutott szóhoz ebben az idényben, s a több játékéklehetőség reményében szerződött kölcsömbe a nyárig az NB II-es Tiszakécskéhez.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Balgoh Norbert (szabadon igazolható), Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Körmendi Kevin (Tiszakécske)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ridwan Popoola (nigériai, Queens Park Rangers – Anglia, Aberdeen – Skócia), Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)