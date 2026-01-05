NB II: két játékosától elköszönt a Tiszakécske – hivatalos

Január 3-án a Tiszakécske Városi Sportcentrum műfüves csarnokában már a fizikai felméréseken volt a hangsúly. Hoffmann Attila, a Tiszakécske klubigazgatója a klub honlapjának elmondta, hogy a keret tagjai már közösen készülnek a csapat előtt álló feladatokra Pintér Csaba vezetőedző és szakmai stábja irányítása alatt. Lucas Bertucci és Myke Ramos még nem edzett a társakkal, ők később csatlakoznak a közös munkához. A csapattal jelenleg két próbajátékos is készül. Továbbá nincs már a TLC keretében Szmola Bálint és Juhász Gergő, akik távoztak a csapattól.

A Tiszakécske az első felkészülési mérkőzését január 10-én, a BVSC ellen vívja idegenben, majd 14-én ugyancsak a BVSC ellen Budapesten a Tatai úton találkoznak a csapatok. Ezt követően január 17-én, a Békéscsaba Előrét fogadja a csapat a Városi Sportcentrumban, végül pedig a január 25-én Mezőkövesden a Vasas ellen már a bajnoki főpróba vár a TLC-re.

„Az elmúlt téli átigazolási időszakokban az NB II-ben mindig az volt a jellemző ránk, hogy veszélyeztetett pozícióban voltunk, és az irányította az átigazolási politikánkat, hogy olyan játékosokat kerestünk, akikkel bent fogunk tudni maradni. Ebből a szempontból most sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, hiszen most azt kell figyelnünk, hogy a folyamatos fejlődés megmaradjon, és azokba a pozíciókba kell igazolnunk, ahová ehhez a következő lépcsőfokra lépéshez indokolt az erősítés. Minőségileg a teljes keretre nézve tovább szeretnénk javulni” – fogalmazott Hoffmann Attila.

A Tiszakécske az őszi zárás után az NB II nyolcadik helyén áll.