NS-képeslap: emberi léptékű, túlzásoktól mentes létesítmény

Történelmi pillanatokat élhettek át 2007-ben a kozármislenyiek, a helyi futballcsapat fennállása során először feljutott a másodvonalba és ugyanebben az évben várossá nyilvánították a települést.

Tíz évvel később, 2017. április 2-án is volt mit ünnepelni, átadták ugyanis az Alkotmány téren az új futballstadiont. A kivitelező a sellyei székhelyű O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. volt, a feladathoz 440 millió forintos támogatással járult hozzá a kormányzat. A beruházás keretében egy 105x68 méteres centerpályát, 600 székkel ellátott, teljesen fedett lelátót és nettó 500 négyzetméter alapterületű, többszintes kiszolgálóépületet alakítottak ki.

A kétezer néző befogadására alkalmas, a Magyar Labdarúgó-szövetség besorolása szerint E kategóriás stadion átadásakor Bíró Károly polgármester azt mondta, „viszonylag rövid idő alatt készült el ez a nagyon emberi léptékű, kisvárosias, túlzásoktól mentes” létesítmény.

A stadionban azóta villanyvilágítás is kiépült, a mislenyi együttes az előző idényben az NB II-es bajnokság negyedik helyén végzett, megelőzve többek között a Budapest Honvédot és a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát.