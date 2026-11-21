VASÁRNAP

ZALAEGERSZEGI TE FC–VASAS FC

♦ Hetvenöt élvonalbeli mérkőzésen vannak túl, az örökmérleg jelentős fővárosi fölényt mutat: 21 ZTE-siker, 20 döntetlen, 34 Vasas-diadal.

♦ Amikor az angyalföldiek ezt megelőzően, a 2022–2023-as idényben élvonalbeliek voltak, mindháromszor ikszelt a két csapat. Augusztusban a piros-kékek a fővárosban 5–0-ra kiütötték a Joseth Peraza kiállítása miatt az 52. percben 2–0-nál tíz főre fogyatkozott egerszegieket. Érdekesség, hogy a Costa Rica-i középső védő továbbra sem léphet pályára a piros-kékek ellen, az előző fordulóban ugyanis begyűjtötte az ötödik sárga lapját. (Amúgy a Vasas említett sikere eddig egálban az egész bajnokság legnagyobb különbségű győzelme.) A 0–5 következtében a zalaiak már 7-es nyeretlenségi sorozatban vannak az angyalföldiekkel szemben (4 döntetlen, 3 vereség), és az NB I-ben legutóbb több mint 16 éve, 2010 októberében tudták legyőzni őket (2–1).

♦ Amikor az NB I-ben a ZTE volt a pályaválasztó, 18-szor született hazai diadal, 12 döntetlen és mindössze 7 Vasas-siker mellett. A fővárosiak 1996-ban kétszer is győztesen tértek haza Egerszegről (1–2 és 1–4), az előző 30 évben viszont már nem tudtak élvonalbeli meccset nyerni ott (6 iksz, 10 vereség).

♦ 2013 és 2019 között hatszor mérkőztek meg egymással az NB II-ben, ott hatalmas a Vasas fölénye: 5 győzelem, 1 vereség. A 2018. decemberi zalai meccsükön 3–2-re a vendég angyalföldiek kerekedtek felül – tétre menő találkozón máig ez a piros-kékek utolsó idegenbeli diadala ebben a párharcban.

♦ Idén februárban a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak a ZTE Arénában, ahol Urblík József tizenegyesből szerzett gólja után Amato és Kiss Bence találatával 2–1-re fordítottak a később a döntőig menetelő zalaiak.

♦ A Zalaegerszeg legutóbb egy 86. percben bekapott góllal alulmaradt Pakson (1–2), és ez már a 8. veresége volt az idényben, ami a legtöbb a mezőnyben.

♦ Az újonc Vasas biztató rajt után az előző 5 fordulóban már képtelen volt nyerni (2 iksz, 3 vereség) és jelenleg a bajnokság legrosszabb formában lévő csapata.

♦ A zalaiak az első félidők alapján utolsók a mezőnyben, a mérlegük 3–2–8.

♦ A ZTE mind a 13 pontját odahaza gyűjtötte be, a mérlege 4–1–1, amivel a 14. forduló előtt jobb gólkülönbségével (+10) vezeti a hazai táblázatot.

♦ A piros-kékek idegenben közepes teljesítményt nyújtottak, a mérlegük 2–2–2, legutóbb szeptember közepén Debrecenből (4–2) tértek haza 3 ponttal.



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC

♦ A két keleti megyeszékhely csapatának párharcában továbbra is elég nagy a Loki fölénye, hiszen 27 találkozó után az NB I-es örökmérlegük 6 nyíregyházi győzelem, 6 döntetlen, 15 debreceni siker.

♦ A Loki az előző 3 bajnokin veretlen maradt a nyírségiekkel szemben (2 győzelem, 1 iksz). Az augusztusi összecsapásuk egyrészt Dzsudzsák Balázs 1–0-s győzelmet jelentő fejes (!) góljáról, Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzőjének lefújás után reklamálásért kiosztott piros lapjáról, valamint azt követő négymeccses eltiltásáról maradt emlékezetes.

♦ A szabolcsi együttes pályaválasztásával az NB I-ben minimális különbséggel a hazaiak az eredményesebbek, hiszen 5-ször nyert a Nyíregyháza, 4-szer ikszeltek és a DVSC is 4-szer tudott diadalmaskodni. Tavaly novemberben már a 6. perctől vezetve, 3–0-s, fölényes győzelmet aratott a Loki. Érdekesség, hogy ha a vendég piros-fehérek mindig úgy nyertek a nyírségi városban, hogy közben gólt sem kaptak.

♦ A Debrecen több szempontból is a kiváló mutatókkal rendelkezik most az NB I-ben: 4-es győzelmi sorozatával a legjobb formában lévő együttes, a legnagyobb arányban értékesítette a helyzeteit, hiszen a kaput célzó kísérleteinek a 9.4 százalékából született gól, illetve a 24 találata is holtversenyben a legtöbb a mezőnyben.

♦ Az előző 9 fordulóban mindössze egy győzelmet összehozó Nyíregyháza ezzel szemben osztályozós helyen kezdi meg a fordulót, a legrosszabb a gólkülönbsége (–10), egálban a legtöbb gólt kapta (24) és a helyzetkihasználási mutatója is a legalacsonyabb (5.5 százalék) a mezőnyben.

♦ A DVSC épp pontjainak a felét – 22-ből 11-et – szerezte meg saját közönsége előtt, ahol a mérlege 3–2–2.

♦ A Szpari házon kívül elég halvány, hiszen 6 veresége mellett egyedül Felcsúton tudott nyerni, a gólkülönbsége 7–18, ami egálban a második legrosszabb.

KISPEST-HONVÉD FC–PAKSI FC

♦ A 44. élvonalbeli összecsapásuk jön, érdekesség, hogy ebben a párosításban a döntetlen fordult elő a legtöbbször (19), a Honvéd-diadalok száma 16, a paksi sikereké pedig ennek mindössze a fele, vagyis 8. A gólkülönbség 59–48 a kispestiek javára, vagyis a paksiak vasárnapi második találata lehet a jubileumi 50. góljuk a piros-feketék elleni párharcban.

♦ A Honvéd legutóbb lassan 5 éve, 2021 decemberében, az atomvárosban verte meg a Paksot, mi több, kétszeri hátrány után Nenad Lukics 95. perces, videózás után megítélt tizenegyesével (2–3). Azóta az élvonalban 2 tolnai győzelem és 3 iksz született, az augusztusi találkozójukon a kispesti együttes Csontos Dominik 90. percben belőtt büntetőjével csípett el egy pontot (2–2).

♦ A paksiaknak látogatóként lehangoló a mérlegük a Honvéd ellen, 22 alkalomból csupán 2-szer tudtak nyerni: 2011 őszén úgy győztek 3–2-re, hogy a teljes második félidőt emberelőnyben játszották le. Legutóbb, 2023 áprilisában pedig Böde Dániel 85. percben ballábas gólja döntött (1–2). A további 20 találkozó fele-fele hozott kispesti sikert, illetve döntetlent.

♦ A két együttes a közelmúltban a Magyar Kupában kétszer is összecsapott egymással a Bozsik Arénában: 2023 novemberében 2–2 után a tizenegyespárbajt 5–4-re megnyerve, majd szűk egy év múlva 90 perc alatt 5–1-re győzve a Paks jutott tovább, és egyik évben sem állt meg a kupagyőzelemig.

♦ Az újonc Honvéd az előző 5 bajnokijából csupán egyet bukott el, legutóbb kétgólos vezetésről ikszelt az MTK otthonában (2–2). Továbbra is nagy a különbség a két játékrészben nyújtott produkciója között: az első félidei tabellán a 2., a második 45 percek alapján viszont csak utolsó.

♦ A Paks az előző 7 bajnokiján nem ikszelt, a legutóbbi 5 találkozóján pedig felváltva nyert, illetve vesztett. Ha az utóbb említett sormintát folytatja, akkor most egy vereségnek kell jönnie.

♦ A kispestiek otthon eddig hullámzó teljesítményt nyújtottak, a mérlegük 2–2–2, ezzel a hazai tabellának csak az alsó negyedében foglalnak helyet.

♦ A tolnai gárda a 20 pontjából mindössze 7-et szedett össze idegenben, ahol a mérlege 2–1–3. Két, nullára megnyert házon kívüli diadala után legutóbb úgy maradt alul az FTC otthonában (0–2), hogy először nem szerzett gólt ebben a bajnokságban.

♦ A paksiaknál az előző körben kiállított Kinyik Ákos nem szerepelhet.

A 14. FORDULÓ PROGRAMJA

November 21., szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zimmermann Márió – élőben az NSO-n!

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Katona Balázs – élőben az NSO-n!

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence – élőben az NSO-n!

November 22., vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!





Az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án pótolják.