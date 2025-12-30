NS-képeslap: emberi léptékű, túlzásoktól mentes létesítmény

Nemzeti Sportrádió

Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Kozármislenyből érkezett képeslap.

Történelmi pillanatokat élhettek át 2007-ben a kozármislenyiek, a helyi futballcsapat fennállása során először feljutott a másodvonalba és ugyanebben az évben várossá nyilvánították a települést. 

Tíz évvel később, 2017. április 2-án is volt mit ünnepelni, átadták ugyanis az Alkotmány téren az új futballstadiont. A kivitelező a sellyei székhelyű O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. volt, a feladathoz 440 millió forintos támogatással járult hozzá a kormányzat. A beruházás keretében egy 105x68 méteres centerpályát, 600 székkel ellátott, teljesen fedett lelátót és nettó 500 négyzetméter alapterületű, többszintes kiszolgálóépületet alakítottak ki.

A kétezer néző befogadására alkalmas, a Magyar Labdarúgó-szövetség besorolása szerint E kategóriás stadion átadásakor Bíró Károly polgármester azt mondta, „viszonylag rövid idő alatt készült el ez a nagyon emberi léptékű, kisvárosias, túlzásoktól mentes” létesítmény.

A stadionban azóta villanyvilágítás is kiépült, a mislenyi együttes az előző idényben az NB II-es bajnokság negyedik helyén végzett, megelőzve többek között a Budapest Honvédot és a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát.

 

