LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DVSC 2–6 (0–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 6435 néző. Vezette: Berke Balázs (Albert István, Belicza Bence Péter)

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Toma (Medved, 60.), Kovács M., Hős – Manner (Máté Cs., 82.), Kvasina (Batoum, 82.), Katona B. (Antonov, a szünetben). Vezetőedző: Bódog Tamás

DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 85.), M. Hofmann, Lang, A. Guerrero – Patai, Cibla (Batik, 58.) – Kocsis D. (Egri, 79.), Dzsudzsák (Sain, 79.), Dénes (Baldoni, 58.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: M. Hofmann (54. – öngól), Batoum (87.), ill. Szendrei Á. (31., 57.), Kocsis D. (42., 78.), Baldoni (90+2.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Ide-oda rohangáló fiatalok, szirénázó rendőr- és mentőautók, a rendfenntartók által falhoz szorított vagy éppen a földön, a vizes, sárguló falevelekkel borított talajon fetrengő szurkolók a szabolcsi megyeszékhely stadionhoz közeli, Jósaváros negyedében. Már délelőtt „megkezdődött” a vasárnapi Nyíregyháza–Debrecen rangadó...

A senkinek sem hiányzó felvezetés a kilencvenes, kétezres éveket idézte, amikor az egész várost és a rendőrséget is rettegésben tartotta egy-egy Szpari–Loki mérkőzés. Azt a két évtizedet, amely több emlékezetes meccset és nagy nyíregyházi győzelmeket is tartogatott, az élre feltétlenül az 1998-as 4–2-re végződött mérkőzés kívánkozik hazai szempontból. Egy év múlva újabb Szpari-sikert (2–1) hozott a két ősi rivális párharca, a következő nyíregyházi sikerre azonban huszonöt évet kellett várni, a 2024. szeptember 21-i 3–2-ért és a következő tavaszi, egész pontosan 2025. április 25-i 1–0-ért tavaly november 28-án 3–0-s kiütéssel vágott vissza a DVSC. Ebben a párosításban a november a jelek szerint a debrecenieké, hiszen vendégként az első Nyíregyházán elért győzelmük is ebben az időszakban született meg 1981. november 25-én, amikor Jankovics Sándor góljával győzött 1–0-ra az akkori DMVSC.

Mint ahogy most is, de haladjunk sorban!

(Fotó: Czinege Melinda)

A mába, pontosabban augusztus 9-ére visszatérve, a két csapat debreceni mérkőzését a nyári forróságban 1–0-ra nyerte a DVSC. Az akkori nyilatkozata után tiltották el négy bajnokira a kispadtól Bódog Tamást, a Szpari vezetőedzőjét. Kollégájával, a debreceni Gert Remmellel azóta talán most volt először lehetősége megbeszélni a történteket, a jelek szerint a felekben nem maradt tüske, mert láthatóan sportszerű volt közöttük a hangnem a kivonulás utáni diskurzus során.

Mindez a lelátón uralkodó rigmusokra nem volt elmondható... No, de milyen is lenne egy Szpari–Loki a másik fél froclizása, uram bocsá’ ócsárlása nélkül!? Minthogy a szövetség által delegált ellenőr, Kovács Kálmán is sok nagy csatát megélt, talán nem fog majd olyan vastagon a ceruzája a jelentésében, hogy annak – az utóbbi időben újra indokolatlanul divatba jött – zárt kapus büntetés legyen a következménye.

A Nyíregyháza összeállítása teljesen megegyezett a válogatott szünet előtt, a Győr ellen (1–1) látottakkal, a másik oldalon az észt szakvezető már jobban megkeverte a lapjait. Visszakerült a csapatba a november 1-jei felcsúti bajnokin (3–1) a kapott gól pillanatában megsérülő hetvenszeres válogatott Lang Ádám, és lehetőséghez jutott az utóbbi időben ritkábban játszó Cibla Flórián, aki a center Szendrei Ákost támogató kvartett Dzsudzsák Balázs mellett játszó tagjaként kapott szerepet.

(Fotó: Czinege Melinda)

Kezdetben inkább a lelátói hangulat ragadta magával az embert, mígnem félóra elteltével elkezdtek sorjázni a történések a pályán is. Az immár kétszeres válogatott Szendrei Ákos volt lesipuskás, és társa, Adrian Guerrero Toma Györgyön megpattanó átadását követően kotorta kapuba a labdát. Úgy tűnt, a Szpari jól reagál a történtekre, a 38. valamint a 41. perc között háromszor is veszélyeztetett. Valamennyiszer Hős Zsombor tesztelte Plamen Andreev kapust, aki előbb a léc alól, majd a jobb alsóból, végül a bal felsőből piszkálta ki a labdát az ifjú középpályás távoli lövése után. A harmadik lövésnél különösen nagyot védett, amivel gyakorlatilag „gólpasszt” adott, hiszen a kipattanó labda megjátszása után indult a Loki ellencsapása, amit Kocsis Dominik zárt le góllal, miután gyakorlatilag végigvezette a labdát a két tizenhatos között. A szünet előtt még volt egy csaknem ugyanilyen támadása a DVSC-nek, a második találat szerzője akkor is jobbról befelé húzott a labdával, ám lövés helyett a passzt választotta, ám az pontatlannak bizonyult.

S milyen jól jött volna a debrecenieknek, ha ezt az akciót is góllal zárják!

Szünet után ugyanis szinte azonnal szépített a Nyíregyháza, a gól nagyban hasonlított a DVSC vezető találatára, ám ekkor a védőről, jelesül Maximilan Hofmannról nem az ellenfél támadója elé, hanem közvetlenül a kapuba pattant a labda. A hazai remények azonban három percig sem éltek, mert a másik oldalon is összehozott egy újabb a gólt a védelem. Katona Levente és Dala Martin nem értette meg egymást, a kapus feleslegesen mozdult ki a tizenhatoson kívülre, Szendrei Ákos pedig ezen a meccsen egyrészt másodszor volt szemfüles, másrészről már másodjára adhatta elő a védjegyükké vált gólörömüket a gyakorlatilag gólpasszt adó Dénes Vilmossal.

(Fotó: Czinege Melinda)

A szenvedély, amit Bódog Tamás mindig kiemel, ha csapata játékát jellemzi, megmaradt a hazai játékosokban, hozzátesszük, ilyen miliőben elő is lehet hívni az érzelmeket. Nem is adta fel a Szpari, és Marko Kvasina fejese után nem is járt messze a szépítéstől, ám az osztrák center labdája centikkel elkerülte a jobb alsó sarkot. A Szpari nyílt játéka tálcán kínálta a lehetőséget a Lokinak a további megugrásokhoz, a kontraakciót megint Kocsis Dominik zárta le veszélyes lövéssel, de Dala Martin ezúttal védeni tudott. Érkeztek az újabb beadások a debreceni kapu elé, az egyik után Zan Medved bólintott kevéssel fölé.

Ezzel az utolsó reális esélye is elszállt a házigazdának a felzárkózásra, a tárban ugyanis már csak a Debrecennek maradt éles tölténye. Kocsis Dominik és Szendrei Ákos teljesen szétzilálta a hazaiak védelmét, a hajrában három percen belül betaláltak még egyszer, a kettő között lecserélt Kocsis Dominik így két, a válogatott támadó három találattal zárta a keleti rangadót.

Az utolsó szó ugyan a Nyíregyházáé lehetett volna azzal, hogy Jean-Florent Batoum szépített, de még erre is volt válasza a DVSC-nek, amely a csereként beálló Franck Baldoni révén adta meg a kegyelemdöfést. Féltucat debreceni gól született Nyíregyházán! – a lefújás után már egyértelműen ez jelentette a beszédtémát, nem pedig a délelőtti balhé.

A DVSC zsinórban ötödik győzelmét aratta a bajnokságban, a tabellán fellépett a második helyre, s így pénteken rangadót játszhat az éllovas, bajnoki címvédő ETO FC otthonában.