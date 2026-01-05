NB II: két játékosától elköszönt a Tiszakécske – hivatalos
Január 3-án a Tiszakécske Városi Sportcentrum műfüves csarnokában már a fizikai felméréseken volt a hangsúly. Hoffmann Attila, a Tiszakécske klubigazgatója a klub honlapjának elmondta, hogy a keret tagjai már közösen készülnek a csapat előtt álló feladatokra Pintér Csaba vezetőedző és szakmai stábja irányítása alatt. Lucas Bertucci és Myke Ramos még nem edzett a társakkal, ők később csatlakoznak a közös munkához. A csapattal jelenleg két próbajátékos is készül. Továbbá nincs már a TLC keretében Szmola Bálint és Juhász Gergő, akik távoztak a csapattól.
A Tiszakécske az első felkészülési mérkőzését január 10-én, a BVSC ellen vívja idegenben, majd 14-én ugyancsak a BVSC ellen Budapesten a Tatai úton találkoznak a csapatok. Ezt követően január 17-én, a Békéscsaba Előrét fogadja a csapat a Városi Sportcentrumban, végül pedig a január 25-én Mezőkövesden a Vasas ellen már a bajnoki főpróba vár a TLC-re.
„Az elmúlt téli átigazolási időszakokban az NB II-ben mindig az volt a jellemző ránk, hogy veszélyeztetett pozícióban voltunk, és az irányította az átigazolási politikánkat, hogy olyan játékosokat kerestünk, akikkel bent fogunk tudni maradni. Ebből a szempontból most sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, hiszen most azt kell figyelnünk, hogy a folyamatos fejlődés megmaradjon, és azokba a pozíciókba kell igazolnunk, ahová ehhez a következő lépcsőfokra lépéshez indokolt az erősítés. Minőségileg a teljes keretre nézve tovább szeretnénk javulni” – fogalmazott Hoffmann Attila.
A Tiszakécske az őszi zárás után az NB II nyolcadik helyén áll.
|A BAJNOKSÁG
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|15
|10
|2
|3
|31–13
|+18
|32
|2. Vasas FC
|15
|9
|2
|4
|25–15
|+10
|29
|3. Kecskeméti TE
|15
|8
|3
|4
|25–17
|+8
|27
|4. Csákvár
|15
|7
|6
|2
|22–13
|+9
|27
|5. Mezőkövesd
|15
|7
|4
|4
|23–19
|+4
|25
|6. Karcagi SC
|15
|6
|6
|3
|19–19
|0
|24
|7. Szeged-Csanád GA
|15
|6
|5
|4
|18–12
|+6
|23
|8. Tiszakécske
|15
|5
|5
|5
|19–23
|–4
|20
|9. FC Ajka
|15
|6
|1
|8
|12–18
|–6
|19
|10. Kozármisleny
|15
|4
|6
|5
|16–21
|–5
|18
|11. Videoton FC Fehérvár
|15
|3
|6
|6
|15–18
|–3
|15
|12. BVSC-Zugló
|15
|4
|2
|9
|12–18
|–6
|14
|13. Budafoki MTE
|15
|3
|5
|7
|13–24
|–11
|14
|14. Soroksár SC
|15
|3
|4
|8
|20–26
|–6
|13
|15. Szentlőrinc
|15
|2
|7
|6
|16–19
|–3
|13
|16. Békéscsaba
|15
|2
|6
|7
|16–27
|–11
|12