NB II: két játékosától elköszönt a Tiszakécske – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.01.05. 12:00
Fotó: tiszakecskefoci.hu
NB II Tiszakécske magyar foci
A labdarúgó NB II-ben szereplő Tiszakécske a hétvégén megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra, a klub pedig ezzel egyidejűleg hivatalos honlapján jelentette be, hogy két játékosától elköszönt.

Január 3-án a Tiszakécske Városi Sportcentrum műfüves csarnokában már a fizikai felméréseken volt a hangsúly. Hoffmann Attila, a Tiszakécske klubigazgatója a klub honlapjának elmondta, hogy a keret tagjai már közösen készülnek a csapat előtt álló feladatokra Pintér Csaba vezetőedző és szakmai stábja irányítása alatt. Lucas Bertucci és Myke Ramos még nem edzett a társakkal, ők később csatlakoznak a közös munkához. A csapattal jelenleg két próbajátékos is készül. Továbbá nincs már a TLC keretében Szmola Bálint és Juhász Gergő, akik távoztak a csapattól.

A Tiszakécske az első felkészülési mérkőzését január 10-én, a BVSC ellen vívja idegenben, majd 14-én ugyancsak a BVSC ellen Budapesten a Tatai úton találkoznak a csapatok. Ezt követően január 17-én, a Békéscsaba Előrét fogadja a csapat a Városi Sportcentrumban, végül pedig a január 25-én Mezőkövesden a Vasas ellen már a bajnoki főpróba vár a TLC-re.

„Az elmúlt téli átigazolási időszakokban az NB II-ben mindig az volt a jellemző ránk, hogy veszélyeztetett pozícióban voltunk, és az irányította az átigazolási politikánkat, hogy olyan játékosokat kerestünk, akikkel bent fogunk tudni maradni. Ebből a szempontból most sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, hiszen most azt kell figyelnünk, hogy a folyamatos fejlődés megmaradjon, és azokba a pozíciókba kell igazolnunk, ahová ehhez a következő lépcsőfokra lépéshez indokolt az erősítés. Minőségileg a teljes keretre nézve tovább szeretnénk javulni” – fogalmazott Hoffmann Attila.

A Tiszakécske az őszi zárás után az NB II nyolcadik helyén áll.

   
A BAJNOKSÁG
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE		MGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd15102331–13+1832
  2. Vasas FC1592425–15+1029
  3. Kecskeméti TE1583425–17+827
  4. Csákvár1576222–13+927
  5. Mezőkövesd1574423–19+425
  6. Karcagi SC1566319–19024
  7. Szeged-Csanád GA1565418–12+623
  8. Tiszakécske1555519–23–420
  9. FC Ajka1561812–18–619
10. Kozármisleny1546516–21–518
11. Videoton FC Fehérvár1536615–18–315
12. BVSC-Zugló1542912–18–614
13. Budafoki MTE1535713–24–1114
14. Soroksár SC1534820–26–613
15. Szentlőrinc1527616–19–313
16. Békéscsaba1526716–27–1112

 

 

Ezek is érdekelhetik