A felek megállapodása alapján életbe lépett a plusz egyéves opció, így a lengyel válogatott jobbátlövő még egy évig, 2028. június 30-ig a DVSC Skyline játékosa marad – közölte hétfőn a debreceni klub.

A lengyel válogatott csapatkapitánya idén nyáron érkezett Debrecenbe a román Gloria Bistritától. A jobbátlövő rögtön a szezon elejétől kezdve fontos és meghatározó tagja a csapatnak, és Ivancok-Solticcsal holtversenyben vezeti a DVSC házi góllövőlistáját, míg az NB I-ben a harmadik legeredményesebb játékos. Eddig 11 tétmérkőzést játszott debreceni színekben, és 62 gólt lőtt, ami meccsenként több mint öt és feles gólátlagot jelent. Ennek hatására az eredetileg 1+1 évre szóló szerződésében életbe lépett a plusz egyéves opció, s mint a klub írja, a felek gyorsan megállapodtak a folytatást illetően.

„Nagyon örülök, hogy még egy szezonon át Debrecenben maradhatok! Már a kezdetektől fogva éreztem, hogy jó helyen vagyok, és nagyon gyorsan beilleszkedtem a csapatba. Abszolút elégedett vagyok az itteni körülményekkel, a szakmai munkával és boldog vagyok Debrecenben. Bízom benne, hogy a csapat képes a további fejlődésre és együtt elérhetjük a kitűzött célokat. Izgatottan várom a folytatást!” – mondta Monika Kobylinska a szerződéshosszabbítás apropóján.

A DVSC az elmúlt két hétben Jovana Jovoviccsal, Ines Ivancok-Solticcsal és Tóvizi Petrával is hosszabbított.