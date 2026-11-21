Borbély Balázs saját győri rekordját döntheti meg a Fradival az ETO ellen
ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 14. FORDULÓJA ELÉ
SZOMBAT
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST
♦ Huszonhat NB I-es összecsapás után a házigazda felcsútiak állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 11 Puskás Akadémia-siker, 6 döntetlen, 9 MTK-győzelem. Az első, 2013. novemberi és a 2022. májusi meccsük közti 14 találkozón át nem ikszeltek, 2025 áprilisától viszont egymás után 4 döntetlent játszottak. Augusztusban az Új Hidegkuti-stadionban úgy szakadt meg a sorozat, hogy a PAFC a csereként beállt Lamin Colley 98. perces góljával nyert 3–2-re.
♦ A Puskás Akadémia az MTK elleni legutóbbi 11 bajnoki találkozójából 6-ot megnyert, 5-ször pedig ikszelt. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amellyel szemben ilyen hosszú veretlenségi szériában lenne a felcsúti gárda. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a Fejér megyeiek élvonalbeli rekordgyőzelmei között.
♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett azonban az MTK az eredményesebb, hiszen a kék-fehérek felcsútiak elleni idegenbeli mérlege 5 győzelem, 4 iksz és 4 vereség. Az előző 3 találkozójuk döntetlen lett a Pancho Arénában, májusban úgy végeztek 2–2-re, hogy a hazaiak Lukács Dániel büntetőjével a 95. percben egyenlítettek. A kék-fehérek bajnokin legutóbb 2022 februárjában, Márton Gáborral a kispadon, idegenben tudták megverni a PAFC-ot (1–2).
♦ A felcsúti együttes 2 egymást követő vereség után legutóbb Kisvárdán visszatért a győzelem útjára (1–0), és egyben a tabella élére. A mezőnyből egyedüliként még nem ikszelt ebben a bajnokságban.
♦ Az MTK legutóbb az átmenetileg megbízott szakvezető, Kanta József irányításával kétgólos hátrányból egyenlített Kispesten (2–2), és már 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 vereség). A héten a 45 éves Szabics Imrét nevezték ki a csapat vezetőedzőjének, aki legutóbb a belga Genk asszisztensedzője volt. Korábban már dolgozott az NB I-ben, 2021 áprilisától 2022 februárjáig 27 mérkőzésen át irányította a Fehérvárt, a mérlege 13 győzelem, 6 döntetlen és 8 vereség, és 1.67-es pontátlag volt. A piros-kékekkel a bajnokságban bronzérmet nyert és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, ám ott hosszabbítás után 1–0-ra alulmaradt az Újpesttel szemben.
♦ A Puskás Akadémia a 24 pontjának csupán az egynegyedét, 6-ot gyűjtött be odahaza. Ezzel utolsó előtti a hazai tabellán, a mérlege 2 győzelem, 4 vereség.
♦ Az MTK még nyeretlen idegenben, a 3 veresége mellett elért 3 döntetlenjével csupán a ZTE-t előzi meg a vendégtáblázaton.
ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD
♦ 2018 óta 22 mérkőzést játszottak az NB I-ben, és a párharcban minimális különbséggel a szabolcsi együttes áll jobban, a mérleg ugyanis 9 újpesti győzelem, 3 döntetlen, 10 Kisvárda-siker. Összesen 13 olyan bajnoki találkozójuk volt, amelyiken legalább az egyik csapat nem talált be, így a gólátlag 2.8/mérkőzés.
♦ Kezdetben az Újpest dominált ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert, míg a Várda csak 1-et. Aztán fordult a kocka, hiszen a következő 9 bajnokijukon 7-szer a szabolcsiak bizonyultak jobbnak, a legutóbbi 2 találkozójuk pedig ismét a lila-fehérek győzelmével zárult: márciusban a Megyeri úton 2–1-re, majd augusztusban Kisvárdán 4–2-re bizonyult jobbnak Szélesi Zoltán együttese.
♦ A lila-fehérek pályaválasztása mellett kereken 10 bajnokit játszottak: eddig 7-szer nyertek az újpestiek, 2022 februárjában 0–0-ra végeztek, a kisvárdaiak pedig 2-szer tudtak idegenben győzni: 2020 szeptemberében (2–4) és tavaly augusztusban (0–1), amikor a mérkőzést eldöntő gólt az a Novothny Soma fejelte, aki korábban 87 NB I-es találkozón szerepelt a másik oldalon, az újpestiek színeiben. A center akkor duplán ünnepelhetett, hiszen a 150. NB I-es meccsén az 50. találatát jegyezhette. A legutóbbi fővárosi találkozójuk tavasszal Matija Ljujics belőtt tizenegyesének köszönhetően hazai sikert hozott.
♦ Az előző 4 bajnokijából 3-at elvesztett az Újpest, és közben egyedül a Nyíregyházát tudta megverni, és ezalatt csupán két csapat szerzett kevesebb pontot nála.
♦ A Kisvárda a legutóbbi két fordulóban 1–0-ra veszített, 6 mérkőzés óta nyeretlen (2 iksz, 4 vereség), és visszacsúszott a kiesést jelentő 12. helyre. Ezek után nem meglepő, hogy a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Supka Attila vezetőedzővel, és a helyére Révész Attila sportigazgató a várdaiakkal kooperációs szerződésben lévő NB II-es Kazincbarcika trénerét, az 56 éves Kuttor Attilát nevezte ki. A korábban a Haladást, a Mezőkövesdet, a Vasast és a Kazincbarcikát irányító új szakvezetőnek eddig 184 NB I-es mérkőzése van vezetőedzőként, a mérlege 54 győzelem, 46 döntetlen és 84 vereség. Érdekesség, hogy 2022 őszén Mezőkövesden Supkát – Híres Gábor egymeccses beugrása után – szintén Kuttor követte a kispadon.
♦ A lila-fehérek a 18 pontjuk több mint kétharmadát, 13-at odahaza gyűjtöttek be, a mérlegük 4–1–1. A Szusza-stadionban a legutóbbi 4 meccsükből 3-at megnyertek és közben csak a Puskás Akadémiától kaptak ki.
♦ A várdaiak házon kívül eddig közepesen teljesítettek, a mérlegük 2–2–2, a gólkülönbségük pedig pozitív (7–6).
FERENCVÁROSI TC–ETO FC
♦ A legutóbbi ezüstérmes és a címvédő 1937 óta 140 mérkőzést játszott az élvonalban, az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 67 ferencvárosi győzelem, 35 döntetlen, 38 győri siker.
♦ Az ETO 2013 óta a két együttes előző 14 tétmeccsén (10 bajnoki, 3 Magyar Kupa és 1 Ligakupa) csak 2-szer, idén januárban és áprilisban a bajnokságban tudta legyőzni a Ferencvárost, mindkétszer az azóta már a fővárosiakat irányító Borbély Balázs vezetésével. A 3. fordulóból szeptemberre halasztott győri mérkőzés viszont 3–0-s FTC-siker hozott.
♦ Amikor az FTC volt a házigazda, 40-szer nyertek a fővárosiak, 13-szor a győriek, 16 meccsük pedig döntetlennel zárult. A Groupama Arénában még csak 3 bajnokin meccseltek, és mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő: 2015 tavaszán 3–0-ra nyertek a hazaiak, tavaly márciusban úgy játszottak 2–2-t, hogy a győriek már két góllal vezettek, idén januárban pedig hátrányból fordítva 3–1-re az ETO győzött.
♦ Áprilisban, a Magyar Kupa elődöntőjében az Üllői úton 120 perc után 2–2-re végeztek, majd a tizenegyespárbajt 3–2-re a ferencvárosiak nyerték.
♦ A Ferencváros a paksi 2–4-es nyitány óta lejátszott 11 NB I-es mérkőzésén nem veszített (6 győzelem, 5 döntetlen), ráadásul 327 játékperce gólt sem kapott. Hasonlóan hosszú veretlenségi sorozatra legutóbb az előző bajnokságban, tavaly november és idén február között épp ellenfele, a győri csapat volt képes (9 diadal, 2 iksz). Ha tehát az FTC szombaton nem kap ki az ETO ellen, Borbély Balázs saját, még a Rába-parti zöld-fehérekkel az előző kiírásban felállított veretlenségi rekordját dönti meg.
♦ A győri csapat az NB I-ben 4 forduló óta veretlen, 2 győzelmét követően az előző 2 bajnokiját hátrányból mentette döntetlenre (2–2 otthon a Vasas ellen, majd 1–1 Nyíregyházán, amikor ráadásul Zseljko Gavrics kiállítása miatt a 76. perctől emberhátrányban játszott). A szerb támadó emiatt kénytelen kihagyni a szombati rangadót.
♦ A Ferencváros az egyetlen csapat, amely házigazdaként még veretlen, de mivel 2 győzelem mellett 3-szor ikszelt, így csak a középmezőnyben foglal helyet a hazai táblázaton.
♦ Vendégként már csak az ETO nem kapott ki az NB I-ben, a 2 diadala melletti 4 döntetlenje a legtöbb a mezőnyben.
VASÁRNAP
ZALAEGERSZEGI TE FC–VASAS FC
♦ Hetvenöt élvonalbeli mérkőzésen vannak túl, az örökmérleg jelentős fővárosi fölényt mutat: 21 ZTE-siker, 20 döntetlen, 34 Vasas-diadal.
♦ Amikor az angyalföldiek ezt megelőzően, a 2022–2023-as idényben élvonalbeliek voltak, mindháromszor ikszelt a két csapat. Augusztusban a piros-kékek a fővárosban 5–0-ra kiütötték a Joseth Peraza kiállítása miatt az 52. percben 2–0-nál tíz főre fogyatkozott egerszegieket. Érdekesség, hogy a Costa Rica-i középső védő továbbra sem léphet pályára a piros-kékek ellen, az előző fordulóban ugyanis begyűjtötte az ötödik sárga lapját. (Amúgy a Vasas említett sikere eddig egálban az egész bajnokság legnagyobb különbségű győzelme.) A 0–5 következtében a zalaiak már 7-es nyeretlenségi sorozatban vannak az angyalföldiekkel szemben (4 döntetlen, 3 vereség), és az NB I-ben legutóbb több mint 16 éve, 2010 októberében tudták legyőzni őket (2–1).
♦ Amikor az NB I-ben a ZTE volt a pályaválasztó, 18-szor született hazai diadal, 12 döntetlen és mindössze 7 Vasas-siker mellett. A fővárosiak 1996-ban kétszer is győztesen tértek haza Egerszegről (1–2 és 1–4), az előző 30 évben viszont már nem tudtak élvonalbeli meccset nyerni ott (6 iksz, 10 vereség).
♦ 2013 és 2019 között hatszor mérkőztek meg egymással az NB II-ben, ott hatalmas a Vasas fölénye: 5 győzelem, 1 vereség. A 2018. decemberi zalai meccsükön 3–2-re a vendég angyalföldiek kerekedtek felül – tétre menő találkozón máig ez a piros-kékek utolsó idegenbeli diadala ebben a párharcban.
♦ Idén februárban a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében találkoztak a ZTE Arénában, ahol Urblík József tizenegyesből szerzett gólja után Amato és Kiss Bence találatával 2–1-re fordítottak a később a döntőig menetelő zalaiak.
♦ A Zalaegerszeg legutóbb egy 86. percben bekapott góllal alulmaradt Pakson (1–2), és ez már a 8. veresége volt az idényben, ami a legtöbb a mezőnyben.
♦ Az újonc Vasas biztató rajt után az előző 5 fordulóban már képtelen volt nyerni (2 iksz, 3 vereség) és jelenleg a bajnokság legrosszabb formában lévő csapata.
♦ A zalaiak az első félidők alapján utolsók a mezőnyben, a mérlegük 3–2–8.
♦ A ZTE mind a 13 pontját odahaza gyűjtötte be, a mérlege 4–1–1, amivel a 14. forduló előtt jobb gólkülönbségével (+10) vezeti a hazai táblázatot.
♦ A piros-kékek idegenben közepes teljesítményt nyújtottak, a mérlegük 2–2–2, legutóbb szeptember közepén Debrecenből (4–2) tértek haza 3 ponttal.
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC
♦ A két keleti megyeszékhely csapatának párharcában továbbra is elég nagy a Loki fölénye, hiszen 27 találkozó után az NB I-es örökmérlegük 6 nyíregyházi győzelem, 6 döntetlen, 15 debreceni siker.
♦ A Loki az előző 3 bajnokin veretlen maradt a nyírségiekkel szemben (2 győzelem, 1 iksz). Az augusztusi összecsapásuk egyrészt Dzsudzsák Balázs 1–0-s győzelmet jelentő fejes (!) góljáról, Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzőjének lefújás után reklamálásért kiosztott piros lapjáról, valamint azt követő négymeccses eltiltásáról maradt emlékezetes.
♦ A szabolcsi együttes pályaválasztásával az NB I-ben minimális különbséggel a hazaiak az eredményesebbek, hiszen 5-ször nyert a Nyíregyháza, 4-szer ikszeltek és a DVSC is 4-szer tudott diadalmaskodni. Tavaly novemberben már a 6. perctől vezetve, 3–0-s, fölényes győzelmet aratott a Loki. Érdekesség, hogy ha a vendég piros-fehérek mindig úgy nyertek a nyírségi városban, hogy közben gólt sem kaptak.
♦ A Debrecen több szempontból is a kiváló mutatókkal rendelkezik most az NB I-ben: 4-es győzelmi sorozatával a legjobb formában lévő együttes, a legnagyobb arányban értékesítette a helyzeteit, hiszen a kaput célzó kísérleteinek a 9.4 százalékából született gól, illetve a 24 találata is holtversenyben a legtöbb a mezőnyben.
♦ Az előző 9 fordulóban mindössze egy győzelmet összehozó Nyíregyháza ezzel szemben osztályozós helyen kezdi meg a fordulót, a legrosszabb a gólkülönbsége (–10), egálban a legtöbb gólt kapta (24) és a helyzetkihasználási mutatója is a legalacsonyabb (5.5 százalék) a mezőnyben.
♦ A DVSC épp pontjainak a felét – 22-ből 11-et – szerezte meg saját közönsége előtt, ahol a mérlege 3–2–2.
♦ A Szpari házon kívül elég halvány, hiszen 6 veresége mellett egyedül Felcsúton tudott nyerni, a gólkülönbsége 7–18, ami egálban a második legrosszabb.
KISPEST-HONVÉD FC–PAKSI FC
♦ A 44. élvonalbeli összecsapásuk jön, érdekesség, hogy ebben a párosításban a döntetlen fordult elő a legtöbbször (19), a Honvéd-diadalok száma 16, a paksi sikereké pedig ennek mindössze a fele, vagyis 8. A gólkülönbség 59–48 a kispestiek javára, vagyis a paksiak vasárnapi második találata lehet a jubileumi 50. góljuk a piros-feketék elleni párharcban.
♦ A Honvéd legutóbb lassan 5 éve, 2021 decemberében, az atomvárosban verte meg a Paksot, mi több, kétszeri hátrány után Nenad Lukics 95. perces, videózás után megítélt tizenegyesével (2–3). Azóta az élvonalban 2 tolnai győzelem és 3 iksz született, az augusztusi találkozójukon a kispesti együttes Csontos Dominik 90. percben belőtt büntetőjével csípett el egy pontot (2–2).
♦ A paksiaknak látogatóként lehangoló a mérlegük a Honvéd ellen, 22 alkalomból csupán 2-szer tudtak nyerni: 2011 őszén úgy győztek 3–2-re, hogy a teljes második félidőt emberelőnyben játszották le. Legutóbb, 2023 áprilisában pedig Böde Dániel 85. percben ballábas gólja döntött (1–2). A további 20 találkozó fele-fele hozott kispesti sikert, illetve döntetlent.
♦ A két együttes a közelmúltban a Magyar Kupában kétszer is összecsapott egymással a Bozsik Arénában: 2023 novemberében 2–2 után a tizenegyespárbajt 5–4-re megnyerve, majd szűk egy év múlva 90 perc alatt 5–1-re győzve a Paks jutott tovább, és egyik évben sem állt meg a kupagyőzelemig.
♦ Az újonc Honvéd az előző 5 bajnokijából csupán egyet bukott el, legutóbb kétgólos vezetésről ikszelt az MTK otthonában (2–2). Továbbra is nagy a különbség a két játékrészben nyújtott produkciója között: az első félidei tabellán a 2., a második 45 percek alapján viszont csak utolsó.
♦ A Paks az előző 7 bajnokiján nem ikszelt, a legutóbbi 5 találkozóján pedig felváltva nyert, illetve vesztett. Ha az utóbb említett sormintát folytatja, akkor most egy vereségnek kell jönnie.
♦ A kispestiek otthon eddig hullámzó teljesítményt nyújtottak, a mérlegük 2–2–2, ezzel a hazai tabellának csak az alsó negyedében foglalnak helyet.
♦ A tolnai gárda a 20 pontjából mindössze 7-et szedett össze idegenben, ahol a mérlege 2–1–3. Két, nullára megnyert házon kívüli diadala után legutóbb úgy maradt alul az FTC otthonában (0–2), hogy először nem szerzett gólt ebben a bajnokságban.
♦ A paksiaknál az előző körben kiállított Kinyik Ákos nem szerepelhet.
A 14. FORDULÓ PROGRAMJA
November 21., szombat
13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zimmermann Márió – élőben az NSO-n!
16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Katona Balázs – élőben az NSO-n!
18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence – élőben az NSO-n!
November 22., vasárnap
13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án pótolják.