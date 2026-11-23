Kiss Tamás betalált, idegenben nyert az Anorthoszisz
Az Anorthoszisz Kiss Tamás góljával szerzett vezetést a Kraszava otthonában a ciprusi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A magyar légiós csapata 2–1-re nyert.
Kiss Tamás a mérkőzés 2. percében egy kontratámadást fejezett be góllal.
LÉGIÓSAINK HÉTFŐI TELJESÍTMÉNYE
CIPRUS
Cyprus League
Kraszava–Anorthoszisz 1–2
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 2. percben gólt szerzett, a 89. percben lecserélték.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
Ajax II–AZ II 3–0
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
HORVÁTORSZÁG
HNL
Slaven Belupo–NK Osijek 1–0
Osijek: Bakti Balázs a 80. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Sepsi OSK–Rapid Bucuresti 1–3
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Ceuta–Almería 2–3
Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.
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