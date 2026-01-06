Nemzeti Sportrádió

Tiszakécskére adta kölcsön belső védőjét a Kisvárda – hivatalos

2026.01.06. 09:34
Körmendi Kevin (jobbra) Tiszakécskén folytatja (Fotó: Czinege Melinda)
NB II NB I Tiszakécske Kisvárda Körmendi Kevin
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Kisvárda a hivatalos honlapján közölte, hogy a másodosztályú Tiszakécskének adja kölcsön belső védőjét, Körmendi Kevint.

A 24 éves Körmendi Kevin kilenc NB I-es találkozón jutott szóhoz ebben az idényben, s a több játékéklehetőség reményében szerződött kölcsömbe a nyárig az NB II-es Tiszakécskéhez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: Balgoh Norbert (szabadon igazolható), Idris Ibrahim (nigériai)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:  Körmendi Kevin (Tiszakécske) 
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ridwan Popoola (nigériai, Queens Park Rangers – Anglia, Aberdeen – Skócia),  Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)

 

 

Ezek is érdekelhetik