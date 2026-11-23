LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–KARCAGI SC 2–1 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 800 néző. Vezette: Henyecz Bence (Buzás Balázs, Vargha Tamás)

DIÓSGYŐR: Dojcsák – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész M., Holdampf, Bényei (Galántai, 64.), Mucsányi Márk (Vass L., 75.) – Molnár G. (Gálfi, 81.), Borvető (Babinszky, 81.), Medgyes Z. (Nagy M., 75.). Megbízott vezetőedző: Márton István

KARCAG: Varga N. (Gergely R., a szünetben) – Kovalovszki, Szekszárdi T., Mona, Fábián B. (Asztalos, a szünetben) – Szűcs K. (Györgye, 68.), László D. – Varga K. (Halácsi, 84.), Girsik Á., Pap Zs. (Székely D., 68.) – Könyves. Vezetőedző: Belényesi Miklós

Gólszerző: Medgyes Z. (43.), Borvető (63.), ill. Székely D. (89.)

MESTERMÉRLEG

Márton István: – A legfontosabb az, hogy sikerült begyűjteni a három pontot. Kétgólos előnyünknél lett volna lehetőségünk arra, hogy lezárjuk a meccset, ám óriási labdabirtoklási fölényünk átment passzolgatós játékba, ezzel picit felhoztuk az ellenfelet. Az pedig a mi dekoncentráltságunknak köszönhető, hogy az ellenfél gólt tudott szerezni a végén.

Belényesi Miklós: – Az első félidőben túl sok ki nem kényszerített hibát vétettünk, nem becsültük meg a labdát, de a védekezés jól működött, DVTK-nak nem volt nagy helyzete. A második játékrészben próbáltunk váltani, és amikor úgy látszott, hogy valami megmozdult, jött a második gól, és lehet, fejben úgy voltak a játékosok, hogy eldőlt. Viszont az utolsó tizenöt percben azt csinálták a játékosok, amit az elejétől kellett volna, csak későn jött a szépítő gól. És volt lehetőség az egyenlítésre, de ez nem jött össze, a DVTK megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben a DVTK dominált, a hazaiak a 19. percben Molnár Gábor révén a kapufát találták el, a játék szinte csak a karcagi térfélen folyt. A vendégek nagyon nagyon ritkán bukkantak fel a hazai tizenhatos környékén, a diósgyőri kapusnak az első játékrészben nem kellett védést bemutatnia. A túloldalon, Varga Noelnek többször is, és amikor már úgy nézett ki, hogy kapott gól nélkül hozza le az első félidőt a Karcag, a DVTK Medgyes Zoltán lövésével, egy kapusgóllal, egy potyával vezetést szerzett.

A második félidőre másik kapussal jött ki az öltözőből a vendégcsapat, de Gergely Rolandot is felavatták a diósgyőriek, s úgy tűnt, hogy Borvető Áron találata lezárta a meccset. A DVTK előtte és utána is fölényben futballozott, ám a hajrában szépített a Karcag, és az utolsó percek izgalmasra sikerültek. Végül, összességében a DVTK megérdemelt győzelmet aratott, az alföldi csapat pedig sorozatban a hatodik vereségét könyvelhette el.





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