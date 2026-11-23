A Stellantis csoport kivonul minden autós világbajnoki versenysorozatból
A nehéz gazdasági helyzetben lévő Stellantis vállalatcsoport 2027 végéig távozik a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) világbajnokságaiból.
Az amszterdami székhelyű járműipari konszern – amelyhez tartozik többek között az Alfa Romeo, a Chrysler, a Citroën, a Fiat, a Jeep, a Maserati, az Opel és a Peugeot – hétfőn jelentette be, hogy kivonja csapatait a motorsportból, hogy újra a nyereségesség helyreállítását célzó stratégiai tervére összpontosíthasson.
Ez azt jelenti például, hogy a Peugeot nem indul a gyorsasági hosszútávú – 8, 16, 24 órás versenyeket felölelő – sorozatban, például a Le Mans-i 24 órás futamokon, a Citroën a ralis, illetve terepralis világbajnokságról lép vissza, míg az Opel lezárja Formula E-programját.
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